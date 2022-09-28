Блогер троллит россиян-уклонистов, которые убежали в Казахстан: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВИДЕО
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Казахстанский блогер решил потролить россиян-уклончан, вроде бы против войны, вопросами о территориальной целостности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вопрос о том чей Крым и Донбасс блоггер задавал двум ребятам призывного возраста, сбежавшим от мобилизации в Казахстан.
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Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
Здаров чувак,говорит...Шариков с похмелья... всегда готов товаристч Швондер...,давай стакан похмелю...,Шариков каже не хочу,мне сегодня на работу...,опять кого то душить будешь?душили душили, уже не в тренде...стрелять буду беглецов от Могилизации,путлер приказал...,значит ты терь из СМЕРШа?канефна,путлер целый Маузэр подарил и 10 ящиков патронов...
Весело тебе теперь, каже Швондер...
Так надо было СРАЗУ об этом говорить, мы бы ещё трафареты помогли держать, когда вы эти лозунги на машинах писали!
Именно в этот день в 1939 году войска германского и кремлёвского Вермахта завершили штурм Брестской крепости и провели в Брест-Литовске совместный парад паБеды,типа разгромили Польшу под ноль...в плен попало около 30 000 солдат и офицеров войска польского...которых позже Гитлер отдал крысам Джугашвили и их почти всех расстреляли в Катыни
Вечная память погибшим...😥
Київська Русь і русин то зовсім інше ніж руцкій мір як небо і земля.
Оригінально )
ALL russians should be shunned by the progressive world, ALL of them. Only they themselves created the terrible system that destroys the Ukraine now and threatens the nuclear destruction of the whole world. There's no progressive minds left there. None. There's no hope for they ever changing their chauvinistic mentality.
- А чого?
- Бо прийде москаль, побачить і скаже: родіна!»