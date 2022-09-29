От наступления ВСУ на Херсонщине и HIMARS у рашистов трясутся ноги.ПЕРЕХВАТ СБУ
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От наступления украинских бойцов в Херсонской области российские военные чувствуют себя очень нервно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехватившем СБУ телефонном разговоре оккупант рассказывает другу, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.
"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х#ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших... Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", - жалуется оккупант и отмечает, что только от слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.
Топ комментарии
+76 Сергей Поляков 2137b8c2
показать весь комментарий29.09.2022 16:02
+29 олег иванов 9d1a2ffb
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+22 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий29.09.2022 16:01
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Тоді оркам буде ще страшніше. І в них немає зброї проти цих хаймарсів
Бо хаймарс випустив ракети і уїхав він на одному місці не знаходиться.
- Так по слідам. Ми ж дрищемо всі...
Это просто из того, что нам очень нужно и хорошо заходит, поэтому он хорош. Поможет в атаке хорошо, по сути джип с tow - это лучше, чем кацапский терминатор на базе арматы, тот шумный и медленный, а боевая мощь схожая. Но лучше бы стугн иметь побольше, у них и дальность, и опыт типа разводки вертушек и доводки на цель. Джавелин не лучше, и не хуже, вообще джавелин неудобное время подготовки для стрельбы конечно, давно могли бы сделать охлаждением с хорошим радиатором и сенсор современный, не так сильно греющийся.
Да не захватили вы, а заехали беспрепятственно, тупой воеватель с НАТОй ))