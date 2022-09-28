Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 217-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Главная наша задача - координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И обязательно будут действовать.
Провел сегодня целую серию переговоров. Президент Турции Эрдоган, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Канады Трюдо, премьер-министр Великобритании Трасс, генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Европейского Совета Шарль Мишель. Всем благодарен за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции.
Украина не может и не будет мириться ни с какими попытками России захватить какую-либо часть нашей земли. Еще хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки и лично президента Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более миллиарда долларов. Это действительно весомо.
Если кто-то там, в России, думает, что они смогут "проскочить" со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются.
Что касается ситуации на фронте, нам все понятно. Поэтому повторяю еще раз... Для тех, кто понимает только по-русски.
Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – сражаетесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-нибудь из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-нибудь банк? За что вы вообще сражаетесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Saida
@SNurpeis
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10h
Вчера кто-то из "беженцев" уже отхватил. Бар. Пьяные "беженцы" начинают учить казахов истории, злоупотребляя словами типа придаток россии, наша земля, чурки... Казахов долго просить не надо.
вкати" та "Папік", вірно, вальдемар?
Как такого дурака, можно было избрать президентом? За всё приходится платить.
пшлонахбыдлоподоляцкое
02:35
В Республике Коми житель поселка Тимшер Иван Казмалы добровольцем уехал на войну в Украину, чтобы найти там своего сына - 19-летнего контрактника Дениса, пропавшего без вести еще весной. «Север.Реалии» рассказало, через что пришлось пройти мужчине.
Иван не нашел сына, а все попытки розыска завершились для него в больнице - мужчину жестоко избил командир отряда, в котором он воевал. После Иван оказался в лагере для украинских военнопленных: по словам мужчины, избивший его командир сообщил российским военным, что Иван - предатель и корректировщик, который якобы передает сведения ВСУ. В лагере для украинских пленных Ивана снова избили до полусмерти, "свои, русские", и несколько раз хотели застрелить, рассказывает мужчина изданию.