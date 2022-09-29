Хасиды поют Гимн Украины и выкрикивают лозунг "Путин - х#йло". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В сети опубликовано видео, на котором хасиды поют Гимн Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме Гимна в исполнении хасидов на записи звучат лозунги "Слава Украине", "Путин - х#йло" и "Русский военный корабль, иди нах#й!"
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+125 vitaliymkua
показать весь комментарий29.09.2022 13:45
+74 Чайка Київ
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+49 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий29.09.2022 13:46
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дівчата іноземки
то тодi дiйсно бачили все...
שְׁמַע
Фантастичне виконання акапелло! Які молодці!
https://www.youtube.com/watch?v=ckVYO9oI8vc
Im Hashem Lo Yivneh Bayis - Shira Choir | מקהלת שירה מבצעת את ׳אם השם לא יבנה בית
Переклад тексту:
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію? Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
А концерти вже потім.
Евреї й тут залишились вірними собі --- хоча б і за рахунок других євреїв..
Якщо хтось думає, що "дурниці" ---залізобетонний аргумент, то пан Комарницький з його "веселою опозицією" --- значно переконливіший,хоча,можливо і не має таких академічних знань, як шановний пан Терентьев....
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського різали..."
А где братья-близнецы Давидовы, Марат и Тимур?
два кацапа - это самодержавие и угнетеный народ
три кацапа - это пьянка с последующей дракой
четыре кацапа - это пьянка с дракой и с пострадавшим
пять кацапов - это очередь за водкой
шесть кацапов - это очередь за водкой с давкой
семь кацапов - а такого уже не бывает потому что среди них обязательно окажется один русскоязычный еврей.
מספר האנשים מבנדרה הולך וגדל
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!
А якщо серйозно - то були євреї-вихрести і серед козаків(включаючи і реєстрових) Є записи в польських документах!
Вбитий кацапськими агентами за кілька років до вбивства Бандери.
На фото, разом з родиною.
От так от! А кацапи кажуть, що бандерівці були антисемітами. Підла брехня!