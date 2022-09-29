Украинские воины уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы моменты уничтожения вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника. На видео зафиксированы моменты уничтожения РСЗО "Ураган", танка Т-72Б3 и двух колонн техники оккупантов.

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