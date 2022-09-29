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Россия (91225) мобилизация (1605)

Военком в России влез через форточку, чтобы вручить повестку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Группа сотрудников военкомата не могла попасть в закрытый подъезд, поэтому одному из них пришлось лезть через окно.

Видео с камер наблюдения публикуют местные телеграмы, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчина в военной форме залезает в подъезд через окно и открывает двери для других сотрудников военкомата. Они заходят в подъезд в сопровождении сотрудницы МВД.

Читайте также: За неделю "частичной мобилизации" РФ покинуло больше россиян, чем Путин отправил на войну в феврале, - Британская разведка
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Топ комментарии
+65
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29.09.2022 11:01
+33
Воєнком - в минулому домушнік. Може до армії призвати, а може до ЧВК Вагнера.
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29.09.2022 10:58
+33
Военком понимает, что если не наберёт лохов для супового набора то пойдёт он
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29.09.2022 11:02
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Они и в ж0пу полезут.. хотя из ж0пы вылезли и в ж0пе всю жизнь торчат....
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29.09.2022 10:57 Ответить
Воєнком - в минулому домушнік. Може до армії призвати, а може до ЧВК Вагнера.
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29.09.2022 10:58 Ответить
Ору в голос ))))))
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29.09.2022 11:00 Ответить
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29.09.2022 11:01 Ответить
Справжній кацап на своєму місці.
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29.09.2022 11:13 Ответить
"Я з москаликом на прогулянці" )))
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29.09.2022 11:19 Ответить
Чудова світлина!
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29.09.2022 11:40 Ответить
Имперец успокоился.
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29.09.2022 11:43 Ответить
Американський прапор на броніку чудово доповнює картину😀
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29.09.2022 12:12 Ответить
А вот и Ихтиандр всплыл.
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29.09.2022 12:50 Ответить
Спящий на водяном матрасе оккупант.
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29.09.2022 14:07 Ответить
Четвер, після дощику.
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29.09.2022 14:23 Ответить
кацапи з болота як гриби після дощу
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29.09.2022 15:04 Ответить
Принеси керамический нож и убей военкома, дальше попробуй скрыться. Или убей при вручении повестки, убежать еще проще. Или просто убей в другом городе проездом, тогда вообще никогда не найдут, а за это дадут визу в ЕС, если снимешь на гоупро убийство. 100-200 трупов и это закончится, будут неделю с мусорами ездить еще, а потом мусору надоест и военкомы уже будут дома сидеть, не активничать.
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29.09.2022 11:02 Ответить
Рабам такое даже не приснится!
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29.09.2022 12:50 Ответить
Смотрите на просторах раиси военком -нинзя 😂
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29.09.2022 11:02 Ответить
Военком понимает, что если не наберёт лохов для супового набора то пойдёт он
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29.09.2022 11:02 Ответить
Чтобы самому не ехать, еще и не так раскорячишься...
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29.09.2022 11:03 Ответить
Військом навіть циркові акробатичні трюки навчиться виконувати щоб вручити повістку тєрпілі, лиш би його самого не відправили під Хаймарси.
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29.09.2022 11:03 Ответить
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29.09.2022 11:20 Ответить
Вон он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячетЮ подал знак кому то Ю значит Штепсель вырвет проводааааааа гаааааагаааа ахахахахаха , ипать......
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29.09.2022 11:04 Ответить
Цирк на дроті
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29.09.2022 11:05 Ответить
Жаль, что упал не на голову. Хотя у тамошних уродов в головах ничего ценного нет. Кроме лишней скрепной рашен-хромосомы...
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29.09.2022 11:06 Ответить
А может и упал, только раньше. Это результат.
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29.09.2022 12:12 Ответить
Шановні українці, дивіться - падло не хоче на колчаківські фронти, бо сам піде, якщо план не виконає, фууууууу Вот тебе и ДАРАГИЕ СААТЕЧЕСТВЕННИКИ
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29.09.2022 11:07 Ответить
Военком-форточник.Так в военном билете и записано.Незаменимая военно-учетная специальность во время мобилизации. Начальство на работе любя к нему обращается не иначе как-"гуттаперчевый ты наш".
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29.09.2022 11:08 Ответить
Все що треба це знищувати масово воєнкомів в Росії а при мобілізації в них немає часу розшукувати
А громадяни Росії мабуть чекають на повістки тому і не знищують воєнкомів.
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29.09.2022 11:08 Ответить
Банда военкомов проникла в подъезд....
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29.09.2022 11:08 Ответить
В мире животных.
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29.09.2022 11:08 Ответить
Не понимаю одного. Х*йло проживет ещё 1-2-3 года (дай Бог!). Т.е., выбор стоит между отказом от мобилизации и 1-2-3 годами в тюрьме (вместо 10-ти обещанных) или 1-2-3 месяцами почти в такой же тюрьме в росармии с реальным ежедневным риском смерти...
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29.09.2022 11:10 Ответить
... не дай Бог! ... )
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29.09.2022 11:26 Ответить
ПАне , заспокойтеся. Пыни уже зо 5 рочкiв як немае.
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29.09.2022 11:30 Ответить
Якось нам від цього не легше ...
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29.09.2022 12:40 Ответить
Помниться некая Валька Матвиенко из ГосДупы Параши, с погонялами "Полстакана" и "Валька красные трусы", насмотревшись на наших беженок с детьми и стариками на границе с Польшей заявила, что при слове "мобилизация" россияне ни куда не убегают, а бегут в военкомат. У меня сложилось впечатление, что военкоматы у парашников находятся в Грузии, Германии, Турции, Монголии, Казахстане и т.д.
В Грузию...

В Казахстан......

В Монголию .....
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29.09.2022 11:10 Ответить
Два світи зійшлися у моїй стрічці, ніби на замовлення.
Більш наочної демонстрації неможливо вигадати.

Українка ділиться спогадами виїзду з України у кінці лютого. Дуже тяжко морально і фізично, з перешкодами. Зламався автобус серед поля, їх підбирали волонтери і маршрутки, довезли до пішого переходу. Холодно, величезна черга, всі валізи і переноску з котом потрібно тягти у руках. Діти пішли грітися у волонтерський намет. Літніх людей та інвалідів на колясках підхопили швидкі та переправили у Польщу поза чергою.

І так далі, скрупульозна фіксація армагедону, і на кожному етапі визнання і вдячність за людську взаємодопомогу. Якась дівчина втратила свідомість, її приводять до тями і відпоюють гарячим, потім той же термос із чаєм іде по руках...

І от сьогодні читаю враження росіянина, який чотири доби проривався через грузинський кордон. Основне враження - корупція і побори на кожному кроці, осетини пропонують послугу "проїду 500 метрів на вашій машині в обхід посту ДАІ" за 50 тисяч рублів. Поліція і прикордонники відкрито оббирають втікачів, без хабаря ти просто зогниєш і замерзнеш до смерті у тому корку.

Дорослі мужики ниють, але організуватися і розрулити рух, відтягти у бік покинуті машини, які перегородили дорогу, вони не можуть. Так само як не можуть нічого протиставити прикордонним бандюкам, які стрижуть їх як баранів. Про волонтерські намети, гарячу їжу і напої мова взагалі не йде.
Єдиний намет, який до них приїхав, - це будка мобілізації

Ми, українці, ніколи не забудемо наш страшний лютий і березень, і цю евакуацію. Але у пам'яті все одно лишається відчуття солідарності, терпіння та зосередження, з яким ми рятували жінок і дітей.

А у росіян поки що тільки мукання їхньої чоловічої отари, яка вперлася у стіну і не знає, куди далі іти. https://t.me/nuts_roses/1561
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29.09.2022 11:15 Ответить
а потім плачуться що їх з пістолів стріляють.

хоча мені пох.

ми вас всіх уб'єм.

і воєнкомів і чмобіків і всіх инших.

https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg&ab_channel=MHMtv
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29.09.2022 11:16 Ответить
На Москве уже оцепляют многоэтажки и ломятся во все квартиры с повестками. Причем такая новая фишка - в повестках исправляют год рождения - например 1964 на 1994 - и загребают в автозаки сразу всех - и старых и малых... Оцепляют дома в 6 утра, чтобы не успели на работу уйти.
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29.09.2022 11:17 Ответить
Забули ротозеї квартирку закрити. Палучі фашист павестку на колчаковские фронти.
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29.09.2022 11:19 Ответить
А в дверь будет звонить
- Здраствуйте, я ваша тьотя
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29.09.2022 11:19 Ответить
Я- Швондер, она -вяземская, тов.Пеструхин и тов.ЖАРОВКИН , Ну погоди (ст.групи захвата у кедаааааааххх, о *** зупиніть це всьо
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29.09.2022 11:20 Ответить
Три дні таких маршрутів і ти оооо валютний мільярдер
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29.09.2022 11:21 Ответить
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29.09.2022 11:23 Ответить
Зинина не хватает
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29.09.2022 11:26 Ответить
ты их в дверь, они в окно...
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29.09.2022 11:27 Ответить
Правду люди говорят, мол, те падло(кацапа) гони копняками пiд дупу з ганку, воно через кватирку залiзе.
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29.09.2022 11:27 Ответить
Прийшов на роботу у військомат: "Ти, того, по кватиркам уміеш туди-сюди?" -Умію. Добре, зараховано
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29.09.2022 11:27 Ответить
А ти НЕБЗДЕНЗЯ, тож палучиш павестку, шоб не нікался па загрніцам
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29.09.2022 11:30 Ответить
Об ява вакансій у військомат : досвід домушника обовязково
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29.09.2022 11:33 Ответить
Це їх такий грізний "поліцейський" в спідниці охороняє?
Між іншим, всі є співучасниками злочину, в тому числі і копиця!
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29.09.2022 11:34 Ответить
хочаб сіллю з дробовика нада було
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29.09.2022 11:42 Ответить
Щось я вже починаю сумніватися , що Німеччина першою напала на цих підарів в 1941 році .
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29.09.2022 11:44 Ответить
Вручателей скоро будут встречать монтировками.
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29.09.2022 11:45 Ответить
А пожежними драбинами не пробували?
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29.09.2022 12:00 Ответить
Бояться, що їх звідти скинуть.
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29.09.2022 12:09 Ответить
Вручение повестки со взломом
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29.09.2022 12:13 Ответить
и что, квартиры ж все равно закрыты. дикая страна
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29.09.2022 12:29 Ответить
бридкі кацапи прийшли за смердючими кацапами
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29.09.2022 12:48 Ответить
)))))
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29.09.2022 13:17 Ответить
когда население начнет закрывать окна щитами, то повестки начнут вручать через подкопы. А последнего михаилафилатова уже закрыли, покрышки и пенопласт - только для свалок, бутылки - сами знаете для чего...
мерзкий народишко.
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29.09.2022 13:38 Ответить
а почему не через унитаз?
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29.09.2022 13:51 Ответить
Вже на черзі, очікуйте.
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29.09.2022 14:21 Ответить
Хіба воєнком сам розносить повістки? "Нє царскає ето дело!" Розносять посильні, і вони підуть слідом. А вже за ними - воєнком.
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29.09.2022 14:50 Ответить
Можна було б під Кока-Колу, кришечку, як раніше "Ураааа, Ви виігралі поєздку на фронт!" Але ж я забула, що кацапи колу не п'ють
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29.09.2022 16:27 Ответить
А военкомы ещё не знают, что тоже поедут?
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29.09.2022 20:42 Ответить
 
 