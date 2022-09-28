Фарс, который Россия устроила на оккупированной территории, ничего не изменит для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 216-го дня полномасштабной войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины. Мы признаем Устав ООН, мы признаем базовые принципы сосуществования народов и мы будем действовать и дальше для того, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, Европе и мире. Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и на Херсонщине, и в Запорожской области, и на Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму.
Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Вроде бы явку, вроде проценты. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется.
Единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Президент Володимир Зеленський вважає, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю і має бути ізольованою від цивілізованого світу.
Джерело: виступ президента на ГА ООН 27 вересня
Пряма мова: "Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів.
Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї".
Деталі: За словами Зеленського, Росію потрібно залишили у повній ізоляції у відповідь на все те, що вона робить.
Пряма мова: "Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами".
Деталі: Президент вважає, що Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурно, її участь має бути призупинена.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/27/7369373
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1571857198011092995
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Чтобы мобикам сказать "на территорию россии нападают, вы защищаете территорию россии"
О они уже , как бы , защитники родины, а не оккупанты на чужой территории".
Увидите какая агрессивная риторика будет пропагандистов после первого октября "Отечество в опасности! Вы защищаете родину!"