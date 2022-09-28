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Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 217-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная наша задача - координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И обязательно будут действовать.

Провел сегодня целую серию переговоров. Президент Турции Эрдоган, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Канады Трюдо, премьер-министр Великобритании Трасс, генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Европейского Совета Шарль Мишель. Всем благодарен за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции.

Украина не может и не будет мириться ни с какими попытками России захватить какую-либо часть нашей земли. Еще хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки и лично президента Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более миллиарда долларов. Это действительно весомо.

Если кто-то там, в России, думает, что они смогут "проскочить" со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются.

Читайте также: Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок, - Резников

Что касается ситуации на фронте, нам все понятно. Поэтому повторяю еще раз... Для тех, кто понимает только по-русски.

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – сражаетесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-нибудь из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-нибудь банк? За что вы вообще сражаетесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+10
....ну давай ще ...ето поупрашиваем
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28.09.2022 23:31
+8


Saida

@SNurpeis

·

10h

Вчера кто-то из "беженцев" уже отхватил. Бар. Пьяные "беженцы" начинают учить казахов истории, злоупотребляя словами типа придаток россии, наша земля, чурки... Казахов долго просить не надо.
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29.09.2022 00:25
+7
"У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация."(с) - ще в них є "Свкати" та "Папік", вірно, вальдемар?
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28.09.2022 23:51
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По вырубке, шарахающихся недоразумений в УКРАИНЕ...
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28.09.2022 23:11 Ответить
....ну давай ще ...ето поупрашиваем
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28.09.2022 23:31 Ответить
москали очень тупые! в конце-концов они поймут, что нужно мочить кремлёвских, но им нужно время
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29.09.2022 01:06 Ответить
******* падло гнусавое
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29.09.2022 06:43 Ответить
От-от
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28.09.2022 23:35 Ответить
К кому там обращаться, там они все мозги пропили.
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28.09.2022 23:43 Ответить


Saida

@SNurpeis

·

10h

Вчера кто-то из "беженцев" уже отхватил. Бар. Пьяные "беженцы" начинают учить казахов истории, злоупотребляя словами типа придаток россии, наша земля, чурки... Казахов долго просить не надо.
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29.09.2022 00:25 Ответить
Вова ти "дурак"? До кого ти звертаєся? Хочеш ще побачити мир в оч-ках лічінок орків? Нарешті стань мужиком - пошли відкрито їз на їхнього "важдя"!
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28.09.2022 23:46 Ответить
Правильно говоришь .
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29.09.2022 01:10 Ответить
А в России президент Путин, а в Беларуси Лукашенко. К чему ты это пишешь?
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29.09.2022 05:33 Ответить
Ты предлагаешь ему воевать вместо строительства дорог😃А нахрена оно ему надо?
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29.09.2022 00:46 Ответить
"У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация."(с) - ще в них є "Свкати" та "Папік", вірно, вальдемар?
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28.09.2022 23:51 Ответить
і то, у них свого немає нічого, варто тільки глянути, в якому жахливому стані всі їх багаті землі, як стає зрозуміло, що вони їх своїми не вважали ніколи, так тільки, покричати. вони не ******* не бережуть і не поважають свого, де взятися повазі до чужого?
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29.09.2022 00:11 Ответить
Треба бути об'єктивним- Іноді Зеленскому пишуть правельні тексти.
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29.09.2022 00:22 Ответить
Это когда спичрайтера отпускает
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29.09.2022 06:11 Ответить
Обратись ещё к тараканам - сидите в своих норах, не лезьте в дома. Эффект от этого обращения будет куда больше, чем призывы к россиянам.

Как такого дурака, можно было избрать президентом? За всё приходится платить.
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29.09.2022 00:45 Ответить
Лучше всех других президентов.
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29.09.2022 01:09 Ответить
такие тупые чмыри привели войну в Украину.
пшлонахбыдлоподоляцкое
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29.09.2022 06:46 Ответить
Пишу ему,поцу,назови тот аэнарод правильно -голядь!!https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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29.09.2022 08:49 Ответить
Так лізе руснява мразота жебрацька, бо свого нічого не має і іншим нормально жити дати не хоче...
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29.09.2022 01:07 Ответить
Вот его опять понесло. Это уже лишний раз... Он кацапам по детски обьясняет общую обстановку на фронте и юридические стороны этого вопроса. Он этой тупой массе настойчиво навязчиво обьясняет что "не лезьте на нашу землю " . Он начинает дискутировать с полуживотными....
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29.09.2022 01:14 Ответить
Угу...Давится скумбрией "па восемь",оттого и взгляд такой грустный.
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29.09.2022 06:01 Ответить
У него взгляд грустный, а у меня проблема - надо новый монитор покупать, бо морда лица Боневтика в экран не влазит
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29.09.2022 06:16 Ответить
нормально выступил. и если честно в этой обстановке проявил себя не самым худшим образом. как бы тут адепты зрады не бесились. я, кстати, за него не голосовал. но точно занаю люди меняются. надеюсь с ним произошло тоже самое.
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29.09.2022 07:43 Ответить
😂особенно глядя на дерьмакизацию и каламойщизацию всея Украины ‼️Закрытию всех телеканалов , МЕГАВОРОВСТВО ГУММАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НА МИЛЛИАРДЫ В ЗАПОРОЖЬЕ и крышевание этих мерзотников лично Зеленским , назначение на все посты коллаборантов 🤮🤮🤮🤮
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29.09.2022 10:05 Ответить
Россиянин пошел на войну искать сына, но попал в плен к своим...
02:35

В Республике Коми житель поселка Тимшер Иван Казмалы добровольцем уехал на войну в Украину, чтобы найти там своего сына - 19-летнего контрактника Дениса, пропавшего без вести еще весной. «Север.Реалии» рассказало, через что пришлось пройти мужчине.

Иван не нашел сына, а все попытки розыска завершились для него в больнице - мужчину жестоко избил командир отряда, в котором он воевал. После Иван оказался в лагере для украинских военнопленных: по словам мужчины, избивший его командир сообщил российским военным, что Иван - предатель и корректировщик, который якобы передает сведения ВСУ. В лагере для украинских пленных Ивана снова избили до полусмерти, "свои, русские", и несколько раз хотели застрелить, рассказывает мужчина изданию.
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29.09.2022 07:48 Ответить
Нам надо бороться за свое .Мы Рос-краина!!зелька пустомелька https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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29.09.2022 08:47 Ответить
 
 