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Украинская артиллерия уничтожила дивизион вражеских РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы уничтожили позиции, на котором находился дивизион вражеских РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. Традиционно в дивизионе реактивной артиллерии армии РФ находится 6 пусковых установок, машина зарядки, БТР-80 и грузовик.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+63
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29.09.2022 13:09
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29.09.2022 13:12
+28
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29.09.2022 13:10
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29.09.2022 13:09 Ответить
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29.09.2022 13:10 Ответить
Дуже добре, але здається це навесні відбулося.
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29.09.2022 13:12 Ответить
Та ні таки 29 вересня, та і природа на порозі осені
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29.09.2022 13:27 Ответить
Головне, що все в нашу скарбничку Перемоги.
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29.09.2022 14:11 Ответить
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29.09.2022 13:12 Ответить
Єнот - бандурист
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29.09.2022 13:18 Ответить
Скоріше арфіст ))
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29.09.2022 14:33 Ответить
Как перепахали, хрен поймешь где-шо!
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29.09.2022 13:12 Ответить
Вони ïбашуть!
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29.09.2022 13:13 Ответить
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29.09.2022 13:20 Ответить
Адекватный комментарий у лапотника)))
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29.09.2022 13:20 Ответить
красівоє
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29.09.2022 13:37 Ответить
Увага! Ненормативна лексика!

Може краще писати - "Увага! Військова лексика" !?
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29.09.2022 13:46 Ответить
Хороша артилерія !!! Наша!!! Гарна робота!!!
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29.09.2022 13:49 Ответить
Работали душевно, по-домашнему…
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29.09.2022 13:52 Ответить
Аж око радіє.
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29.09.2022 14:11 Ответить
А душа співає!
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29.09.2022 14:20 Ответить
Так отож.... співоче поле москаликам.
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29.09.2022 14:55 Ответить
Хорошо помолотили. Деревья только жаль...
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29.09.2022 15:29 Ответить
Деревья жалко , сколько из-за орков леса знищено
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29.09.2022 15:30 Ответить
вІДРОСТЕ, ЯК ВОЛОССЯ НА КУЮ.
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29.09.2022 15:49 Ответить
Бачу Гради. Жодного Урагана, якого чітко можна ідентифікувати, не бачу. Тим більше, дивізіону. Покрошили добре, але Гради. Назва допису не відповідає змісту.
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29.09.2022 21:28 Ответить
Хоча Ураганів знищених не побачив але завжди красіво бачити перемелені кацапську техніку.
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29.09.2022 22:01 Ответить
 
 