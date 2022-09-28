Блогер троллит россиян-уклонистов, которые убежали в Казахстан: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВИДЕО

Казахстанский блогер решил потролить россиян-уклончан, вроде бы против войны, вопросами о территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вопрос о том чей Крым и Донбасс блоггер задавал двум ребятам призывного возраста, сбежавшим от мобилизации в Казахстан.

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