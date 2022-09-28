Авиаперелеты в Россию в 20 раз дешевле, чем на вылет из РФ и не пользуются спросом. ВИДЕО
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Российские авиакомпании отреагировали на спрос и резко повысили цены на полеты за границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, например стоимость билета в армянскую столицу колеблется в пределах 3-4 тысяч евро, а обратный билет в 20 раз дешевле - 150-200 евро.
Более того, спроса на рейсы в Россию практически нет и салоны летящих в Россию самолетов практически пусты.
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+28 arye z.
показать весь комментарий28.09.2022 11:51
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+12 Томас Андерсон 15842d2c
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В начале 00-х вся Центральная Азия и Кавказ стремились в россию.
В начале 20-х вся россия стремится в Центральную Азию и на Кавказ.
1. покупают билеты на свободные места и прилетают (дохерища)
2. жалуются на притеснения (и школ нет на китайском!)
3. просят товарища Си защитить и ввести войска
4. референдум
5 присоединение всего, что за Уралом.