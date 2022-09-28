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Точным выстрелом "Стугны" украинские военные уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка точным выстрелом из "Стугны" уничтожили российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Очередной рашистский танк превратился в металлолом", - говорится в сообщении.

Украинская "Стугна" стреляет на расстояние до 5 км и прожигает 800 мм вражеской брони кумулятивом. Управлять ею можно дистанционно с укрытия.

"Великолепная вещь! Мы можем себе спрятаться и жечь россиян", - заявил военный с позывным Борода.
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Топ комментарии
+25
"ВСУ войдут в Крым до середины 2023 года", - генерал армии США Ходжес
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28.09.2022 17:14
+19
Красава ...пта!
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28.09.2022 17:09
+18
Просто як горішки.... На автоматі вже
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28.09.2022 17:11
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Красава ...пта!
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28.09.2022 17:09 Ответить
Добре, що зе-влада не встигла знищити "Стугни". Кажуть, що Саудівська Аравія вернула 2000 ПТРК "Стугна", проданих їй раніше.
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28.09.2022 19:37 Ответить
Просто як горішки.... На автоматі вже
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28.09.2022 17:11 Ответить
Красавчики ❤️🙏🙏🙏‼️👍👍👍💙💛Героям Слава‼️Честь и Хвала‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀Хай ЩАСТИТЬ‼️
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28.09.2022 17:51 Ответить
На другій цілі з Тигру асвабадітєль вистрибнув назад ))
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28.09.2022 17:13 Ответить
"ВСУ войдут в Крым до середины 2023 года", - генерал армии США Ходжес
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28.09.2022 17:14 Ответить
Hmm, somnivajus chto tak dolgo budet xvatat roSSijskova mjasa... Xotja putin ***** mozet i detei, pensionerov otpravit na utilizaiju.
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28.09.2022 17:35 Ответить
Бен Годжес. Говорімо й пишімо правильно. 🤓
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28.09.2022 17:43 Ответить
ок
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28.09.2022 17:45 Ответить
Ви не знаєте, чому конвертують місто Мангейм, а селище Хоффенхайм не конвертують?
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28.09.2022 18:09 Ответить
Гоффенгайм 1899


Конвертують? Не зовсім зрозумів. У з передаванням німецьких звуків взагалі найпростіше: ch = українське х, h = г.
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28.09.2022 18:19 Ответить
Ну тоді, якщо хочемо говорити правильно, говоримо так:

https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=ben%20hodges&op=translate

(Натисніть на іконку динаміка внизу і послухайте, як вимовляє ці слова справжній носій англійської мови.
Далі, якщо вам все ще чується "Г", йдете до ванної і ретельно, з милом, вимиваєте свої вуха від сірки.
При потребі повторюєте процедуру).
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28.09.2022 18:56 Ответить
Ага. А тепер старанно вивчаємо, що таке IPA, йдемо до найближчої університетської бібліотеки, позичаємо гарний підручник з фонетики, й ретельно вивчаємо.

(це якщо Вікіпедію забороняється читати)

Потім можна й вуха помити.
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28.09.2022 19:05 Ответить
@Y.M. Z.

Шановний, західно-українськуговірку я знаю не з чуток (бо там народився). І коли я вперш почув тут, як говорить стара українська діаспора, я відразу відчув себе серед своїх.

Але мушу заявити вам, як лінгвіст, що заміна літери Х на Г у західно-українській версії англійської мови, - це ДІАЛЕКТ. а не автотохтонна вимова.

Звичайно, ви маєте право на окрему думку. Так само, як і стара українська діаспора в Північній Америці і Європі.
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28.09.2022 19:30 Ответить
@Y.M. Z.

> Бен Годжес. Говорімо й пишімо правильно. 🤓

Ага. І щоб вже до кінця все правильно вимовляти, тепер говоримо: путін Гуйло, а не Ху$ло.
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28.09.2022 19:00 Ответить
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом!
(с)
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28.09.2022 17:41 Ответить
а где же тысячи поставленых джавелинов и nlaw - почему попадают только "стугнами" и "iглами" ?
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28.09.2022 18:12 Ответить
тисячі джавелінів та nlaw вже знищили тисячі танків мордора. не варто розганяти зраду там де її не має.
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28.09.2022 18:25 Ответить
Джевеліни що одноразові ?
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28.09.2022 18:49 Ответить
а почему видео нет? поставлены до 10 тысяч - а танков подбито больше 2-х тысяч а остальное где?
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28.09.2022 19:37 Ответить
nlaw одноразовый выстрел
а с javelin сложновато снимать рядом стоять
расстояние 2км, когда с стугной можно почти с 5км стрелять
плюс пульт управления и дисплей отдельно от пусковой установки

все что было, все применялось
не зря же они под киевом отступили и на других направлениях
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28.09.2022 22:05 Ответить
Запас кішеню не протре.
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28.09.2022 22:14 Ответить
Нам би "стугни" до 500 км.
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29.09.2022 10:19 Ответить
 
 