Подготовка военнослужащих ВСУ в Великобритании. ВИДЕО
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В ВСУ опубликовали кадры подготовки украинских воинов в Великобритании
Как сообщает Цензор.НЕТ, программа подготовки украинских воинов начата правительством Великобритании и получила название операция INTERFLEX. В ходе ее реализации планируется подготовить около 10 тысяч украинских военнослужащих. Тренировки проводятся на объектах учебно-материальной базы Вооруженных Сил Великобритании.
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• Джордж Карлин
Лао-Цзы
подяка Британії і британцям
повага Борису Джонсону
Идет зима и это и хорошо и плохо ：хорошо потому что плохо екипированный солдат федерастов врядли будет хорошо воевать ，представте Украину поддерживает НАТО екипировкой и и то есть проблемы по зимней одежде ，при этом десятки европейских стран присылают форму Так в России что?в полная жопа будут замерзать в окопах .
А плохая новость что зимой наступать все таки сложнее банально из- за холода слякоти ，проблем с техникой .
Критически важно как то выйти на рубежи Херсона и закрепится ，это будет сильнейшим психологическим фактором .
Если нет тогда я думаю все застынет до оттепели весна и так далее .
Еще одна проблема что федерастам во время приостановки наступления дается шанс пополнить резервы техники людей топлива и это очень плохо
Война должна переносится в тылы врага снова ж так где АТАКАМСЫ ? Неужели американцы не понимают как они нужны!?
Поэтому задача украинцев в том числе на всех уровнях напоминать про то что нам нужны эти ракеты с дальностью 300+ км!