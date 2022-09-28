Украинские воины освободили Новоселовку в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины освободили Новоселовку Донецкой области и подняли над поселком украинский флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, снятое украинскими бойцами возле поселкового админздания.
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гарненький лиманський казанок
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Я ту Новосёловку нашёл на карте?
Слава Украине! Смерть российским оккупантам!