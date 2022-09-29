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Военком в России влез через форточку, чтобы вручить повестку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Группа сотрудников военкомата не могла попасть в закрытый подъезд, поэтому одному из них пришлось лезть через окно.
Видео с камер наблюдения публикуют местные телеграмы, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как мужчина в военной форме залезает в подъезд через окно и открывает двери для других сотрудников военкомата. Они заходят в подъезд в сопровождении сотрудницы МВД.
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+65 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий29.09.2022 11:01
+33 Харьков Сумской
показать весь комментарий29.09.2022 10:58
+33 Aleksey NotBad
показать весь комментарий29.09.2022 11:02
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Пожалуйста, подождите...
А громадяни Росії мабуть чекають на повістки тому і не знищують воєнкомів.
В Грузию...
В Казахстан......
В Монголию .....
Більш наочної демонстрації неможливо вигадати.
Українка ділиться спогадами виїзду з України у кінці лютого. Дуже тяжко морально і фізично, з перешкодами. Зламався автобус серед поля, їх підбирали волонтери і маршрутки, довезли до пішого переходу. Холодно, величезна черга, всі валізи і переноску з котом потрібно тягти у руках. Діти пішли грітися у волонтерський намет. Літніх людей та інвалідів на колясках підхопили швидкі та переправили у Польщу поза чергою.
І так далі, скрупульозна фіксація армагедону, і на кожному етапі визнання і вдячність за людську взаємодопомогу. Якась дівчина втратила свідомість, її приводять до тями і відпоюють гарячим, потім той же термос із чаєм іде по руках...
І от сьогодні читаю враження росіянина, який чотири доби проривався через грузинський кордон. Основне враження - корупція і побори на кожному кроці, осетини пропонують послугу "проїду 500 метрів на вашій машині в обхід посту ДАІ" за 50 тисяч рублів. Поліція і прикордонники відкрито оббирають втікачів, без хабаря ти просто зогниєш і замерзнеш до смерті у тому корку.
Дорослі мужики ниють, але організуватися і розрулити рух, відтягти у бік покинуті машини, які перегородили дорогу, вони не можуть. Так само як не можуть нічого протиставити прикордонним бандюкам, які стрижуть їх як баранів. Про волонтерські намети, гарячу їжу і напої мова взагалі не йде.
Єдиний намет, який до них приїхав, - це будка мобілізації
Ми, українці, ніколи не забудемо наш страшний лютий і березень, і цю евакуацію. Але у пам'яті все одно лишається відчуття солідарності, терпіння та зосередження, з яким ми рятували жінок і дітей.
А у росіян поки що тільки мукання їхньої чоловічої отари, яка вперлася у стіну і не знає, куди далі іти. https://t.me/nuts_roses/1561
хоча мені пох.
ми вас всіх уб'єм.
і воєнкомів і чмобіків і всіх инших.
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg&ab_channel=MHMtv
- Здраствуйте, я ваша тьотя
Між іншим, всі є співучасниками злочину, в тому числі і копиця!
мерзкий народишко.