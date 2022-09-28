Трофейный танк Т-80У тянет трофейную гаубицу МСТА-Б. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины затрофеили вражеский танк Т-80У и пушку МСТА-Б.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы опубликовали в сети фрагмент буксировки трофейной гаубицы трофейным танком.
Топ комментарии
+31 phantom4
показать весь комментарий28.09.2022 09:35
+26 LoraUA
показать весь комментарий28.09.2022 09:36
+19 Vasily Androshchook
показать весь комментарий28.09.2022 09:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
Но, как же: - "Абрамсы" и "Леопарды" нам не поставляли до сих пор. Как тогда объяснить?
В начале ноября 2019 года выложили скандальную новость о том, что за 10 лет завод им. Малышева произвёл для Украины аж один(!) танк! Новость подали о том также, что это шокировало Зеленского.Зеленский "в шоке", что завод Малышева с 2009 года выпустил только один танк для ВСУ.
Что же изменилось при новой власти. - Ничего. Ровным счётом. Зато рапортовали:Владимир Зеленский: За два года в рамках программы «Большое строительство» обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины - Официальное интернет-представительство Президента Украины.
А теперь радуемся трофеям.