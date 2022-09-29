Украинская артиллерия уничтожила дивизион вражеских РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили позиции, на котором находился дивизион вражеских РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. Традиционно в дивизионе реактивной артиллерии армии РФ находится 6 пусковых установок, машина зарядки, БТР-80 и грузовик.

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