Лицо россиянина, когда он узнал, что его взяли в плен "бандеры". ВИДЕО

Украинские воины потроллили российского пленника, заявив ему, что они "бандеровцы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после этого известия пленник, через мгновение до этого что-то живо с улыбкой рассказывал украинским воинам, резко изменился на лице и переспросил: "Бандеры?".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: В Днепре появилась улица Степана Бандеры, - Филатов