Чего ждать от "референдумов" на Херсонщине? – Олег Батурин | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Что происходит на временно оккупированных территориях Херсона? И как проходят так называемые "референдумы"? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила каховского журналиста Олега Батурина, который прошел российский плен и теперь работает в Центре журналистских расследований.

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Оккупационные власти Херсонщины утром 23 сентября начали проведение так называемого "референдума". Последний день – 27 сентября. Но уже задолго до оглашения результатов оккупанты заявляли о высокой явке, большой поддержке населением, снимали "кино" на "переполненных" участках в области и улицах Херсона. Что на самом деле происходило в эти пять дней в Херсоне и области?

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