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война (46566) пропаганда (3469) Соловьев (133)

Пропагандиста Соловьева разозлила лиманская операция ВСУ: "Че происходит?! У нас миллион с лишним армия! Хватит уже терять территории!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева разозлили успехи украинских войск вблизи Лимана на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем пропагандистском шоу он призвал усилить группировку оккупантов и снова захватить освобожденные украинцами территории.

Смотрите: "Карать – это по-нашему!": российские пропагандисты ищут "рецепт" улучшения своих оккупационных войск. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
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28.09.2022 12:58
+51
Эк помёт то раздухарился распетушился.
Кто тебе, мудак, мешает самому пополнить ряды своей армии, а потом и жмуров?
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28.09.2022 12:59
+51
Придурок так и не прорубил, что нет у них никакой армии.
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28.09.2022 12:59
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28.09.2022 12:58 Ответить
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28.09.2022 13:04 Ответить
розведи руками хамло чи відведи руками.
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28.09.2022 13:48 Ответить
Пошло вон с Украины ! Сидишь, под дурачка косишь! Вякаешь..тоже мне главнокомандующий нашелся.. помет ты соловьиный .
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28.09.2022 19:05 Ответить
гавномет работает в холостую,уже пора ****-ся с территории Украины
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28.09.2022 13:53 Ответить
У районі Лиману тривають запеклі бої, і українські військові, з огляду на повідомлення з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.
«Лебединое озеро» - балет петра ильича кирдик пi..рам
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28.09.2022 14:13 Ответить
Соловйов без своєї перуки якраз так і виглядає))
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28.09.2022 13:23 Ответить
СОЛОВЬЕВ ПРОДУКТ СОВКА КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ ИСХОД ВОЙНЫ бабы еще нарожают...
Э! нет Соловьев... не так нет у Рашке ни ума ни фантазии напомните мне какую войну Рашка выиграла о да только не надо про 2 Мировую или Вяликую Отечественную которую если бы не Украина Россия ******** бы за 1 месяц и подписала бы в июле 1941 года КАПИТУЛЯЦИЮ С ГИТЛЕРОМ..... Афган ага..помним.... Вьетнам то же помним..... Корея результат- поделили по 38 параллели страну на два антипода... Китай ну да взрастили Мао Культурную революцию и разосрались.. как и с Югославией и Албанией даже... Чечня ну- ну 2 раза и оба раза пендель и платим дань..Чечне.. вот и вся История....дажде Грузия 2008 год грузины успели навалять россиянам до поноса в штаны... и никакой бы Запад не уговорил бы Медведева прекратить войну если бы не понимали в Кремпульке-- еще 3-5 суток и пойдет откат назад надо бежать и быстро...
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28.09.2022 13:34 Ответить
Тварина ти будеш на швабрі сидіти на Майдані у підсумку!
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28.09.2022 12:58 Ответить
А че не панятна та. мабелезацея, план та...
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28.09.2022 12:59 Ответить
Эк помёт то раздухарился распетушился.
Кто тебе, мудак, мешает самому пополнить ряды своей армии, а потом и жмуров?
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28.09.2022 12:59 Ответить
Скот, а твой вечный бульбофюрер тебя ещё не мобилизовал?
Или такой скот, как ты и тебе подобные на скотобойню и утилизацию не погонит пастух по старости? Ну, тогда своему скотенёнку пакет пластиковый не забудь в сидор положить, а то у украинцев уже мешков для такого скота как вы не хватает.
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28.09.2022 15:09 Ответить
він закликав посилити угрупування окупантів та знову захопити визволені українцями території

А-а-а...
Ну, раз закликав - то теперка для хахлів точно фсьо пропало!
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28.09.2022 12:59 Ответить
вже направляли,
кончілісь ваши часті.
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28.09.2022 12:59 Ответить
Как победіть в войне - нужно просто убить ВСЕХ врагов.
салавей никак не может поверіть, что Україна просто уб'ет ВСЕХ рускіх - і єто будет конец.
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28.09.2022 13:03 Ответить
Как победіть в войне - нужно просто убить ВСЕХ врагов.
і тільки ПОТІМ - перестати стріляти
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28.09.2022 13:05 Ответить
Придурок так и не прорубил, что нет у них никакой армии.
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28.09.2022 12:59 Ответить
пердак горит нормас!)))
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28.09.2022 13:00 Ответить
Когда работает Хаймарс
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28.09.2022 13:02 Ответить
стихи, однако)))
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28.09.2022 13:13 Ответить
"Че происходит?! "
вы спросите у вашего миллионного резерва, куда же делась регулярная армия?!
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28.09.2022 13:01 Ответить
Була регулярна армія! Була! Ми цього не заперечуємо. Але, вона самоліквідувалась.
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28.09.2022 13:04 Ответить
Регулярна армія зробила жест доброї волі. Наймана - вдало перегрупувалась. На черзі чмобіки чекають на подрібнення на частини (рука туди, нога сюди). А там і до нього черга дійде.
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28.09.2022 13:22 Ответить
курва... яке ж воно кончене!
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28.09.2022 13:01 Ответить
Хай Солов"йов заспокоїться - росіяни не "теряют территории", а "перегруппируются" і "вирівнюють лінію фронту"!
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28.09.2022 13:02 Ответить
СОЛОВЬЁВ, ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙ СОСАТЬ у путина!
Не отвлекайся!!!
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28.09.2022 13:03 Ответить
Просто тебя еще нету на фронте. ты бы всех победил
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28.09.2022 13:04 Ответить
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28.09.2022 13:04 Ответить
Немає у них "мороженки" - одна "рєпа"!
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28.09.2022 13:28 Ответить
Виходить зсу нападає на росію з логіки кацапів,буде ответка ?чи як з Кримом проглотнули зробили вигляд що то не ми
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28.09.2022 13:06 Ответить
ПМС? Що це у "дівчинки" істерика?
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28.09.2022 13:07 Ответить
Паскуда чорнорота,в Украiнi немаэ кацапских територiй.
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28.09.2022 13:07 Ответить
"нравиццо - не нравиццо... терпи..."
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28.09.2022 13:07 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Интересно, как карма обойдется с этим вечным возмущальщиком?
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28.09.2022 13:07 Ответить
Смешной он. Бровки свел, в голосе металл. А про собственную мобилизацию - Я старый, в танк не пролезу, меня нельзя на фронт. Мне просто интересно какой уровень IQ в россии у тех кто ему верит?
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28.09.2022 13:15 Ответить
Полководец, ****. Жуков. Хорошо, что он в Москве, а не на Донбассе. А то страшно и подумать, что бы было.
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28.09.2022 13:08 Ответить
Ага, в Москві, бо Італьяно трохи того, не розженеся, ну ви поняв
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28.09.2022 16:15 Ответить
Отправил бы своего сына Даниила Лиман деблокировать! Он бы показал как надо воевать. А то всё "армия", "почему". А сынишка твой чего не в армии не под Лиманом?
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28.09.2022 13:09 Ответить
Он уже убежал немножко.. в Монголии .
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28.09.2022 19:08 Ответить
Роздратування "злобной карліци" цілком зрозуміле, застарілий "соловьїний помєт" зрозумів, що у свої хатинки на озеро Комо він вже не повернеться. Повна дупа російському пропагандону.
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28.09.2022 13:09 Ответить
Цікаво, а Ізраїль надасть притулок єврею Соловйову - Шапіро - Виницковському, коли він втече з мацкви?
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28.09.2022 13:12 Ответить
Я не понял ...
пуйло до сих пор не может нати замену оленеводу ?
Так вот-же он , перед нами , главный стратег и полководец ! ( недорабатывают и у них там на болотах ) .
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28.09.2022 13:13 Ответить
Точняк, ПАЛЕСТИНСЬКИЙ КОЗАК
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28.09.2022 16:09 Ответить
- Ты миллионную армию видишь?

- Нет!

- А она есть...
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28.09.2022 13:14 Ответить
Ти, *****, про дачу на Рублеці? Там твоя теріторя, бери автомата, їди захищати, на разі будемо.
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28.09.2022 13:17 Ответить
Чого його зкондубасило? Ніхто не захопив територій рашки, навпаки, самі будуть віддавати. Китай перший в черзі.
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28.09.2022 13:17 Ответить
Он еще не понял, что призовут тысяч 100-120, 80% которых Украина успешно передушит прямо в эшелонах, а остальных в первых боях.
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28.09.2022 13:18 Ответить
Що там з носом, загоївся після минулого разу, коли з приводу Харківського напрямку істерив? Зара після таких виступів повернуться "врачі" нову ринопластику зроблять
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28.09.2022 13:22 Ответить
Очікуємо генеральне гасло параші "бєй жідов, спасай рабсєю"
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28.09.2022 13:22 Ответить
🤣🤣🤣Подобається мені дивитись, як нервуються парашиські пропагандони, на фоні успішних наступів ЗСУ.
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28.09.2022 13:23 Ответить
А ведь до начала войны в армии рф служило два миллиона.
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28.09.2022 13:23 Ответить
Ага только в сухопутных войсках 280 тыщ всего. С учётом десантуры, всяких морпехов и прочих чепушей набиралось около 400 тыщ. способных действовать. Но это включая срочников. После их частичного вывода и понесенных потерь группировка стала проседать до 150-200 тыщ с учётом ордлошников. А ВСУ давят. И те рашсты кто воевали, воют и требуют ротацию. Вот и обьявили мобилизацию.
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28.09.2022 13:31 Ответить
А шо си стало?!
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28.09.2022 13:23 Ответить
І тебе повісять, гандон)

Правильно буде повісити російських злочинців соловйова (зріст 150 см) і валуєва (213 см) поряд.
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28.09.2022 13:25 Ответить
Де це оцей хасид втратив територію, яку територію? В нас наша територія. Йди смердячий с пейсами російськомовний сюди і попробуй. Немає бажання? Чи ти думаєш українці віддадуть свої землі? Ні. Ми вас будемо мочити скрізь і по чому попало і не тільки сьогодні, а поки не знищимо за вашу агресію, за закатованих і згвалтованих дітей і жінок, за відрізані геніталії тут в нас вашими звірями. Ми до вас не йшли, це ви сюди припеерлися. Прощення вам не буде.
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28.09.2022 13:25 Ответить
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28.09.2022 13:28 Ответить
Чепушила не понимает, как вообще работает это всё... В его мозгу это стройные колонны миллионой армии, которые как в 1941 наступают на огромных участках фронта.
А реальность такова, что РФ не в состоянии нормально обеспечить и снабдить да ту группировку, которая прямо СЕЙЧАС воюет в Украине (200-250 тысяч с учётом одрло)
Поэтому мобилизантов будут кидать порциями по 50-60 тысяч в качестве стрелковых маршевых рот на пополнение этой уже существующей группировки и для ротации тех, кто предельно истощен.
И еще будут пытаться сформировать еще один великий корпус после того, как третий корпус пропал где-то на просторах Украины.
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28.09.2022 13:28 Ответить
До слёз ))))
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28.09.2022 13:32 Ответить
Как мне нравится, как ВСУ их унижает раз за разом и освобождает территории.
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28.09.2022 13:38 Ответить
що значіть "тєрять"? це не твої території, падло свинособаче
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28.09.2022 13:42 Ответить
3,14здюк
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28.09.2022 13:52 Ответить
Ого , як розійшовся кацап воплями , аж страшно стало
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28.09.2022 13:54 Ответить
ааа, дебил, ***
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28.09.2022 14:09 Ответить
60 000 км границы,её надо охранять и 200 различных национальностей,идущих возможности
избавиться от Кремля
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28.09.2022 14:11 Ответить
Да тебя там не хватает, на самом деле! Хватит уже киздеть в камеру!
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28.09.2022 14:14 Ответить
Что происходит? Как бы объяснить... НАТЯГУЮТЬ ВАС НА УВЕСЬ!
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28.09.2022 14:26 Ответить
як же мені подобається, коли ці тварюки (по Фрейду) правильно називають Луганську та Донецьку області
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28.09.2022 14:26 Ответить
Горить, палає в соловйова дупа,
Буде вам не Україна,
А ******!
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28.09.2022 14:29 Ответить
скоро взорветься от злости мерзость
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28.09.2022 14:30 Ответить
Чё-чё? Через плечё
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28.09.2022 14:39 Ответить
Атсавіть істєріку!!! Прічін для волнєнія нєт!!!
Йой!!! таки є причини для істерики і для хвилювання! Слава Україні! Слава ВСУ!
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28.09.2022 14:42 Ответить
Пусть верещит, авось его родимчик приобнимет...
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28.09.2022 14:54 Ответить
а чего сам не на передовой то,петушара ты паскудный?!
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28.09.2022 15:07 Ответить
Ти паскуда маєш висіти з путіном на фонарі ,до чого тупий народ кацапстану коли слухають цю наволоч.
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28.09.2022 15:17 Ответить
Доколе....доколе русская армия будет получать от бандеровцев ********?
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28.09.2022 15:35 Ответить
Сдохниш в страшних муках, тварюка. Вже не довго. Чекай.
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28.09.2022 15:38 Ответить
Соловьёв толсто троллит своих же.
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28.09.2022 15:48 Ответить
Вибачте....я розумію, що не можна іржати, як кінь, АЛЕЕЕЕЕ , БУ ГА ГА Г ААААААА.... до війни так гиготів...чекайте, він що намагається копіювати Жирика? о *******************...Зачекай зітрохи, будеш у клітці
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28.09.2022 16:04 Ответить
Там, курва, і паляниця, і полуниця
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28.09.2022 16:06 Ответить
Що це опудало казало?
Ми толька начнєм і украінци сразу все паймут?
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28.09.2022 16:18 Ответить
А ще Помьот казав: "раисся только поднимет бровь, и украинци всьо поймут" 🤡
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28.09.2022 22:00 Ответить
падаль рашистська.
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28.09.2022 16:28 Ответить
едут на помощь в Лиман
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28.09.2022 16:48 Ответить
Комментировать эту падаль Шапиро будем после Гаагского требунала.

сейчас он уже никто. Слушать, что оно провязало нет никакого смысла.

Нам своё робыть- смерть рашистским оккупантам!
Победа будет за нами.
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28.09.2022 16:50 Ответить
Мудазвонское заистерило.
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28.09.2022 17:31 Ответить
Нешановні чмосковські п*дараси, звертаюсь до вас!
(Далі для ясності свинособачою)...
Этот п*дар хочет отправки подкрепления - ну так отправте его туда!
Наши парни с удовольствием объяснят ему что там да и как, самыми популярными и понятными любому п*дарасу методами...
Гарантирую - вопросов у него не останется!
(Фух, піду руки помию)...
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28.09.2022 17:45 Ответить
"чо, чо!" - "..й через плечо!", ублюдок, собою підсилити не хоче?
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28.09.2022 18:07 Ответить
козлина упорота! геть себе не шкодує так переймається! а потім, коли параліч від злості вхопить, буде всім говорити - "контужений на українських фронтах!"
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28.09.2022 18:20 Ответить
Конечно будут терять территории - Соловьёв же в студии, а не в окопе.
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28.09.2022 18:38 Ответить
Старий цирковий клоун, на виставу якого давно ніхто не ходить
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28.09.2022 19:44 Ответить
Шановне панство -- велике прохання : ну не заважайте критичному ідійоту вести проукраїнську агітацію ...
Ніодин шандерович , ниодин гудков з биковим не переконає більше ватної маси бігти від мобілізацію , здаватися у полон при першій же можливості ні ця мерзота .

Вдумайтесь , за що воно топить . Воно топить , щоб новобранців зразу кидали на фронт , в найбільш небеспечнійше пекло . При чому -- з бодуна ...
Якщо це біосміття вже нашкребли по помийкам різним , то чим меньше вони будуть готуватися , чим меньше отримуют обладнання , чим меньше їх одягнуть й озброять , зразу пішлють на фарш , тім нам крайще й меньше буде втрат з нашого боку .
Нехай воне усе більше й більше істерить , нехай давить він й сімоняша зі скабєєвою на скажений лохторат що скоріше кидали мобіків на фарш .
Їх паніка й галас нам на руку .
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28.09.2022 21:29 Ответить
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29.09.2022 08:49 Ответить
 
 