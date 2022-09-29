Украинский БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожает вражескую станцию Р-330Ж "Житель", двигающуюся по дороге. ВИДЕО беспилотника
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Экипаж украинского БТР-4Е с новейшим боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожил вражескую станцию Р-330Ж "Житель" на шасси "КамАЗ", которая на скорости двигалась по дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили бойцы 92-й бригады в Харьковской области. Уничтоженная станция постановки препятствий принадлежала 200-й дивизии армии РФ. Боевой модуль БМ-7 "Парус" оборудован пушкой ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров.
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+36 vsbu vsbu
показать весь комментарий29.09.2022 11:37
+31 Панас Стець
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+29 Colt
показать весь комментарий29.09.2022 11:40
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Треба свою робити, бо постійно залежати від інших країн то пагана ідея.
Скоро хаймарсів ще купа приїде, і може ATACMS нарешті)
Але ж краще ми б мали свої Сапсани та Богдани)
Роздивляюсь гільзи від БТР 4 Є біля села Мала Рогань, зняв навесні.
на 41 сек (коли приблизило кадр) інша з причепом перевернутим
таки дві машини