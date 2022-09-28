Украинский снайпер ликвидировал оккупанта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский снайпер уничтожил одного из российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинский воин опубликовал в соцсетях.
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