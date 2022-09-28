Точным выстрелом "Стугны" украинские военные уничтожили вражеский танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка точным выстрелом из "Стугны" уничтожили российский танк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Очередной рашистский танк превратился в металлолом", - говорится в сообщении.
Украинская "Стугна" стреляет на расстояние до 5 км и прожигает 800 мм вражеской брони кумулятивом. Управлять ею можно дистанционно с укрытия.
"Великолепная вещь! Мы можем себе спрятаться и жечь россиян", - заявил военный с позывным Борода.
Топ комментарии
+25 Максім ХОЙ 07fb0949
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+19 Qq Qqq f1a4586b
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+18 vadyan
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Конвертують? Не зовсім зрозумів. У з передаванням німецьких звуків взагалі найпростіше: ch = українське х, h = г.
https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=ben%20hodges&op=translate
(Натисніть на іконку динаміка внизу і послухайте, як вимовляє ці слова справжній носій англійської мови.
Далі, якщо вам все ще чується "Г", йдете до ванної і ретельно, з милом, вимиваєте свої вуха від сірки.
При потребі повторюєте процедуру).
(це якщо Вікіпедію забороняється читати)
Потім можна й вуха помити.
Шановний, західно-українськуговірку я знаю не з чуток (бо там народився). І коли я вперш почув тут, як говорить стара українська діаспора, я відразу відчув себе серед своїх.
Але мушу заявити вам, як лінгвіст, що заміна літери Х на Г у західно-українській версії англійської мови, - це ДІАЛЕКТ. а не автотохтонна вимова.
Звичайно, ви маєте право на окрему думку. Так само, як і стара українська діаспора в Північній Америці і Європі.
> Бен Годжес. Говорімо й пишімо правильно. 🤓
Ага. І щоб вже до кінця все правильно вимовляти, тепер говоримо: путін Гуйло, а не Ху$ло.
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом!
(с)
а с javelin сложновато снимать рядом стоять
расстояние 2км, когда с стугной можно почти с 5км стрелять
плюс пульт управления и дисплей отдельно от пусковой установки
все что было, все применялось
не зря же они под киевом отступили и на других направлениях