РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6242 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
17 219 16
армия РФ (15344) война (46661) Госпогранслужба (5398) танк (1912) уничтожение (3818) ВСУ (5131)

Артиллеристы ВСУ вместе с пограничниками уничтожили три танка и 60 бойцов росармии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области украинские защитники уничтожили около 60 российских военных, вражеские танк и бронеавтомобиль, обнаруженные аэроразведкой Государственной пограничной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Государственной пограничной службы.

"На днях на Харьковщине аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила сосредоточение оккупантов и их техники. Координаты бойцы передали побратимам из артиллерии, и те открыли огонь. В результате слаженной работы уничтожен танк, бронированный автомобиль "Тигр", два грузовика, а также около 60 оккупантов.

Как отмечается, еще один танк по наводке пограничников ликвидировал противотанковый расчет ВСУ. Третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно. Они сбросили на него кумулятивный боеприпас из дрона.

Смотрите также: Точным выстрелом "Стугны" украинские военные уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Читайте также: Украинские воины уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
неадеюсь, подобные события в Харьковской области уже в этом году переместятся за ленточку.
показать весь комментарий
29.09.2022 15:13
+17
- луччє бить ізнасілаванним чєм украінізіраванним!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:20
+12
иначе их бы изнасиловали солдаты нато
показать весь комментарий
29.09.2022 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неадеюсь, подобные события в Харьковской области уже в этом году переместятся за ленточку.
показать весь комментарий
29.09.2022 15:13 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2022 15:15 Ответить
Военослужащие Кадыровского подразделения изнасиловали двух военнослужащих ДНР .
показать весь комментарий
29.09.2022 15:17 Ответить
- луччє бить ізнасілаванним чєм украінізіраванним!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:20 Ответить
иначе их бы изнасиловали солдаты нато
показать весь комментарий
29.09.2022 15:38 Ответить
Ніяк не хочуть називати російську "армію" російськими терористами!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:18 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:20 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2022 15:28 Ответить
порівнювати смердючого кацапа із вільними тваринами вовками не зовсім доречно
кацап то бридке зачухане бидло
показать весь комментарий
29.09.2022 15:51 Ответить
......це з інтернету.......
показать весь комментарий
29.09.2022 16:27 Ответить
Надзвичайно швидко і гарно 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
показать весь комментарий
29.09.2022 15:36 Ответить
*****, лежат на пасеке ,меда нажрались нашего..
показать весь комментарий
29.09.2022 15:40 Ответить
ви теж помітили?
показать весь комментарий
29.09.2022 15:49 Ответить
Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. - природніше писати знищили 60 кацапів
показать весь комментарий
29.09.2022 15:47 Ответить
красавцы
показать весь комментарий
29.09.2022 16:06 Ответить
Этим уродам , кацапской мутацией ,не так воевать как , забрать, пожрать , насрать , там же и спать . Все достается без проблем , как говорится на шару, ну а пострелять беззащитных ,это уже забава.. Только за все , придется ответить , по всей строгости, ну а там как получится , с разорванным очком , в канаве с мухами, да и собаки свое сделают дожрут с кацапским пайком в придачу. Как то так , мрази , на пасеке пристроились ,твари...
показать весь комментарий
29.09.2022 17:01 Ответить
 
 