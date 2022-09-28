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Оккупанты на танке бегут от двух украинских разведчиков из 92-й бригады. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Два украинских разведчика из 92-й бригады незаметно для врага подошли к стоящему на позиции российскому танку и почти в упор выстрелили во вражескую бронемашину из РПГ-18 "Муха".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после выстрела украинские бойцы скрылись с места атаки. Однако, гранатомет еще советской конструкции не нанес критических повреждений вражескому танку. Украинские воины скрылись с места атаки. После этого российская бронемашина тронулась с места и помчалась в противоположную сторону от украинских воинов.

Также смотрите: Бойцы 92-й бригады взяли в плен первого ЧМОбика вблизи Купянска: "Служу три дня. Призван из Ростовской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
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28.09.2022 14:39
+36
а уявіть, як у самому танку засмерділо
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28.09.2022 14:45
+36
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28.09.2022 14:45
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Граната в люк и никто никуда уже не бежит
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28.09.2022 14:33 Ответить
а сам так робив ?
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28.09.2022 19:37 Ответить
Иди на хер.
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28.09.2022 23:23 Ответить
спочатку звільни місце
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29.09.2022 19:50 Ответить
Такие инвалиды на голову как ты идут на хер без очереди.
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29.09.2022 21:04 Ответить
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02.10.2022 10:00 Ответить
а у тебе що очко залізне???
пацани і так підійшли на 30-40метрів
а як би якийсь орк сидів в кущах???
їм і так ордени треба давати
бо культробітникам дають а героям не завжди, або дуже рідко
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28.09.2022 21:46 Ответить
А якби та кабы.это мысли вслух. У пацанов очко железное раз подошли. За свое очко переживай
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28.09.2022 23:25 Ответить
ти мабудь докуя гранат в люки оркам накидав...
спец...
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28.09.2022 23:58 Ответить
Ты дебил.для того что бы комментировать на форуме не обязательно быть спецом.
Ты же залез сюда со своими комментариями,считаешь себя спецом в этой теме?
Если ты не спец,то иди на хер.
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29.09.2022 08:24 Ответить
я зрозумів що як би ти був там то кинкв би гранату в люк
мабудь є досвід
мабудь так колись робив
а реально згадав жарт однієї баби
їх шість а я одна
насилу відгавкалась.....
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29.09.2022 09:14 Ответить
Ти як баба с того жарту,нудний що піздець
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29.09.2022 11:32 Ответить
подобається тобі когось обсирати
ти хоч в ариії служив?
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29.09.2022 20:04 Ответить
Ты дед в СА служил? гордишься этим небось?
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29.09.2022 21:02 Ответить
а ти і тут хочеш якийсь недолік знайти???
моє найближче оточення, 4 УБД
реальних,
дочка до 2022 59 бр 9 бат ком віддялення,
її пацани збили орський безпілотник, отримала годинник від моні особисто з рук в руки зараз лейтенант
зять офіцер АЗОВ
призивався в 1985
був в Станиці Луганській в 15-16му
артемівськ староконстантинівка северодонецьк
знаю що таке дебальцевський хрест возив пацанам гостинці, після останньої поїздкизразу на стіл до нейрохірурга тому зараз не їзжу
витратив на АТО близько 18000 баксів
і горжусь всім що було в моєму житті
службою в союзі нема як гордитися бо то був совок
гавна теж було багато за 56р
тепер сиджу з внучатами але ще допомагаю ЗСУ, 3 вересня передав волонтерам бензопилку і брезенти на окопи
ще щось???
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29.09.2022 22:33 Ответить
Молодец.мне тоже есть что рассказать но не буду
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30.09.2022 20:15 Ответить
ок.
гарного вечора
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30.09.2022 20:22 Ответить
шкода, джавеліна не було при собі. А тепер подумайте: у кацапні впринципі немає джавелінів. Їм тупо нічим зупиняти танки ЗСУ.
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28.09.2022 14:35 Ответить
Я думаю мала відстань для Джавеліна, стріляли з Мухи, достатньо було би РПГ. Але все одно хлопці молодці ))
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28.09.2022 14:37 Ответить
Корнетів випущено стільки ж скільки і джевелінів, і тим паче, більше ніж стугн.
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28.09.2022 14:42 Ответить
По статистике основные потери танков, что у нас, что у рф от артилерийского огня-более 80 процентов.
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28.09.2022 14:42 Ответить
ну не то чтоб тупо нечем, у них есть и птрк фагот, шота типа нашей стугны, и рапира пушка и допотопный ,но вполне себе рабочий рпг7 , и танковый подкалиберный управляемый снаряд, не помню как его там зовут, так что там есть чем но ни умения пользоваться , ни казацкого азарта нету, это-ж драйв, подкрасться и ********* его в упор, с 20 метров, у русни которую трахают в зад кадыровцы нет на это смелости, металичность яиц не та
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28.09.2022 15:21 Ответить
"Крюк" злая штука
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28.09.2022 23:37 Ответить
Фу, як засмерділо в лісосмузі ))
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28.09.2022 14:35 Ответить
а уявіть, як у самому танку засмерділо
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28.09.2022 14:45 Ответить
а так то тому русскій танчик поїхав з деякою затримкою.
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28.09.2022 18:14 Ответить
Со всем моим огромным опытом игры в варгеймы, скажу, что танкмены сделали правильно
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28.09.2022 14:35 Ответить
А могли вийти з тачки і отримати в хлябало
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28.09.2022 14:42 Ответить
😉 побоялись, им и так повезло. Поехали застирывать и рассказывать о своих боевых подвигах
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28.09.2022 18:10 Ответить
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28.09.2022 14:39 Ответить
Может подошли слишком близко и граната не успела на боевой взвод встать?
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28.09.2022 14:44 Ответить
Безперечно, там у гранати дистанційний взвід підривача (приблизно на 25-35 м). Тут дуже близько.
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28.09.2022 14:51 Ответить
Зато как подошли. Ведь ни одна руснявая скотина их не заметила. В следующий раз им повезет больше
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28.09.2022 14:56 Ответить
Встигла. Просто не пощастило - вірогідно граната влучила в екран над лівою гусінню. Якби граната влучила в "зад", де двигун - він би так не катався...
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28.09.2022 20:14 Ответить
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28.09.2022 14:45 Ответить
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28.09.2022 14:47 Ответить
Нє. "Хохламі" або "укропамі".
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28.09.2022 15:10 Ответить
Я навіть і думати не хочу про виживших руських.
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28.09.2022 15:35 Ответить
І правильно! Нехай ***** за своїх інвалідів "думає".
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28.09.2022 15:57 Ответить
гітлер коловрат уграв а московити Русь...
Ляпоа думає собі нарід Бені....
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28.09.2022 16:43 Ответить
обійдуться, чмошніками їх називатимуть, вон вже отримали свою назву чмоні.
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28.09.2022 18:16 Ответить
Мабуть саме так і буде. З усіх слів кацап завжди обере найобразливіше і "возвиситься".
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28.09.2022 18:25 Ответить
Їх називатимуть "хахлами"!
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28.09.2022 17:57 Ответить
😂👍
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28.09.2022 18:11 Ответить
ніт, їх будуть називати п..ми "присно и вовеки веков".
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28.09.2022 18:15 Ответить
+100500!!!
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28.09.2022 19:07 Ответить
Так срать и жопы не хватит.
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28.09.2022 14:46 Ответить
Xoteli zjat trofei, bili po gusenicam? A orkov pri vixode 200...
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28.09.2022 14:47 Ответить
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28.09.2022 14:50 Ответить
А nlaw где??? Было бы минус 2000000 $ и 3 200-х
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28.09.2022 14:50 Ответить
Я думаю вони недалеко втечуть, а танк ще нам послужить ...
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28.09.2022 14:55 Ответить
****, как раздражают эти эксперды диванные.
Ты где прячется? Иди и отвоюй.
Дебил, ***.
И ещё сколько ты пожертвовал для ВСУ?
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28.09.2022 15:31 Ответить
Идj n@ х¥и, niд@₽аск@
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28.09.2022 19:22 Ответить
Ты не диванная? Эксперты все в окопах. Если так раздражает обычный ******* на форуме то просто слушай успокоительного Дрыстовича
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28.09.2022 23:33 Ответить
Бомбічне відео ! Тут і хоробрість наших і сцикливість кацапів - все як на долоні .
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28.09.2022 15:37 Ответить
В цьому відео зразок дурості. Ну пальнули. І що?! Кацапи живі, РПГ витратили даремно. А якби кацапи трапились більш упороті, то від цих "хероїчних" бійців навіть фаршу не лишилось би.
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28.09.2022 16:01 Ответить
Да, блин, с того что сбежал радости мало. С РПГ не повоюешь. Тут бы NLAW пригодился
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28.09.2022 16:15 Ответить
3 мухи его би порешали, жаль....
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28.09.2022 16:16 Ответить
Скорее всего танкисты не поняли что к рим пехота пробралась. думали наверное что с дронов или арта накидывает. Если бы разгляделись и развернули башню и начали из пушки и пулемета прочесывать посадку то было бы плохо. Если уже атаковали танк то нужно было его добивать
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28.09.2022 16:27 Ответить
Шуганули"мухой"наши разведчики танк с огневой позиции,возможно, находился в засаде,и на том хорошо..Ну, не со связкой гранат под гусеницы кидаться,не то сейчас время..
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28.09.2022 17:47 Ответить
Скорее всего хотели затрофеить бережно под левую гусеницу. Врожденная хозяйственность, что поделаешь)
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28.09.2022 19:55 Ответить
Тоже заметил, стрелял по гусеницы, к сожалению попал в землю.
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28.09.2022 21:51 Ответить
війну, а проводять «спецоперацію»!

- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
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28.09.2022 18:00 Ответить
Нічого ви не розумієте, орки пішли в "отріцательноє наступленіє".
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28.09.2022 16:44 Ответить
Выбрали самое уязвимое место танка, главное. В лоб.
Я считаю, что музыка тут очень даже уместна.
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28.09.2022 17:10 Ответить
В зад.
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28.09.2022 18:04 Ответить
Собачка говорящая, то-есть российские танкисты занимая позицию на окраине леса, становится жопой наружу а лбом в лес? Понятно почему столько техники захвачено.
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28.09.2022 22:59 Ответить
Молодці, головне, що самі залишились живі. Стріляв у двигун і напевно двигун пошкоджено. Танкісти обісрались це стопудово.
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28.09.2022 19:36 Ответить
муха заслабенька, не взяла. Шкода.
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28.09.2022 22:58 Ответить
Головне що хлопці живі, наступного разу поталанить більше
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29.09.2022 02:34 Ответить
 
 