Военком в России влез через форточку, чтобы вручить повестку. ВИДЕО

Группа сотрудников военкомата не могла попасть в закрытый подъезд, поэтому одному из них пришлось лезть через окно.

Видео с камер наблюдения публикуют местные телеграмы, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчина в военной форме залезает в подъезд через окно и открывает двери для других сотрудников военкомата. Они заходят в подъезд в сопровождении сотрудницы МВД.

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