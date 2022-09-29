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Украинские воины уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы моменты уничтожения вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника. На видео зафиксированы моменты уничтожения РСЗО "Ураган", танка Т-72Б3 и двух колонн техники оккупантов.

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Факт того, что работают по арте, по большому количеству арты, уже о многом говорит. Идет планомерное уничтожение кацапов.
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29.09.2022 15:12 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.09.2022 15:21 Ответить
Отлично ! продолжать уничтожать кацапов в еще большем обьёме !
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29.09.2022 16:14 Ответить
 
 