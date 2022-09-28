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Женщина встречает украинских воинов во время зачистки от оккупантов Купянска-Узлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись фрагмента зачистки украинскими воинами Купянска-Узлового и эмоциональной встречи с местной женщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сначала  зафиксировано движение украинских пехотинцев на окраине населенного пункта. Затем наши воины двигаются уже по одной из улиц поселка.

"Мои хорошие! Мальчки мои! Где-то и Ромчик наш. Где-то и Богданчик", - со слезами на глазах обнимает бойцов вышедшая им на встречу женщина.

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Топ комментарии
+30
Тут не має коментів,сльози і турбота про захист країни. Осінь, дощ. Бережіть себе
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28.09.2022 10:17
+27
Ради такого вартує жити.
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28.09.2022 10:21
+24
У фільмі-епопеї "Визволення" є епізод: Стара жінка при дорозі зустрічає війська І з танка до неї стрибає танкіст: "Мамо! Я вернувся!" Дай бог, щоб таке і ця жінка почула!
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28.09.2022 10:24
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Тут не має коментів,сльози і турбота про захист країни. Осінь, дощ. Бережіть себе
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28.09.2022 10:17 Ответить
Кто мог подумать, что в 21 веке, тварь кремлёвская повторит трагические события 1945 годов. Украина орала европейскому сообществу на протяжении восьми лет об войне, чтоб включили санкции не слышали ,торговали с кацапами и не только европейские ********, а и местные при котором Медвейчук и банда ОПЗЖ и не только расцвела ,да так расвела,что в каждом кабинете чиновника резидент продажный сидел. Гетьман говорите? Ага.Дякувальщики хреновы.
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28.09.2022 10:18 Ответить
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28.09.2022 10:32 Ответить
Влада, якщо вона українська, мала думати. Будемо говорити після війни, де хто сидів.
Після Демченка стілець наглядача за розвідкою України іще теплий.
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28.09.2022 21:14 Ответить
Ради такого вартує жити.
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28.09.2022 10:21 Ответить
Це мабуть "Кракен"!
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28.09.2022 10:23 Ответить
Так Куп'янськ вже давно наш. Чи Куп'янськ-Вузловий - це не Куп'янськ? За назвою схоже на залізничну станцію в межах міста.
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28.09.2022 10:23 Ответить
Ку́п'янськ-Вузлови́й - селище міського типу Харківської області, підпорядковане місту Куп'янськ. Засноване в 1895 р. Великий залізничний вузол, станції Куп'янськ-Вузловий та Курилівка. Куп'янськ-Вузловий сполучений залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Білгород, Попасна, Куп'янськ-Південний.
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28.09.2022 10:26 Ответить
Залізнична станція Куп-вузловий десь на відстані 5 км від м.Куп'янськ. Та ще й на протилежному (східному) березі р.Оскіл. По факту - це окремі населені пункти, розділені річкою.
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28.09.2022 10:41 Ответить
Большая узловая станция, сортировка, горки, сцепка итд. Почти на границе с РФ. А Купянск как город, рядом почти, и пассажирский вокзал, в узловом только товарняки итд.
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28.09.2022 13:22 Ответить
У фільмі-епопеї "Визволення" є епізод: Стара жінка при дорозі зустрічає війська І з танка до неї стрибає танкіст: "Мамо! Я вернувся!" Дай бог, щоб таке і ця жінка почула!
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28.09.2022 10:24 Ответить
Москалі пів селища пофарбували у власівські кольори, а толку.
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28.09.2022 10:40 Ответить
Буде ще це свято на усіх визволених українських землях. Слава Україні!
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28.09.2022 11:19 Ответить
Дякую вам наші мужні Герої!!!
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28.09.2022 15:04 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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28.09.2022 21:16 Ответить
Ком в горле. Слезы
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28.09.2022 21:20 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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28.09.2022 21:24 Ответить
 
 