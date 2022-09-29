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Подготовка военнослужащих ВСУ в Великобритании. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В ВСУ опубликовали кадры подготовки украинских воинов в Великобритании

Как сообщает Цензор.НЕТ, программа подготовки украинских воинов начата правительством Великобритании и получила название операция INTERFLEX. В ходе ее реализации планируется подготовить около 10 тысяч украинских военнослужащих. Тренировки проводятся на объектах учебно-материальной базы Вооруженных Сил Великобритании.

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Топ комментарии
+22
Не смейте недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы.

• Джордж Карлин
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29.09.2022 10:40
+7
А им на встречу едут чмобики с нулевой подготовкой.
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29.09.2022 10:37
+7
ЧМОбики, скоро эти СОЛДАТЫ вас могилизируют. А украинские лисицы с собаками вас утилизируют.
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29.09.2022 10:39
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А им на встречу едут чмобики с нулевой подготовкой.
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29.09.2022 10:37 Ответить
Не смейте недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы.

• Джордж Карлин
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29.09.2022 10:40 Ответить
Золотые слова.
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29.09.2022 17:00 Ответить
З тижні для України також мало. Так що недооцінювати ворога і переоцінити наші ресурси погана стратегія
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29.09.2022 13:07 Ответить
ЧМОбики, скоро эти СОЛДАТЫ вас могилизируют. А украинские лисицы с собаками вас утилизируют.
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29.09.2022 10:39 Ответить
Нет большей беды, чем недооценивать противника.

Лао-Цзы
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29.09.2022 10:41 Ответить
Таки да, но и на счёт потролить противника Лао-Цзы ни чего не говорил.
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29.09.2022 10:45 Ответить
Класс. Это важнейшее, что есть на войне. Самое большое спасибо Великобритании за эту подготовку. Наши совковые инструктора в армии в 90-ых и нулевых были сами знайте кто, многие лично на себе это испытали. Надо срочно выдать много полномочий тем, кто проходил обучение именно там и имеет учительские и лидерские задатки, выражает желание самому стать инструктором. Чтобы они у нас навели порядок. Не просто с программой, а в том числе и с питанием и многим другим.
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29.09.2022 10:54 Ответить
такі тренування були з 2014 року , нац ьатальйони вже так тренувались , сюди в 2014 приїздило багато інструкторів
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29.09.2022 13:20 Ответить
Вторая армия Третьего Мира путлера круче Зимбабве и Гондураса ..😂🤣🤣🤣
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29.09.2022 10:59 Ответить
Штурм школы в Беслане посмотрите спецназ путлера мочил в Сортире детей что путлер Норд Ост..а дома а Москве это шедевр...😛 Ылита пля...
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29.09.2022 11:01 Ответить
Цікавий АК у бійця в руках! Мабуть, хорвати "підкинули" партію! (газовідвідна трубка - "югославська")
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29.09.2022 11:08 Ответить
Для какцапні це мабуть фантастичний фільм рівня "Зоряного десанту" )))
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29.09.2022 11:27 Ответить
чим більше профі в ЗСУ тим краще
подяка Британії і британцям
повага Борису Джонсону
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29.09.2022 12:56 Ответить
Самое главное не дать рашке очухаться ，нужно давить этих животных до конца . Если дать им время они учтут ошибки тогда будет очень непросто ，радует большое количество затрофееной техники в Харьковс обл. и сокращения фронта за счет возврата територий позволит концентрировать большие силы . Если россиян кидают без подготовки на передок это говорит об отчаянии с другой стороны я понимаю почему ВСУ не прут по всем направлениям ，берегут людей . Наверное ，на месте Украины рашка сразу бы кинула все в бой ，может можно было освободить весь восток ценой десятов тысяч жизней ，но Украина так не воююет . Нам нужны люди. Главная проблема ВСУ я думаю авиация - да союзники передают детали для советской техники но єтого мало у России по прежнему пару сот воздушных судов у границы ，тут украина уступает в разы . Поэтому для рашки терять по два истрибителя в неделю вообще не проблема ，очень нужны АТАКАМСЫ чтобы бить по аэродромам ，очень странно что официально их еще не дали ，остаеться делать методичную работу взрывать ХАЙМАРСАМИ склады штабы инфраструктуру врага в радиусу до 80 км размягчать оборону и дальше закрепляться на захваченных позициях . Долгая кровавая и тяжелая работа . АТАКАМСЫ здорово бы помогли.
Идет зима и это и хорошо и плохо ：хорошо потому что плохо екипированный солдат федерастов врядли будет хорошо воевать ，представте Украину поддерживает НАТО екипировкой и и то есть проблемы по зимней одежде ，при этом десятки европейских стран присылают форму Так в России что?в полная жопа будут замерзать в окопах .
А плохая новость что зимой наступать все таки сложнее банально из- за холода слякоти ，проблем с техникой .
Критически важно как то выйти на рубежи Херсона и закрепится ，это будет сильнейшим психологическим фактором .
Если нет тогда я думаю все застынет до оттепели весна и так далее .
Еще одна проблема что федерастам во время приостановки наступления дается шанс пополнить резервы техники людей топлива и это очень плохо
Война должна переносится в тылы врага снова ж так где АТАКАМСЫ ? Неужели американцы не понимают как они нужны!?
Поэтому задача украинцев в том числе на всех уровнях напоминать про то что нам нужны эти ракеты с дальностью 300+ км!
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29.09.2022 22:01 Ответить
"Затрофєєная" техніка це ще і геморой для нас - ії треба ремонтувати, до неї треба боєкомплект, багато техніки у незадовільному стані. Краще ніж нічого але набагато гірше ніж техніка від Заходу.
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30.09.2022 00:18 Ответить
Коли вже в ЗСУ кончені калащі підуть у минуле, це іспанський сором воювати цим лайном у вік технологій Хаймарс та Старт Лінк.
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30.09.2022 00:16 Ответить
 
 