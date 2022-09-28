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Украинские воины освободили Новоселовку в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины освободили Новоселовку Донецкой области и подняли над поселком украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, снятое украинскими бойцами возле поселкового админздания.

Также смотрите: Женщина встречает украинских воинов во время зачистки от оккупантов Купянска-Узлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
Зранку Лиман наш , приготувалися і молимося без передиху і сну, а ще донатим на ЗСУ
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28.09.2022 14:46
+24
Хтось здає території, а хтось визволяє. Хто на що вчився.
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28.09.2022 14:45
+24
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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28.09.2022 15:00
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Хтось здає території, а хтось визволяє. Хто на що вчився.
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28.09.2022 14:45 Ответить
Героям Слава ‼️Честь и Хвала Великим Воинам ЗСУ 💙💛🙏🙏🙏🙏‼️
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28.09.2022 15:08 Ответить
Зранку Лиман наш , приготувалися і молимося без передиху і сну, а ще донатим на ЗСУ
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28.09.2022 14:46 Ответить
Хто і звідки дав інфу
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28.09.2022 15:57 Ответить
Подивись на мапу -
гарненький лиманський казанок
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28.09.2022 17:52 Ответить
Лиман ще в окупації, про казанок,то це мої слова і цьому казанку уже час. До речі,ви на соцресурсі, тримайте марку вихованого українця,не тикайте
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28.09.2022 19:16 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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28.09.2022 15:00 Ответить
Головне не тільки відвоювати свою територію, а утримати її в майбутньому, бо орда створює мільйонне угрупування, яке полізе зо всіх боків, щоб нас залякати своєю масою. В них нічого не змінилося за тисячоліття, а нам потрібно вижити і захистити свою землю і свою державу. Не потрібно розслаблятися і реагувати на заспокійливі відоси відкосника і паркетного полковника абдристовича, що ми їх легко перемелимо на фарш...Перемелимо, але не легко і воювати будуть не відоси, а танки, ракети, гармати і літаки.
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28.09.2022 15:06 Ответить
Слава Нації! Піzда російській *********!
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28.09.2022 15:21 Ответить
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28.09.2022 15:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.09.2022 15:32 Ответить
спасибо вам ребята...без армии нам была бы жопа..
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28.09.2022 15:35 Ответить
Извините, я правильно понимаю, что ТАГАНРОГ напрягся?

Я ту Новосёловку нашёл на карте?

Слава Украине! Смерть российским оккупантам!
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28.09.2022 16:16 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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28.09.2022 16:18 Ответить
Так, а рєхверендум там вже був, як же тепер результати оголосить?
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28.09.2022 16:26 Ответить
Результати референдуму стануть "отріцатєльними" 😂
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28.09.2022 17:53 Ответить
Який чудове "отріцательноє наступленіє" кацапських орків.
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28.09.2022 17:11 Ответить
 
 