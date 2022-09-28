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Идентифицированы российские омоновцы, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля, - СБУ. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины установила личности еще пятерых рашистов, расстрелявших 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации поселка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что гражданские пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шестеро - получили тяжелые ранения.

Идентифицированы российские омоновцы, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля, - СБУ 01

"По данным следствия, к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецкая, а также мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) по Красноярскому краю. Не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться", - рассказали в СБУ.

Национальная полиция опубликовала видео, на котором зафиксированы отдельные преступления омоновцев в Гостомеле.

Следователи установили, что преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю. В результате расследования получены их учредительные данные и контакты.

Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

"В ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий. В настоящее время пяти захватчикам сообщены о подозрении по ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 438 (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

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Топ комментарии
+28
вонючие сибиряки...
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28.09.2022 12:19
+24
ВСУ освободили Ковшаровку Харьковской области.

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28.09.2022 15:23
+18
Максимально ожидаемо. Мусора не люди. И никакие там не буряты или чеченцы, которые тоже свое получат. Обычная русня.

И так было всегда. Если на то пошло, то 30 лет назад мусор мог убить человека за кроссовки или куртку. Да, было такое. Задержали человека, который шел домой пьяный (что не нарушает закон, т.к. еще должен быть вид, оскорбляющий человеческое достоинство), убили в отделении и украли кроссовки. Были разгоны митингов, которые сопровождались массовыми изнасилованиями (что в СССР, что на РФ), и это нигде публично не показывалось, только маленькие статьи в википедии.

Мусор - это тотальной ленивый и никчемный черт, который вообще не умеет ничего полезного делать, только ждет приказа и только по приказу действует, а без приказа вообще ни на что не способен.

Во всех странах, где были реформы полиции успешные, они начинались с полной 100%-ой зачистки всего личного состава и их увольнению навсегда. Иногда приходилось и второй набор также увольнять. Иначе никак. Мы ОБЯЗАНЫ были сделать это в 2005-ом году. Обязаны, ведь все видели, что тут за мусора и что они, если им дадут такой приказ, стали бы стрелять по людям. Они и сами это подтверждали. Сделали бы это в этом году, сейчас было бы много легче и многого бы не было.
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28.09.2022 15:29
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вонючие сибиряки...
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28.09.2022 12:19 Ответить
Их, собак, надо поймать и тоже расстреливать, издалека..
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28.09.2022 15:42 Ответить
этих ТВАРЕЙ нельзя брать в плен,это ВЫРОДКИ,которые не должны жить на этой земле,а должны быть уничтожены до пятого колена
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28.09.2022 17:37 Ответить
нужно уничтожать семьи, вплоть до внуков и новорожденных , это война на выживание нет выхода
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28.09.2022 18:37 Ответить
Яким чином можливе їхнє покарання?
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28.09.2022 12:20 Ответить
операція гнів божий в українському варианті
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28.09.2022 15:55 Ответить
Свиньи обедают руzким капитаном https://www.youtube.com/watch?v=P_yNd_TW7Vw
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28.09.2022 12:36 Ответить
Свинячий канібалізм - свої їдять своїх.
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28.09.2022 14:08 Ответить
Орлам Баканова нечем заняться, кроме ерунды? Все предатели уже арестованы?
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28.09.2022 12:37 Ответить
Треба якутам надіслати "фотки". Нехай знають покидьків в обличчя. Не покарають, то будемо вважати співучасниками злочину!
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28.09.2022 12:40 Ответить
Навіщо. Вони такі ж самі мразі
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28.09.2022 15:36 Ответить
це ж якою потворою треба бути, щоб таке робити...
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28.09.2022 12:48 Ответить
Сподіваюсь, ідентифіковано с гарантією, насмерть?
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28.09.2022 12:50 Ответить
В розшук треба подавати і нехай сидять в параші до кінця своїх днів.
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28.09.2022 13:02 Ответить
Онлайн-реєстр кацапських військових злочинців - https://rwc.shtab.net/troopers

Там присутні прізвища майже 150 тисяч орків. Інколи з фотографіями.
Певно, ці виродки теж там є.
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28.09.2022 13:03 Ответить
От тут потрібно брати приклад з Ізраєля (олімпійські ігри - теракт - знищення терористів без сроку давності). Респект !
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28.09.2022 13:06 Ответить
надіюсь вони вже в мішках?
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28.09.2022 15:14 Ответить
ВСУ освободили Ковшаровку Харьковской области.

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28.09.2022 15:23 Ответить
сволота вищого гатунку
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28.09.2022 15:23 Ответить
Є фото, є посади, а де прізвища?
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28.09.2022 15:26 Ответить
Максимально ожидаемо. Мусора не люди. И никакие там не буряты или чеченцы, которые тоже свое получат. Обычная русня.

И так было всегда. Если на то пошло, то 30 лет назад мусор мог убить человека за кроссовки или куртку. Да, было такое. Задержали человека, который шел домой пьяный (что не нарушает закон, т.к. еще должен быть вид, оскорбляющий человеческое достоинство), убили в отделении и украли кроссовки. Были разгоны митингов, которые сопровождались массовыми изнасилованиями (что в СССР, что на РФ), и это нигде публично не показывалось, только маленькие статьи в википедии.

Мусор - это тотальной ленивый и никчемный черт, который вообще не умеет ничего полезного делать, только ждет приказа и только по приказу действует, а без приказа вообще ни на что не способен.

Во всех странах, где были реформы полиции успешные, они начинались с полной 100%-ой зачистки всего личного состава и их увольнению навсегда. Иногда приходилось и второй набор также увольнять. Иначе никак. Мы ОБЯЗАНЫ были сделать это в 2005-ом году. Обязаны, ведь все видели, что тут за мусора и что они, если им дадут такой приказ, стали бы стрелять по людям. Они и сами это подтверждали. Сделали бы это в этом году, сейчас было бы много легче и многого бы не было.
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28.09.2022 15:29 Ответить
Це абсолютна правда. А ще в потилицю стріляли молодим цивільним чоловікам,допити в тому числі жінкам. Моїй знайомій заїхали танком на подвір'я - розвалили все. Це орки,нелюди,упирі. Радію,що багатьох з них вже пристрелили.
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28.09.2022 15:29 Ответить
Цей фільм має бути англійською мовою. Поьрібно поширювати його в світі.
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28.09.2022 15:31 Ответить
Ці ординські виродки не мають право на життя,вони мають бути знищені,щоб ними на цій землі і не воняло...На жаль,на оркостані таких тварин більшість...
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28.09.2022 15:42 Ответить
Цікаво, хто жінку водія назвав водійкою. писок би вам порвати за таке.
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28.09.2022 16:00 Ответить
Може водійкиня?
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28.09.2022 21:09 Ответить
можна і так) Пані водійкине, вийдіть з машини
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28.09.2022 21:52 Ответить
Кацапская *********-армия говноедов и срулей!
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28.09.2022 16:00 Ответить
Бесславные, трусливые роSSийские УБЛЮДКИ, которым нет места на земле!
МОРДОР в полном должен быть уничтожен - разделен на государства, принадлежащие ОККУПИРОВАННЫМ народам - бурятам, чеченцам, якутам, а московские ЧМОри, пусть сидят с своих небоскрёбах и уговаривают по скайпу якутов или бурятов устроится на работу УБИРАТЬ ТУАЛЕТЫ в ИХ странах, которые они раньше грабили!
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28.09.2022 16:03 Ответить
Горіти в пеклі цим виродкам!
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28.09.2022 16:05 Ответить
Русские - вы твари!
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28.09.2022 16:41 Ответить
Будем убивать рашистских тварей повсюду, где они попадутся нам на глаза. Рашисты - теперь вы и ваши дети будете жить в вечном страхе смерти. Украина - не Ичкерия, украинцев много миллионов, и мы будем вам мстить.
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28.09.2022 16:52 Ответить
Усатого белорусского ****** нужно четвертовать прилюдно.
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28.09.2022 18:12 Ответить
Мрази. Сдохните от поноса,мусорня!
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28.09.2022 19:16 Ответить
поглядеть простиє рускіє облича за которим ховаються звіри.Цю погань треба виніщувати з коринням. Ні якого жалю до ціх потвор.
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28.09.2022 20:07 Ответить
Где найти нарезку без "драматичных" комментариев? НИкто в таком виде у противника не будет смотреть
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28.09.2022 20:46 Ответить
Слід поширювати скрізь це відео!
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28.09.2022 21:26 Ответить
так ті дебіли ще й свого снайпера завалили під час цього обстрілу. є відео з іншої сторони, як вони попали в нього пар разів, він в лісосмузі лежав.
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28.09.2022 23:26 Ответить
через лесополосу от моего дома этот пипец происходил! а зелёные ублюдки так и не обьявили эвакуацию! я только 27-го числа семью и соседей вывез из Гостомеля
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29.09.2022 01:25 Ответить
Дай Бог чтоб все что вы русские и россияне творили в Чечне в Сирии в Грузии и в Укроине вернулось вам и вашим семьям....Аминь....
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29.09.2022 09:21 Ответить
 
 