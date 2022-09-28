Оккупанты на танке бегут от двух украинских разведчиков из 92-й бригады. ВИДЕО беспилотника
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Два украинских разведчика из 92-й бригады незаметно для врага подошли к стоящему на позиции российскому танку и почти в упор выстрелили во вражескую бронемашину из РПГ-18 "Муха".
Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после выстрела украинские бойцы скрылись с места атаки. Однако, гранатомет еще советской конструкции не нанес критических повреждений вражескому танку. Украинские воины скрылись с места атаки. После этого российская бронемашина тронулась с места и помчалась в противоположную сторону от украинских воинов.
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+36 Маркиз
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Пожалуйста, подождите...
пацани і так підійшли на 30-40метрів
а як би якийсь орк сидів в кущах???
їм і так ордени треба давати
бо культробітникам дають а героям не завжди, або дуже рідко
спец...
Ты же залез сюда со своими комментариями,считаешь себя спецом в этой теме?
Если ты не спец,то иди на хер.
мабудь є досвід
мабудь так колись робив
а реально згадав жарт однієї баби
їх шість а я одна
насилу відгавкалась.....
ти хоч в ариії служив?
моє найближче оточення, 4 УБД
реальних,
дочка до 2022 59 бр 9 бат ком віддялення,
її пацани збили орський безпілотник, отримала годинник від моні особисто з рук в руки зараз лейтенант
зять офіцер АЗОВ
призивався в 1985
був в Станиці Луганській в 15-16му
артемівськ староконстантинівка северодонецьк
знаю що таке дебальцевський хрест возив пацанам гостинці, після останньої поїздкизразу на стіл до нейрохірурга тому зараз не їзжу
витратив на АТО близько 18000 баксів
і горжусь всім що було в моєму житті
службою в союзі нема як гордитися бо то був совок
гавна теж було багато за 56р
тепер сиджу з внучатами але ще допомагаю ЗСУ, 3 вересня передав волонтерам бензопилку і брезенти на окопи
ще щось???
гарного вечора
Ляпоа думає собі нарід Бені....
Ты где прячется? Иди и отвоюй.
Дебил, ***.
И ещё сколько ты пожертвовал для ВСУ?
- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
Я считаю, что музыка тут очень даже уместна.