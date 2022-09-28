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Чего ждать от "референдумов" на Херсонщине? – Олег Батурин | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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Что происходит на временно оккупированных территориях Херсона? И как проходят так называемые "референдумы"? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила каховского журналиста Олега Батурина, который прошел российский плен и теперь работает в Центре журналистских расследований.
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Оккупационные власти Херсонщины утром 23 сентября начали проведение так называемого "референдума". Последний день – 27 сентября. Но уже задолго до оглашения результатов оккупанты заявляли о высокой явке, большой поддержке населением, снимали "кино" на "переполненных" участках в области и улицах Херсона. Что на самом деле происходило в эти пять дней в Херсоне и области?
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А там кто то усе освободить обещал.
- Так ЗСУ ж потроху наступають і анулюють результати у звільнених містах і селах От вони і будуть з врахуванням цього коригувать результати і приймать рішення - включать окуповані території до себе чи ні!