Украинские воины ликвидируют оккупанта с помощью дрона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры, на которых украинские воины с помощью дрона ликвидируют российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.
Топ комментарии
+45 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.09.2022 20:07
+34 govtva
показать весь комментарий29.09.2022 20:18
+27 Ростислав Ланшин
показать весь комментарий29.09.2022 20:02
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Пожалуйста, подождите...
Щоб на концерті у Кобзона побільшала фан-зона!
Зараз оркам вже зрозуміло що їх закидують сюди тільки для вбивства...
Хто не пішов в атаку - самі б'ють і навіть стріляють.
Тобто хто лишився с сім'ями та не виїхав придумали як вбити...
думайте навіщо це робиться...
Тож ніхто з нас не буде сумувати за цим клятим окупантом і вбивцею, який прийшов на нашу землю нас вбивати, і якого вже пораненим було добито.
Це як би жертва не співчувала болю гвалтівника, у якого в процессі злочину схопив би апендицит, і він потребував би негайної медичної допомоги, аби вижити.
Але ж у наївних західниїх ельфів трохи дивна точка бачення на такі речі. Я б радив пану Штірліцу, який росшарив це відео, не травмувати дитячу психику європейців. Комменти в твітері під цим відео саме це і доводять.
По окопу, блиндажу, по земле.." 💩