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Трофейный танк Т-80У тянет трофейную гаубицу МСТА-Б. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины затрофеили вражеский танк Т-80У и пушку МСТА-Б.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы опубликовали в сети фрагмент буксировки трофейной гаубицы трофейным танком.

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Топ комментарии
+31
Знову "Ленд ліз" з кацапстану.
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28.09.2022 09:35
+26
Скоро трофейний крейсер буде тягнути трофейний підводний човен )
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28.09.2022 09:36
+19
Мста-С(амохідна), а це Мста-Б(уксирувана)
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28.09.2022 09:44
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Знову "Ленд ліз" з кацапстану.
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28.09.2022 09:35 Ответить
У гармати колеса унікальні.
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28.09.2022 09:35 Ответить
Крутяться - і добре
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28.09.2022 09:43 Ответить
Відремонтують! Головне - щоб ствол був не "зношений" А колеса познаходять!

Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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28.09.2022 09:57 Ответить
Скоро трофейний крейсер буде тягнути трофейний підводний човен )
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28.09.2022 09:36 Ответить
Надо первыми у Северной Кореи выкупить снаряды к гаубицами и пушкам. И нам пригодятся по такому парку техники, и кацапам не достанутся. То есть двойной интерес у нас.
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28.09.2022 09:36 Ответить
Слава ЗСУ!
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28.09.2022 09:40 Ответить
Мста-С(амохідна), а це Мста-Б(уксирувана)
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28.09.2022 09:44 Ответить
Два види цієї гаубиці: Мста -Б ( буксирувана), Мста -С (самохідна)
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28.09.2022 11:36 Ответить
Мста - Т (трофейная)
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28.09.2022 13:06 Ответить
В 2019 была готова уже к массовому выпуску гаубица "Богдана" 155 мм. Ее тоже в асфальт укатали. А 152 мм снаряды фиг найдешь и фиг кто передаст.
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28.09.2022 09:52 Ответить
Ні, не в 2019 точно. Тоді ще була купа недоліків, які треба було виправляти. Але якась перспектива була.
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28.09.2022 10:24 Ответить
Именно в 2019.
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28.09.2022 21:47 Ответить
Ось в чому різниця! Вони тирять унитази, стіралки, а наші трофеять те що треба!
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28.09.2022 10:26 Ответить
В стране война шла с 2014 года, уже произошли Изварино, Иловайск, ДАП, Дебальцево, непрекращающиеся артиллерийские обстрелы. И что же? Наладили выпуск танков и БТРов? -Ніт, как здесь любят выражаться. - Почему? А объяснить это можно только, если танков в ВСУ, как гуталина у Матроскина.
Но, как же: - "Абрамсы" и "Леопарды" нам не поставляли до сих пор. Как тогда объяснить?
В начале ноября 2019 года выложили скандальную новость о том, что за 10 лет завод им. Малышева произвёл для Украины аж один(!) танк! Новость подали о том также, что это шокировало Зеленского.Зеленский "в шоке", что завод Малышева с 2009 года выпустил только один танк для ВСУ.
Что же изменилось при новой власти. - Ничего. Ровным счётом. Зато рапортовали:Владимир Зеленский: За два года в рамках программы «Большое строительство» обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины - Официальное интернет-представительство Президента Украины.
А теперь радуемся трофеям.
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28.09.2022 10:28 Ответить
Угу ... Особливо дивлячись на цю дорогу.
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28.09.2022 10:54 Ответить
Всетаки надо не забьівать шо закрьіли контракт на ,,Оплот"(імхо бабло с него попереднікі спі$ділі)а ето при пустом бюджете огого
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28.09.2022 12:17 Ответить
для кого ця *******? зеля може бути в шоці від чого завгодно,а рота т-62 краще за ОДИН Оплот,а іменно стільки т-64 можна модернізувати по ціні одного Оплоту,і як бачимо не прогадали,а про БТР взагалі срана зелена *******,кожного року замовлялися БТР-4 та БТР-3,бронемашини Варта,Козак та навіть дослідна партія Дозорів
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28.09.2022 14:40 Ответить
В 2019 не эту пургу выкладывать надо было, а цифры сколько с 2014 было модернизировано, восстановлено и передано в ВСУ. Тогда бы в 2022 кацапы по Киевской области как по бульвару не катались. Но умным 73 процентам было по приколу и по барабану.
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28.09.2022 21:57 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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28.09.2022 16:15 Ответить
 
 