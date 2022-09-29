Украинские воины уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы моменты уничтожения вражеской техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника. На видео зафиксированы моменты уничтожения РСЗО "Ураган", танка Т-72Б3 и двух колонн техники оккупантов.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!