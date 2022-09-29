Артиллеристы ВСУ вместе с пограничниками уничтожили три танка и 60 бойцов росармии. ВИДЕО

В Харьковской области украинские защитники уничтожили около 60 российских военных, вражеские танк и бронеавтомобиль, обнаруженные аэроразведкой Государственной пограничной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Государственной пограничной службы.

"На днях на Харьковщине аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила сосредоточение оккупантов и их техники. Координаты бойцы передали побратимам из артиллерии, и те открыли огонь. В результате слаженной работы уничтожен танк, бронированный автомобиль "Тигр", два грузовика, а также около 60 оккупантов.

Как отмечается, еще один танк по наводке пограничников ликвидировал противотанковый расчет ВСУ. Третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно. Они сбросили на него кумулятивный боеприпас из дрона.

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