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От наступления ВСУ на Херсонщине и HIMARS у рашистов трясутся ноги.ПЕРЕХВАТ СБУ

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

От наступления украинских бойцов в Херсонской области российские военные чувствуют себя очень нервно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехватившем СБУ телефонном разговоре оккупант рассказывает другу, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.

"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х#ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших... Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", - жалуется оккупант и отмечает, что только от слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

Смотрите: Задержан предатель, которого россияне назначили управлять оккупированным селом Дымер на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+76
Янголи задля яких і б'ємося! За Україну! За землю! За світ!
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29.09.2022 16:02
+29
Шо кацапьё?Теперь поняли зачем вам "Лоперамид" рекомендовали ваши инструкторы?
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29.09.2022 16:02
+22
Смерть кацапам!
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29.09.2022 16:01
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Смерть кацапам!
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29.09.2022 16:01 Ответить
Янголи задля яких і б'ємося! За Україну! За землю! За світ!
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29.09.2022 16:02 Ответить
сонечко ))))
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29.09.2022 17:08 Ответить
Янголятко
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29.09.2022 17:13 Ответить
Шо кацапьё?Теперь поняли зачем вам "Лоперамид" рекомендовали ваши инструкторы?
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29.09.2022 16:02 Ответить
Та... лоперамід може й незпрацювати. Там ще тампакси рекомендувала та баба.... за призначенням - дупу затикати будуть....
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29.09.2022 19:53 Ответить
Там не лоперамид, там тампонов жменю в очко засунуть
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29.09.2022 20:03 Ответить
Жменю тампонов можно не успеть вставить.Вот как вариант.Можно не распечатывать.
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29.09.2022 22:16 Ответить
Рашисти бояться хаймарсів ? Україна зараз має 25 хаймарсів а США в рамках ленд-лізу мають передати ще 18 тож вийде 43
Тоді оркам буде ще страшніше. І в них немає зброї проти цих хаймарсів
Бо хаймарс випустив ракети і уїхав він на одному місці не знаходиться.
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29.09.2022 16:05 Ответить
вже гуляють фотки 18 хаймарсів на борту корабля. Не зрозуміло лише в якому порту
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29.09.2022 16:24 Ответить
Я эти фотки ещё летом видел
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29.09.2022 16:45 Ответить
ось так рашистські тварини і виявляються. Гдє тьі видело?
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29.09.2022 16:55 Ответить
Сюда тыкай умник. 1 июня.
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29.09.2022 16:59 Ответить
Ну так, ради справедливости и чтобы остановить ваш спор, под фоткой подпись: Американские РСЗО HIMARS, поставленные Румынии
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29.09.2022 20:56 Ответить
Так писали, що це протягом пари років будуть ці 18
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29.09.2022 16:46 Ответить
На борту корабля... Это старая фотка... Румыны кажется покупали, еще до войны...
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29.09.2022 20:57 Ответить
слишком жирно
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29.09.2022 16:06 Ответить
руснявый, так это же еще не начинали
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29.09.2022 16:09 Ответить
Соняшникове насіння у кишенях вгамовує дриготу у ногах.
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29.09.2022 16:12 Ответить
Від срачки тампони і прокладки не допоможуть.Дрищіть прямо в штани,козломорді,вам не звикати.😜
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29.09.2022 16:20 Ответить
Учитесь у своего говнокомандующего. Нужно сидеть, крепко вцепившись в стол. Думаете у него не трясутся
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29.09.2022 16:24 Ответить
«Все ссутся: я ссусь, даже главком пысается, бывает. Но по ситуации»
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29.09.2022 17:06 Ответить
Не у всех есть спец-чемодан...
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29.09.2022 20:59 Ответить
🇺🇸🇺🇦 слава ЗСУ ♥️🖤
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29.09.2022 16:24 Ответить
- І як вас тільки ЗСУ знаходить по лісам-посадкам, синок?
- Так по слідам. Ми ж дрищемо всі...
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29.09.2022 16:27 Ответить
Бійтесь московити грьобані,ваш час вже приходить...
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29.09.2022 16:28 Ответить
Глава Пентагону Ллойд Остін направив Україні нове озброєння..комплекс TOW,кажуть крутіше Javelin...🇺🇸🇺🇦👍
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29.09.2022 16:29 Ответить
US transfers 1,500 TOW ATGM to Ukraine
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29.09.2022 16:35 Ответить
Вообще говоря нет, другой тип вооружения и в нем он хуже стугны. Но зато можно на джипе использовать, есть и такие уже у нас штуки. Тяжелый противотанковый комплекс, а джавелин переносной, но довольно устаревший ПТУР плюс еще в принципе хороший прицел.

Это просто из того, что нам очень нужно и хорошо заходит, поэтому он хорош. Поможет в атаке хорошо, по сути джип с tow - это лучше, чем кацапский терминатор на базе арматы, тот шумный и медленный, а боевая мощь схожая. Но лучше бы стугн иметь побольше, у них и дальность, и опыт типа разводки вертушек и доводки на цель. Джавелин не лучше, и не хуже, вообще джавелин неудобное время подготовки для стрельбы конечно, давно могли бы сделать охлаждением с хорошим радиатором и сенсор современный, не так сильно греющийся.
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29.09.2022 17:45 Ответить
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29.09.2022 16:32 Ответить
И колаптоидный стан, как у Петуховича, с обильным выделением мочи
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29.09.2022 17:14 Ответить
Хоть один проговорился: "Они захватили то, что мы раньше ЗАХВАТИЛИ" ( не "освободили", нет?)
Да не захватили вы, а заехали беспрепятственно, тупой воеватель с НАТОй ))
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29.09.2022 18:09 Ответить
Обдристанные войска! 🤪
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29.09.2022 18:13 Ответить
За какие дЯревни лопочет это чепушило?ДЯревни-это в их улусе мокшанском...Лаптеносцы,***....
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29.09.2022 18:16 Ответить
Краще б їм ті ноги повідсихали.
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29.09.2022 18:49 Ответить
Тиснуть як колорадських жуків. Вашого падли нічого в Україні не було, тут тільки смерть 💀 ваша.
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29.09.2022 21:50 Ответить
 
 