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Украинский снайпер ликвидировал оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский снайпер уничтожил одного из российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинский воин опубликовал в соцсетях.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 150 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 312 танков, 1 381 артсистема и 4 889 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+28
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28.09.2022 09:57
+26
Тампон! Тампон давай!
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28.09.2022 09:59
+24
В новый пакет помощи США Украине на 1,1 миллиард долларов войдут дополнительные М142 HIMARS.
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28.09.2022 09:56
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Телепортація до пекла
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28.09.2022 09:52 Ответить
Жигулі !!!!
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28.09.2022 10:08 Ответить
Главное - целиться в глаз, чтобы шкуру не попортить.. )
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28.09.2022 11:12 Ответить
к кобзону пошел
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28.09.2022 09:53 Ответить
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28.09.2022 09:57 Ответить
Кобзон трошки стомився для такої кількості співати, йому на допомогу Боря Моісєєв відправився
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28.09.2022 16:42 Ответить
Любопытной Варваре голову оторвали.
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28.09.2022 09:54 Ответить
знищення кацапа це не просто добре, це в першу добре через знищення ракового патогену , що загрожує безпеці цивілізації
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28.09.2022 09:54 Ответить
Хорошо ,только мало . А вообще молодец. Видишь кацапа ,убей .
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28.09.2022 09:56 Ответить
В новый пакет помощи США Украине на 1,1 миллиард долларов войдут дополнительные М142 HIMARS.
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28.09.2022 09:56 Ответить
Тампон! Тампон давай!
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28.09.2022 09:59 Ответить
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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28.09.2022 10:01 Ответить
майстер,поміж дерев!
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28.09.2022 10:39 Ответить
Вот и всьо и нету Билла
Жадность Билла погубила
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28.09.2022 10:43 Ответить
Снайперу величезний респект, щоб у нього рученьки не боліли.
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28.09.2022 11:18 Ответить
Відпрацював на відмінно.Такий постріл,та ще поміж дерев...Супєр!
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28.09.2022 11:25 Ответить
йолипали, .338 Lapua Magnum, це просто рвань... Якщо він в броніку був, то 200 точно...
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28.09.2022 23:29 Ответить
 
 