Подготовка военнослужащих ВСУ в Великобритании. ВИДЕО

В ВСУ опубликовали кадры подготовки украинских воинов в Великобритании

Как сообщает Цензор.НЕТ, программа подготовки украинских воинов начата правительством Великобритании и получила название операция INTERFLEX. В ходе ее реализации планируется подготовить около 10 тысяч украинских военнослужащих. Тренировки проводятся на объектах учебно-материальной базы Вооруженных Сил Великобритании.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: Бойцы 92-й ОМБр затрофеили редкую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М". ВИДЕО