РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13133 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоЗа рубежомВойна в Украине Мобилизация в РФ
16 716 47
Казахстан (740) Россия (91193) мобилизация (1600)

Блогер троллит россиян-уклонистов, которые убежали в Казахстан: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Казахстанский блогер решил потролить россиян-уклончан, вроде бы против войны, вопросами о территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вопрос о том чей Крым и Донбасс блоггер задавал двум ребятам призывного возраста, сбежавшим от мобилизации в Казахстан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятерых уклонистов в Москве нашли с помощью системы распознавания лиц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
Женіть їх нафіг, бо стануть павлодарцями і будуть вирішувати, чия це земля.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:21
+43
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
показать весь комментарий
28.09.2022 11:30
+23
Тих що кричали можем павтаріть тролять всі кому не ліньки.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тих що кричали можем павтаріть тролять всі кому не ліньки.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:20 Ответить
Женіть їх нафіг, бо стануть павлодарцями і будуть вирішувати, чия це земля.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:21 Ответить
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
показать весь комментарий
28.09.2022 11:30 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 11:47 Ответить
Как ещё не предъявили территориальные претензии "бандформированиям" пингвинов на островах антарктического архипелага!
показать весь комментарий
28.09.2022 13:18 Ответить
Правильно, женить их друг на друге и выгнать.
показать весь комментарий
04.10.2022 23:35 Ответить
у рабів землі немає ! у рабів є господар ! вони біжать від злого господаря до доброго .
показать весь комментарий
28.09.2022 11:23 Ответить
Назад таких надо отправлять
показать весь комментарий
28.09.2022 11:23 Ответить
Якісь вони кволі. Здається в них зі сраки пляшка стирчить.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:27 Ответить
Казахи, пам'ятайте, вас вже обрано наступною ціллю.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:27 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 11:28 Ответить
Це мусить бути пароль для вступу на землю до цивілізації
показать весь комментарий
28.09.2022 11:36 Ответить
Пи/арасня.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:37 Ответить
Подивіться на них, залякані, зашугані, убогі створіння, "брати" бляха, мені марсіани більше брати, чим ось це позорисько.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:40 Ответить
они вышли из гулага, что вы хотите. И это еще интеллигенция которая догадалась что надо сваливать...А сколько там тупых осталось, у которых павлодар - тоже россия...
показать весь комментарий
28.09.2022 12:28 Ответить
який на фіг гулаг? ця падлота гулага в очі не бачила. Це ж якійсь срані пітерці чи москалі, які поколіннями живуть на тому що роззоряють інші країни (регіони) які їх п"яна солдатня захоплювала і гвалтувала (освобождала от гнета местних релігіонзних, буржуазних, іностранних і так далее нужное подчеркнуть, елементов). Це упирі. І вони не проти щоб вбивали українців, їм все було по кайфу, коли вбивали грузин, чеченців, молдаван і сирійців, вони просто хочуть на війну в телеграмі або по телеку дивитися, самі йти подихати вони не хочуть.
показать весь комментарий
29.09.2022 00:25 Ответить
Швондер купил пузырь Боярышника и пришел в гости к Шарикову...
Здаров чувак,говорит...Шариков с похмелья... всегда готов товаристч Швондер...,давай стакан похмелю...,Шариков каже не хочу,мне сегодня на работу...,опять кого то душить будешь?душили душили, уже не в тренде...стрелять буду беглецов от Могилизации,путлер приказал...,значит ты терь из СМЕРШа?канефна,путлер целый Маузэр подарил и 10 ящиков патронов...
Весело тебе теперь, каже Швондер...
показать весь комментарий
28.09.2022 11:47 Ответить
Вчені ще не знайши в який спосіб можливо знайти контакт і спілкуватися з комахами, інфузоріями і кацапами.
показать весь комментарий
28.09.2022 11:58 Ответить
та то вчені, а люди вже давно знайшли.
показать весь комментарий
29.09.2022 00:27 Ответить
Ви десь бачили результат від спілкування з інфузоріями і кацапами?
показать весь комментарий
29.09.2022 08:31 Ответить
за інфузорії не скажу, але з кацапами мудрі люди завжди тільки бомбулями спілкуються. кацапи це істоти які розуміють тільки криваві бомбуля і тільки такою мовою з ними і треба розмовляти. І результати можна кожен день дивитися.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:31 Ответить
******* кацапів корисна справа, але це не спілкування, бо його як я вже казав ще не винайшли. Це науковий факт.
показать весь комментарий
29.09.2022 21:37 Ответить
Кто бы мог подумать, что "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ" было про тех дИдов, которые миллионами дезертировали в первые дни нападения на СССР и сдавались в плен.

Так надо было СРАЗУ об этом говорить, мы бы ещё трафареты помогли держать, когда вы эти лозунги на машинах писали!
показать весь комментарий
28.09.2022 12:01 Ответить
Задроти...
показать весь комментарий
28.09.2022 12:04 Ответить
Да надо рыло бить этим свинособакам.
показать весь комментарий
28.09.2022 12:05 Ответить
Что это кацапское чмо может сказать про Крым, Павлодар или Луганск? Если оно только перед границей букву ЗЮ с авто сняло и футболку с ликом вождя в туалете на погранпереходе наизнанку надело что бы не палится.
показать весь комментарий
28.09.2022 12:09 Ответить
Два ватных ******* клипающие свинособачьими глазками........................фу ***.....................................
показать весь комментарий
28.09.2022 12:12 Ответить
Які ж вони жалюгідні. Ну, не можете з себе вичавити власну думку - то відмовьтесь на камери говорити. Усе. Але ж ні, вони белькочуть і продовжуть оте своє "ета сложний вапрос". Тікають, але тягнуть із собою той клятий рузкіймір, в якому "єсть афіціальная как би вєрсія" і ще є кухонна, і треба пильнувати де й коли яку версію озвучуєш. От гидота
показать весь комментарий
28.09.2022 12:12 Ответить
ага, ці "жалюгідні" зараз цілий Світ окацаплять, вилупки, а рашка тільки оговтається одразу про них згадає, агентами і так ціла Європа засрана як ленін горобцями.
показать весь комментарий
29.09.2022 00:29 Ответить
Посмотрели на блогера ещё раз, решили что пи#ды таки сейчас отгребут и, о чудо, Павлодар стал казахстанским без вариантов!
показать весь комментарий
28.09.2022 12:29 Ответить
казаху респект!!!
показать весь комментарий
28.09.2022 12:29 Ответить
28 сентября трагический день в истории Польши..
Именно в этот день в 1939 году войска германского и кремлёвского Вермахта завершили штурм Брестской крепости и провели в Брест-Литовске совместный парад паБеды,типа разгромили Польшу под ноль...в плен попало около 30 000 солдат и офицеров войска польского...которых позже Гитлер отдал крысам Джугашвили и их почти всех расстреляли в Катыни
Вечная память погибшим...😥
показать весь комментарий
28.09.2022 12:32 Ответить
A eti po vidu ni samie atpetie , kakie tagda astalnie .....tut budet balshoi ****** , kagda ani prizivutsa i nachnut svai prava kachatj !!!
показать весь комментарий
28.09.2022 12:55 Ответить
Ключевое: "это как посмотреть". Приехали и смотрят, что вроде Казахстан. Пожили, смотрят: вроде россия. На вид, вроде взрослые люди. Мрак!
показать весь комментарий
28.09.2022 13:04 Ответить
как обычно, не существует кацапа не ломаемого украинским вопросом, он то знает, что сцарь по этому вопросу "придерживается другого мнения" и ссытся даже сбежав от сцаря за тридевять земель, фсЁ не тАк АднАзначнА!!! Ответ прям как из методички какой-то, помнится мне один всемирноизвестный украинец тоже что то такое мямлил по поводу КРЫМКРЫМЧАН.... Железная логика, донбас донбасский ,херсон херсонский, муравейник муравьёвский и лисья нора лисицина))) Но спросите его чей Кёнигсберг или чьи курилы и непременно услышите мерзкое "ЭТО ВСЕ руZZкое!", и карелия не карельская И НЕ ФИННСКАЯ, А ИМЕННО РУЗЗКАЯ, ну типа это-ж давно было, уже никто не помнит ,что мы это тоже спиZZдили, поэтому оно руззкое, у него и по поводу Павлодара есть особое мнение, но с риском получить по ***** прямо под камеру он скажет что Павлодар казахский, но как только они окажутся вдалеке от возможной 3,14здюлины, они сразу вспомнят, что Павлодар, Актюбинск, Уральск этА ИскконнЫЕ руzzкие земли, ну или другая шарманка, для либеральной русни, типа они павлодарцев, актюбинцев и уральцев.... мерзость, остальные слова писать не буду, матные.....
показать весь комментарий
28.09.2022 13:09 Ответить
Кацапи де б вони не були, в якій країні не знаходились, це завжди АГЕНТИ РУСКОГО МІРУ.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:52 Ответить
россосососійського... давайте вже не підспівувати ********* у дивному написанні слова Київська Русь.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:17 Ответить
Факт у тому що немає такого вислову як "російський мір", є "рускій мір", тому так і кажуть.
Київська Русь і русин то зовсім інше ніж руцкій мір як небо і земля.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:26 Ответить
Факт у тому що немає такого правила, щоб ро на ру перекобилювачити... А тому, й не варто підспівувати кацапам у намаганні приішачити виняток.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:34 Ответить
То б то не рускій мір, а російський мір ?
Оригінально )
показать весь комментарий
28.09.2022 14:36 Ответить
оригінально- московський улус... Але, якщо ти вже такий буквоїд, то россисианский, ерефійський, свино-собачий...
показать весь комментарий
28.09.2022 14:51 Ответить
русін англійською ruthenian, а русскій англіською russian. А російянін це громадянин рф. За кодроном вони називають себе русскіє, всюди лізуть зі своїм русскім язиком, русскім міром, тому треба показувати Світові що русскіє це терорист, гвалтівник, мародер і підлота.
показать весь комментарий
29.09.2022 00:36 Ответить
Маю надію росія як федерація зникне назавжди з мап світу і "рускій мір" будуть згадувати тільки алкащі у нових країнаї на уламках паРаши.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:28 Ответить
А Казахстан это уже исконно русская земля или еще нет?
показать весь комментарий
28.09.2022 14:05 Ответить
That only shows that ALL russians are like this. They DON'T condemn the war, they just flee mobilization that puts them in a harm's way. If SOMEONE else was killing Ukrainians, they would still support this war.
ALL russians should be shunned by the progressive world, ALL of them. Only they themselves created the terrible system that destroys the Ukraine now and threatens the nuclear destruction of the whole world. There's no progressive minds left there. None. There's no hope for they ever changing their chauvinistic mentality.
показать весь комментарий
28.09.2022 15:31 Ответить
«Іван, зрубай оту берізку.

- А чого?
- Бо прийде москаль, побачить і скаже: родіна!»
показать весь комментарий
06.10.2022 04:11 Ответить
 
 