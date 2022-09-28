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Бандера (746) война (46523) пленные (1830)

Лицо россиянина, когда он узнал, что его взяли в плен "бандеры". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины потроллили российского пленника, заявив ему, что они "бандеровцы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после этого известия пленник, через мгновение до этого что-то живо с улыбкой рассказывал украинским воинам, резко изменился на лице и переспросил: "Бандеры?".

Читайте: В Днепре появилась улица Степана Бандеры, - Филатов
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Топ комментарии
+75
Вся никчемная жизнь пронеслась в голове оккупанта )))
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28.09.2022 10:43
+69
Мабуть згадав, падло, що він або його "колеги" робили з нашими полоненими.
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28.09.2022 10:40
+60
Бандерівці, а якщо би ще добавили що з "Азову", то прямо на місці відкрився ходячий філіал цегляного заводу.)))
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28.09.2022 10:49
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Мабуть згадав, падло, що він або його "колеги" робили з нашими полоненими.
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28.09.2022 10:40 Ответить
То воно подумало, що чорний пакет взяв, насіння в кармани насипав, а от памперс вдягти забув
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28.09.2022 11:10 Ответить
мужики ( на сборах мобилизации) берите у матерей жен прокладки и побольше.... как видим понадобилось....... БАНДЕРОВЦЫ..........
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28.09.2022 13:46 Ответить
Не приписуйте йому настільки складні мозкові зусилля. Пропаганду свою він згадав і тільки.
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30.09.2022 06:22 Ответить
Вся никчемная жизнь пронеслась в голове оккупанта )))
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28.09.2022 10:43 Ответить
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28.09.2022 10:51 Ответить
а нижче спини пролунав характерний звук
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28.09.2022 11:13 Ответить
Браво! )
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28.09.2022 11:14 Ответить
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28.09.2022 11:38 Ответить
Краще б там куля пронеслась...
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28.09.2022 17:04 Ответить
Directed by Robert B. Weide
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28.09.2022 10:45 Ответить
Так! Не вистачає.
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28.09.2022 10:46 Ответить
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28.09.2022 10:46 Ответить
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28.09.2022 10:46 Ответить
Бандерівці, а якщо би ще добавили що з "Азову", то прямо на місці відкрився ходячий філіал цегляного заводу.)))
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28.09.2022 10:49 Ответить
Nu vanka,tebe tocho kanec! Batko nash Bandera 😘
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28.09.2022 10:49 Ответить
Бандера несе Небесну Варту
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28.09.2022 10:50 Ответить
А як у штанях? Теж "змінився"?
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28.09.2022 10:50 Ответить
звичайно "змінився" - провів тактичне перегрупування фекальних мас з кишківника у спеціальний тканевий переносний комплекс типу "трусєля"...
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28.09.2022 11:06 Ответить
У стрінги?
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28.09.2022 11:25 Ответить
Da tam i kirzoviki polnie!
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28.09.2022 12:31 Ответить
В критических моментах очко орка способно перекусить лом.
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28.09.2022 11:50 Ответить
Хай не лякається - потім його до Азову передадуть.
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28.09.2022 10:51 Ответить
У мережі став вірусним скриншот діалогу українського військового зі своєю мамою у месенджері.

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28.09.2022 10:52 Ответить
правильно мама каже, шапку обовязково треба носити. я от без шапки ходив, голову перестудив тепер у вухах шумить весь час без перестанку. дістає...
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28.09.2022 11:57 Ответить
ой... шум в ушах это фигово...
(поверьте внутричерепное давление и сосуды шеи и головы... вдруг это не от переохладжения?)
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28.09.2022 12:02 Ответить
То можливо нейроциркуляторна дистонія. Хоча варто б УЗД судин головного мозку зробити! Реально помагає: насіння тміну загріти на пательні (в міру!), а тоді в полотняний мішочок і на тімячко. Так кілька разів, побачите, допоможе. Я вже років з 30 про дистонію забув.
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28.09.2022 12:23 Ответить
Може буть і гіпертонія!
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28.09.2022 12:45 Ответить
Може, а тому до лікаря... Я не стверджую, я припускаю і ділюсь власним досвідом. Так позбувся ще в молоді роки від наслідків "без шапки". Ну а сьогодні шум, однозначно, бо гіпертонія... Хоча, на жаль, наша дурість змолоду безслідно не проходить...
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28.09.2022 12:58 Ответить
нуу!!такое сказать!!это явно подпадает под ,,нарушение женевской конвенции"(как минимум)и ,, грубое нарушение правил ведения войны" (у чувака стресс а там смотриш и до паники не далеко)
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28.09.2022 10:53 Ответить
штани потрібно було знімати, а не рило.
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28.09.2022 10:55 Ответить
Краще би його кадирівці зловили , хоч би качанів в гузно напхали,.
А наші що....наші добрі
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28.09.2022 10:59 Ответить
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28.09.2022 11:06 Ответить
😂
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28.09.2022 13:38 Ответить
пацани, такі заяви можна робити тільки якщо маєте в запасі зайві штани. Бо тепер будете нюхати весь час конвоювання поки не передасте куди треба. ...А там теж люди
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28.09.2022 11:08 Ответить
І одразу сильно засмерділо.
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28.09.2022 11:27 Ответить
пусть радуется что ослаебы не пристрелили
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28.09.2022 11:43 Ответить
"Цокни його Юзю" фраза и х/ф
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28.09.2022 11:51 Ответить
Сразу стал "мальчиком в трусиках".
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28.09.2022 13:11 Ответить
Прикладом у писок, що з ними розмовляти.
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28.09.2022 13:16 Ответить
Так ось ти який - обісраний лапоть!
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28.09.2022 13:39 Ответить
Это ладно. У нас появились среди сотрудников аэропорта любители пошутить. 😂 На прилете рейсов с мордора абсолютно с непроницаемым лицом "предупреждают"...... -"Ребята, вы тут аккуратнее, у нас бандеровцы тут прилетели на днях, может собираются ловить "сбежавших от мобилизации и через Грузию отправлять морем в Украину. Наверное для обмена. Это конечно не точно, но слух такой идет" Вот так вот развлекаются. 😂
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28.09.2022 13:42 Ответить
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28.09.2022 13:50 Ответить
І не розуміє тупий кацап,що якщо це дійсно були б бандерівці,то він би вже давно теліпався на найближчий гілляці.
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28.09.2022 14:43 Ответить
Я наполягаю на продовженні фільма "осведомление кацапа о бэндеровцах"... Шо дальше було? Кульмінацію не показали.... 😅
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28.09.2022 18:13 Ответить
pro sniatie capom štanov i pomyvku pod šlangom s povtornym obserom bude vo vtoroj seriji zautra.
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29.09.2022 01:40 Ответить
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28.09.2022 23:40 Ответить
 
 