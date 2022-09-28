Лицо россиянина, когда он узнал, что его взяли в плен "бандеры". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины потроллили российского пленника, заявив ему, что они "бандеровцы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, после этого известия пленник, через мгновение до этого что-то живо с улыбкой рассказывал украинским воинам, резко изменился на лице и переспросил: "Бандеры?".
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