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война (46661) боевые действия (1960) Лиман (287)

Оккупант о боях вблизи Лимана: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант в интервью российским пропагандистам рассказал о том, что украинские воины атакуют из Новоселовки и Шандриголового вблизи оккупированного Лимана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик уверяет пропагандистов, что подразделениям армии РФ приходится противостоять войскам НАТО.

"Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки как дома. Мы воюем с НАТО", - говорит оккупант.

Смотрите: Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение, - Бутусов. КАРТА
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Топ комментарии
+144
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29.09.2022 16:47
+103
и негры, негры танцуют на БТРах!!!!!
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29.09.2022 16:50
+99
Румынская речь? честно говря даже я не понимаю иногда наших пацанов с Закарпатья

Обосраній жирній кацап навреное пакет уже проготовил.
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29.09.2022 16:51
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Постанова для тупых русских, это им там этот ролик с этим алкашом покажут и все будут думать что оно так и есть
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29.09.2022 20:22 Ответить
"Слишал руминскую рєчь, відел "Звізду смерті" с белимі крестамі, по раціі передалі: - На нас ідут дісіптікони с пакемонамі"...
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29.09.2022 20:40 Ответить
Если танки с белыми крестами, то это точно швейцарские танки… Но как можно немецкий язык с польским перепутать? Что там за разведка у касапов такая?
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29.09.2022 20:46 Ответить
Чувак выпил, закусил... Дает интервью... Что еще надо?
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29.09.2022 21:09 Ответить
Да не закусывал он, нечем было!))
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30.09.2022 12:54 Ответить
Это че за петух !!!
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29.09.2022 21:13 Ответить
Дивно, що він іншопланетян не зустрів. Тікай, нещасний, переляканий кацап!
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29.09.2022 21:17 Ответить
Скоро обстрел, нужно торопится , хватит пи*деть , у меня уже, текста нет. Гулливера проходящего дернули, давай дыши по глубже , все пишем... Ну , козлота кацапская...
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29.09.2022 21:20 Ответить
Видать совсем плохо у них с хавкой, чувак не закусывает. Так скоро и рептилоидов увидит.
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29.09.2022 21:22 Ответить
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29.09.2022 21:42 Ответить
****** на Добкіна, який занюхнув біля колони))))
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29.09.2022 21:56 Ответить
Чуваку терміново треба прийняти щось від алкозалежності.., або наркозалежності.
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29.09.2022 23:23 Ответить
When jas gripen and our new carl gustav recoiless rifles and the swedish leopard tanks are coming you will know and you will be order to defend moscow only the ukraines fighting with nato old outdated equipment ... Remember that sweden has made every weapon and adapted every weapon to defeat Russia. Our old at4, Nlaws is the early 90s weapons of sweden.. This russian man hasent been across the border it his first time https://www.youtube.com/watch?v=nNKhT6511TI
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30.09.2022 00:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ucvj2V4T0VA Swedish new missiles
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30.09.2022 00:09 Ответить
Стоїть довбень на українській землі і каже що свою землю захищають. Ідіоти
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30.09.2022 00:18 Ответить
Координаты по видео вычислили, чтобы туда чтото прилетело или оно того не стоит?)
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30.09.2022 01:21 Ответить
Черговий ряжений.Це не справжній боєць.Цікаво НАТО в курсі що з ним воюють в Україні?
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30.09.2022 01:24 Ответить
чето каска у него сороковых годов прошлого века
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30.09.2022 05:52 Ответить
Вони с Натой воюють, вона на танку з білими хрестами, а розмовляє вона виключно румунською та польською
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30.09.2022 06:11 Ответить
А вдоль дороги мертвые с косами стоят... и тишина.
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30.09.2022 07:17 Ответить
Ну то випєрдоляй, з нашої землі, поки цілий.
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30.09.2022 07:23 Ответить
какой ..асвабадитель.. такой ..журналист.. и такое же рашабыдо будет хавать этот соловьиный помет . а чмобики стоят в очереди в грузию . ***** свергать не хотят . ехать подыхать в Украину не хотят --- пересидеть в грузии хотят скрепоносные гандоны *****-гундяя
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30.09.2022 07:50 Ответить
у кацапа глаза на выкате... значит обосрался...
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30.09.2022 08:13 Ответить
Та да, стіна сральна позаду, там і спіймали
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30.09.2022 10:24 Ответить
Коли з переляку чуєш мову - вона завжди незрозуміла, або румунська, або польська.
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30.09.2022 08:34 Ответить
А що, цей інтелектуал здатний румунську чи польську відрізнити від гельської чи суахілі?
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30.09.2022 08:37 Ответить
лЮберт, чи як там тебе. У твоїй голові таракани вже румунською мовою заговорили?!
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30.09.2022 09:44 Ответить
Обожнюю геїв, вони такі кумедні, як котики
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30.09.2022 10:23 Ответить
"И все снились мне руминки с бородами и ружьем".
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30.09.2022 11:35 Ответить
Та хоть Эфиопский язык. Уже и так полная мобилизация в РФ. Так что могут трендеть что угодно. Это им не поможет
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30.09.2022 12:01 Ответить
А це що за мобі дебілізований поліглот?
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01.10.2022 20:10 Ответить
Без плачущей коровы не щитова . давай по новой
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06.10.2022 08:26 Ответить
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