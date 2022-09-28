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Чего ждать от "референдумов" на Херсонщине? – Олег Батурин | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Что происходит на временно оккупированных территориях Херсона? И как проходят так называемые "референдумы"? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила каховского журналиста Олега Батурина, который прошел российский плен и теперь работает в Центре журналистских расследований.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Оккупационные власти Херсонщины утром 23 сентября начали проведение так называемого "референдума". Последний день – 27 сентября. Но уже задолго до оглашения результатов оккупанты заявляли о высокой явке, большой поддержке населением, снимали "кино" на "переполненных" участках в области и улицах Херсона. Что на самом деле происходило в эти пять дней в Херсоне и области?

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Чекати???? Большого поржать и ещё большего покуй...
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28.09.2022 20:08 Ответить
Думаю, що для України це початок піз.єца...
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28.09.2022 20:17 Ответить
Думаю, що ярема-це далеко не Україна.
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28.09.2022 20:23 Ответить
Да,к сожалению.возрастает реальность атомного удара.
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28.09.2022 20:26 Ответить
Не надо чекаты,трэба робыты.
А там кто то усе освободить обещал.
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28.09.2022 20:21 Ответить
- Куме! А чого це кацапи не оголошують результати «референдумів» своїх? Та ще й призначили якесь «обговорення» їх «результатів» у Госдурі на початок жовтня....

- Так ЗСУ ж потроху наступають і анулюють результати у звільнених містах і селах От вони і будуть з врахуванням цього коригувать результати і приймать рішення - включать окуповані території до себе чи ні!

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28.09.2022 20:21 Ответить
 
 