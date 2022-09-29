Бойцы 92-й ОМБр затрофеили редкую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М". ВИДЕО
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Украинские воины из 92-й ОМБр захватили вражескую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М".
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.
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+16 Татьяна Коновалова
показать весь комментарий29.09.2022 10:39
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показать весь комментарий29.09.2022 11:06
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ветер северный
этапом с передка
и не мерянно
бросали технику свою..
ЗАС зв'зок через неї, як подейкували солдати ще в середині 80-х, тодішніми комп'ютерами розшифровувався за 45 хвилин.
Працював на аналогічній КШМ, тільки на базі ГАЗ-66 - Р125МТ2.
ЗАС "Яхта" в них обох використовується.
Моя Р-125 вважалась комбріговською, а взагалі наша батарея управління використовувалась окрім зв'язку з дивізіонами ще й для зв'язку за штабами армії і фронту, з наступним доведенням сигналів до підрозділів.
Єдине, що знайшов, це станція урядового зв'язку, але по її опису вона нібито не шифрує інформацію.
Правда на КХ вдавалось і на 1500 км працювати, і навіть в ЗАС режимі, але це вже з відбиттям хвиль від іоносфери
Я тримав зв'язок на КХ радіостанції.