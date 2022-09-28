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Авиаперелеты в Россию в 20 раз дешевле, чем на вылет из РФ и не пользуются спросом. ВИДЕО

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Российские авиакомпании отреагировали на спрос и резко повысили цены на полеты за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, например стоимость билета в армянскую столицу колеблется в пределах 3-4 тысяч евро, а обратный билет в 20 раз дешевле - 150-200 евро.

 Авиаперелеты в Россию в 20 раз дешевле, чем на вылет из РФ и не пользуются спросом 01

Более того, спроса на рейсы в Россию практически нет и салоны летящих в Россию самолетов практически пусты.

Смотрите: Блогер троллит россиян-уклонистов, которые убежали в Казахстан: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Итоги путинского двадцатилетия.
В начале 00-х вся Центральная Азия и Кавказ стремились в россию.
В начале 20-х вся россия стремится в Центральную Азию и на Кавказ.
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28.09.2022 11:51
+22
Сейчас напишу китайцам. Благоприятный для них момент.

1. покупают билеты на свободные места и прилетают (дохерища)
2. жалуются на притеснения (и школ нет на китайском!)
3. просят товарища Си защитить и ввести войска
4. референдум
5 присоединение всего, что за Уралом.
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28.09.2022 11:59
+12
це вже аналоговнєт
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28.09.2022 12:12
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Итоги путинского двадцатилетия.
В начале 00-х вся Центральная Азия и Кавказ стремились в россию.
В начале 20-х вся россия стремится в Центральную Азию и на Кавказ.
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28.09.2022 11:51 Ответить
це вже Північна Корея?
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28.09.2022 11:58 Ответить
це вже аналоговнєт
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28.09.2022 12:12 Ответить
Сейчас напишу китайцам. Благоприятный для них момент.

1. покупают билеты на свободные места и прилетают (дохерища)
2. жалуются на притеснения (и школ нет на китайском!)
3. просят товарища Си защитить и ввести войска
4. референдум
5 присоединение всего, что за Уралом.
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28.09.2022 11:59 Ответить
Цзыньпынь ввыньдинь!
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28.09.2022 12:27 Ответить
нам від того легше не стане, бо вся русня до Європи ломанеться, і три роки не пройде, як вся Європа буде совок совком, а китайці вони завжди будуть під боком.
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28.09.2022 19:01 Ответить
Усе зрозуміло, окрім того нащо цей чоловік везе свого сина у кацапстан?
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28.09.2022 12:02 Ответить
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28.09.2022 12:09 Ответить
Глупый чел летит в глупую страну.
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28.09.2022 12:13 Ответить
Чтобы попасть в Грузию крысы беженцы путлера покупают у грузинов велосипеды за 70 000 РЖУблей...
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28.09.2022 12:17 Ответить
Не покупают. Меняют свои гелендвагены и прадо на пару великов.
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28.09.2022 12:24 Ответить
там же блины с лопаты дают, и нет желающих?! с жиру беситесь
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28.09.2022 12:24 Ответить
Скоро территории одичают.
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28.09.2022 12:58 Ответить
Вони і були "одічалі".До них цивілізація не дійшла,єдине,що вони навчились,так це ходити на задніх лапах,ось і вся цивілізація...
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28.09.2022 15:52 Ответить
 
 