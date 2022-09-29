Украинский БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожает вражескую станцию Р-330Ж "Житель", двигающуюся по дороге. ВИДЕО беспилотника

Экипаж украинского БТР-4Е с новейшим боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожил вражескую станцию Р-330Ж "Житель" на шасси "КамАЗ", которая на скорости двигалась по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили бойцы 92-й бригады в Харьковской области. Уничтоженная станция постановки препятствий принадлежала 200-й дивизии армии РФ. Боевой модуль БМ-7 "Парус" оборудован пушкой ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров.

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