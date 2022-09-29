"Боритесь – поборете!": Зеленский обратился к коренным народам РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России, представителей которых отправляют на войну против Украины. Он призвал их бороться с режимом российского диктатора Владимира Путина и не дать сделать себя пушечным мясом на ненужной им войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.
"Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что на войне против Украины погибли уже около 58 500 российских солдат, но россиянам не озвучивают это количество и врут, что убитых вроде бы всего около 6000.
"58 500 – вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну захотел один человек. Только один, которому служат многие люди. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет причин, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в Украине видят сопротивление народов Кавказа мобилизации, которым российские власти хотят перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов.
"Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете", – сказал Зеленский.
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1 д.
Це був жовтень 1993 року.
Це був Сванетський хребет, який розділяв Грузію та Абхазію.
Це був час, коли в високих горах випадає перший сніг та б'ють перші морози.
Це були тисячі біженців, з дітьми та старими, які втікали з Абхазії від русскіх етнічних чисток - як в Бучі, як в Ізюмі.
Я багато спілкувався з цими людьми: і з тими, хто тоді були ще зовсім малими дітьми, але довіку лишилися вдячні Україні за свої порятовані життя.
Збройні сили України тоді врятували майже вісім тисяч грузинів.
Вісім тисяч це мінус двадцять масових захоронень як в Ізюмі.
До операції було залучено 21 одиницю авіації: літаки та гелікоптери.
Півтори сотні військових.
Я говорив з людьми, які тоді чекали на шум українських гвинтокрилів, як на об'явлення Господа.
З тими, в яких назавжди в пам'яті залишився ************ сад Сухумі.
А ще сухі постріли, які обривали життя вже після "перемир'я", що гарантували русскіє.
250 тисяч втекло з рідної землі.
Скільки було вбито? Цього ніхто не знає, бо ніколи нога цивілізованої людини більше не ступила в Абхазії.
Їх не могли порахувати, як в Бучі чи Ірпені, бо в них не було ЗСУ, які б звільнили.
Порятунок грузинів в 1993, на прохання Едуарда Шеварнадзе, це один з тих може й небагатьох вчинків за які Леоніду Кравчуку спишуть Там дуже багато гріхів.
Він страшенно боявся.
Настільки, що навіть через 20 років відмовився зі мною публічно говорити на цю тему: до смерті боявся помсти.
Русскіє тоді збили два наших гелікоптера.
Які перевозили мирних людей, що замерзали восени на перевалі.
Тепер русскіє просять допомоги, аби врятувати їх від замерзання на перевалі.
В пеклі зігрієтеся, уйобки.
ЗСУ вам в поміч - тепер це ваш колективний чорт.
Це знову якийсь піар чи самонавіювання, які шкодять тверезому погляду на реальність.
Дурня якась.
ермак - тут все ясно
смирнов - юрист портнова
качура - работал на мертвечука.....
https://youtu.be/kd7cfZ1K1UM
Та не одна людина. То не Путін особисто вбиває людей в Україні. Не путін особисто розкатав у друзки Маріуполь, де майже 100 тисяч загиблих цивільних.
Усі вони винні.
І всі вони розуміють лише ********* та труни рідних.
Зуб даю...
Слава Захисникам України !
"В місті Подільськ на Одещині депутати Слуг в єдиному пориві з депутатами Опзж вдруге відмовились перейменовувати одну з вулиць міста на честь командира 28 бригади Віталія Гуляєва.
Просто с@ки що працюють на ворога!"
Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною.
Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів", - Олександр Турчинов.
Война должна вернуться в русский дом, откуда она вышла. Начатая Путиным империалистическая война должна перерасти в войну гражданскую на территории России.
У народов Кавказа появился шанс сбросить с себя вековую ношу угнетения и вернуть утраченную свободу, что неизбежно станет примером для всех остальных народов, захваченных Россией.
«Смерть русским оккупантам! Сейчас и немедленно!», «Свободу народам!», «Кремль должен быть разрушен!» - должны стать лозунгами действия уже сейчас.
Всеобщее восстание во всех оккупированных Москвой странах и территориях станет осиновым колом в могиле издыхающего российского монстра.
Сергей Романов