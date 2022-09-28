Авиаперелеты в Россию в 20 раз дешевле, чем на вылет из РФ и не пользуются спросом. ВИДЕО

Российские авиакомпании отреагировали на спрос и резко повысили цены на полеты за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, например стоимость билета в армянскую столицу колеблется в пределах 3-4 тысяч евро, а обратный билет в 20 раз дешевле - 150-200 евро.

Более того, спроса на рейсы в Россию практически нет и салоны летящих в Россию самолетов практически пусты.

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