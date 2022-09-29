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Минимум 10 уничтоженных российских военных и БТР-82А – удачная засада воинов ВСУ во время наступления на Харьковщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время наступления украинских сил в Харьковской области уничтожены 10 захватчиков и БТР-82А.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал видео уничтожения противников.
По словам Бутусова, это произошло 28 сентября.
Топ комментарии
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий29.09.2022 08:56
+28 Виктор Бороветский
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+25 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий29.09.2022 08:56
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Слава Україні!
Слава ЗСУ 💪♥️🖤🔱👍💯
👏👍🏻
це краще доходить ніж примушувати їх читати шевченка.