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Минимум 10 уничтоженных российских военных и БТР-82А – удачная засада воинов ВСУ во время наступления на Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время наступления украинских сил в Харьковской области уничтожены 10 захватчиков и БТР-82А.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео уничтожения противников.

По словам Бутусова, это произошло 28 сентября.

Смотрите также: Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение, - Бутусов. КАРТА
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Топ комментарии
+32
Все як має бути-кацапські дохлі свині валяються в бугнюці...
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29.09.2022 08:56
+28
В цій картинці все ідеально....
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29.09.2022 08:59
+25
Якже це красіво
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29.09.2022 08:56
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Якже це красіво
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29.09.2022 08:56 Ответить
Все як має бути-кацапські дохлі свині валяються в бугнюці...
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29.09.2022 08:56 Ответить
и так должно быть с каждой свиноцабакой...!!!
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29.09.2022 08:57 Ответить
В цій картинці все ідеально....
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29.09.2022 08:59 Ответить
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29.09.2022 09:00 Ответить
На його могилі має бути напис ; Жив в гамні в расеі подох в багнюці в Україні . Все йде по плану !
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29.09.2022 09:04 Ответить
Оце їм помста за засідку під Металістом в 2014. Хай знають!
Слава Україні!
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29.09.2022 09:06 Ответить
РабSSeянцы не Дохнут 💀💀💀 и не горят🔥👽,💰за бабло путлера...живее всех живых...что чЛенин в мавзолее 🤣🦍
Слава ЗСУ 💪♥️🖤🔱👍💯
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29.09.2022 09:13 Ответить
Good job!
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29.09.2022 09:18 Ответить
Ні ну гарний пейзаж.
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29.09.2022 09:19 Ответить
Мясо 🍖 на вертеле в исполнении ЗСУ....
👏👍🏻
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29.09.2022 09:28 Ответить
Красота...
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29.09.2022 09:31 Ответить
А может там кто ещё живой? Пульсы у всех надо проверить...
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29.09.2022 09:40 Ответить
контрольним
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29.09.2022 09:54 Ответить
Можно бесконечно смотреть на дохлых орков Это вам за все Украинские города и села , здохните все в канаве
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29.09.2022 09:49 Ответить
ето всЬО спілбЄрґ снімал в голлівудЄ. Потомушта флаґі нє так на Лунє развєваюцца!
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29.09.2022 09:55 Ответить
Оживить бы одного на пару минут и спросить - вот ***** тебе оно было надо?? За что тебе оторвало ноги-руки-яйца? Ты доволен?
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29.09.2022 10:19 Ответить
Сдайся в плен , сядь на нары , плети свои кацапские лапти, но живи. Нет , ну, сдохни как мразь , в грязи....
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29.09.2022 10:47 Ответить
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29.09.2022 10:51 Ответить
Картина маслом "Из князи в грязи".
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29.09.2022 10:51 Ответить
зробити з відео де дохлі кацапи фільм годин так на 10 і кожного, хто розкриває рота проти української мови, держави чи нації за рішенням суду садити дивитися.

це краще доходить ніж примушувати їх читати шевченка.
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29.09.2022 10:59 Ответить
наскирдували раша-фашистського лайна.... гарна органіка під майбутні врожаї кукурузи....
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29.09.2022 11:35 Ответить
Чудова картинка.... тільки ось порівнюють зі свинями.... ну що ж ми так до такої НАШОЇ тваринки... не треба кацапа порівнювати, йому немає рівних серед тварин.
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29.09.2022 11:51 Ответить
не хватает пару паспортов, и дата призыва. Жёсткая картинка, забанят скорее всего за такое видео. Не все в телеграммах сидят
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29.09.2022 11:52 Ответить
Замаскіровались , каже наш воін - це просто супер
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29.09.2022 12:10 Ответить
❗Лучшее видео для релакса❗
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29.09.2022 12:44 Ответить
 
 