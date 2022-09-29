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Украинский БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожает вражескую станцию Р-330Ж "Житель", двигающуюся по дороге. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Экипаж украинского БТР-4Е с новейшим боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожил вражескую станцию Р-330Ж "Житель" на шасси "КамАЗ", которая на скорости двигалась по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили бойцы 92-й бригады в Харьковской области. Уничтоженная станция постановки препятствий принадлежала 200-й дивизии армии РФ. Боевой модуль БМ-7 "Парус" оборудован пушкой ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 92-й ОМБр затрофеили редкую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М". ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
Не, вже нєжитель, бо їх там нет .нєт
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29.09.2022 11:37
+31
"житель" в Україні нежитель...
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29.09.2022 11:39
+29
Апгрейд до уровня "НЕЖИЛЕЦ".
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29.09.2022 11:40
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Не, вже нєжитель, бо їх там нет .нєт
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29.09.2022 11:37 Ответить
был житель -теперь не житель
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29.09.2022 12:03 Ответить
став мрець
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29.09.2022 12:26 Ответить
НУ І КУЙ З НИМ!
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29.09.2022 15:29 Ответить
"житель" в Україні нежитель...
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29.09.2022 11:39 Ответить
як завжди наші Воїни Молодці - нам просто потрібна ******* технологічна зброя....- чому не дають в достатній кількості - це вже інше....
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29.09.2022 11:40 Ответить
Вже достало "чому не дають"! Своє треба мати, дають що можуть й на тому спасибі!
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29.09.2022 12:21 Ответить
все буде..трохі з годом
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29.09.2022 12:33 Ответить
БТР 4Е це і є ******* зброя.

Треба свою робити, бо постійно залежати від інших країн то пагана ідея.

Скоро хаймарсів ще купа приїде, і може ATACMS нарешті)

Але ж краще ми б мали свої Сапсани та Богдани)
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29.09.2022 21:03 Ответить
Апгрейд до уровня "НЕЖИЛЕЦ".
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29.09.2022 11:40 Ответить
Небожитель
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29.09.2022 11:45 Ответить
"Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
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29.09.2022 11:47 Ответить
демілітаризація і денацифікація
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29.09.2022 11:49 Ответить
Горіть у пеклі,москалі.
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29.09.2022 11:55 Ответить
Ох, КРАССИВО... !!!!
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29.09.2022 11:55 Ответить
Отличная машина, этот БТР с Парусом!
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29.09.2022 12:05 Ответить
теперь эти твари на себе ощутят то что чувствовали люди ,когда выродки их расстреливали под Гостомелем...
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29.09.2022 12:20 Ответить
Тоха Жиртний продовжує окацаплювати медійний простір. А розробникам і нашим воїнам величезний респект. А кацапи нехай і далі так воюють, така цінна техніка тиняється без прикриття.
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29.09.2022 12:22 Ответить
Красиво! Душевно!
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29.09.2022 12:44 Ответить
На 36-й секунді горять дві машини. Одна з причепом. Разом - один об'єкт, чи то ще хтось попав під вогонь БТРа?
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29.09.2022 12:45 Ответить
Это одна, которая развалилась по пути на две части
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29.09.2022 12:59 Ответить
Нет! Это разные машины
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29.09.2022 15:35 Ответить
"Красота-то какая! Лєпота!"(с)
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29.09.2022 12:45 Ответить
Житель пекла
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29.09.2022 12:51 Ответить
кацап тільки той "хороший" який успішно утилізований
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29.09.2022 12:51 Ответить
Де Єнот??!
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29.09.2022 12:56 Ответить
ЄНОТ зайнятий! Він танцює в іншому місці! Не може ж він "порваться на сотню маленьких єнотиків", щоб танцювать у всіх місцях відразу? Уявляйте його віртуально!
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29.09.2022 15:24 Ответить
Ось, що значить ЗНИЩИТИ. Не путать з НАЛЯКАЛИ.
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29.09.2022 13:09 Ответить
Теперь уже Г-200Ж "Жмур"
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29.09.2022 13:21 Ответить
До речі, важлива ворожа цiль цей комплекс. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
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29.09.2022 13:29 Ответить
Красіво ❗
Роздивляюсь гільзи від БТР 4 Є біля села Мала Рогань, зняв навесні.
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29.09.2022 13:40 Ответить
ні на 29 сек одна машина на узбіччі
на 41 сек (коли приблизило кадр) інша з причепом перевернутим
таки дві машини
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29.09.2022 13:43 Ответить
Недолго музыка играла, недолго житель поживал...
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29.09.2022 19:21 Ответить
 
 