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Дагестан (137) мобилизация (1605)

Военкомы города Дербента в Дагестане заявили, что к военкоматам должно явиться все мужское население города. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились кадры того, как военные комиссары города Дербент в Дагестане делают объявления, что к военкоматам должно явиться все мужское население города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

Руководитель республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал такую деятельность военных комиссаров.

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Топ комментарии
+85
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29.09.2022 22:07
+81
Гірше війни з кацапстаном може бути лише дружба з кацапстаном.
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29.09.2022 22:06
+59
Це вже крінж, чи ще ні? Російський протимінний комплекс Уран-6 підірвався на міні. Протимінний комплекс підірвався на міні))
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29.09.2022 22:13
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Гірше війни з кацапстаном може бути лише дружба з кацапстаном.
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29.09.2022 22:06 Ответить
явиться ... со своим оружием и боеприпасами
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29.09.2022 23:14 Ответить
та й підпалити військомат нах
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29.09.2022 23:42 Ответить
И со своим врагом.
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30.09.2022 03:43 Ответить
Когось це мені нагадало-всє жітєлі дєрєвні явіться в камєндатура на рєгістрація...
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29.09.2022 22:06 Ответить
"Всем евреям явиться с вещами на перекрёсток улицы Мельникова и 9 Января".
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29.09.2022 22:33 Ответить
І всі здохнуть в Україні.
А потім прийдуть чечени та запліднять їхніх дочок.
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29.09.2022 22:07 Ответить
чеченцям, інгушам, дагестанцям та кабардинцям тре утворювати Об'єднані Кавказькі Емірати - низьку незалежних дружніх країн
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29.09.2022 23:48 Ответить
Вони там рвуть один одного як собаки. Які емірати?
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29.09.2022 23:50 Ответить
коли британці панували перською затокою то араби теж рвали один одного а коли усвідомили що нафти, газу та інвестицій вистачить на всіх то з'явились емірати
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30.09.2022 00:04 Ответить
вони не тюрки не перси і не араби а самовитні але ж не один народ
тож їх доля жити разом але у незалежних державах типа як чехі та словаки
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30.09.2022 00:08 Ответить
кадирівці поки мобіків запліднюють)))
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30.09.2022 17:45 Ответить
Дочок? Їм потрібно в Карпати, у нас дуже симпатичні овечки! І вони про це знають і мріють.
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30.09.2022 19:03 Ответить
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29.09.2022 22:07 Ответить
Очень успішно получилось. Хотя, там от рождения помои и лапти....
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29.09.2022 22:19 Ответить
Терміново на підвал. На пуйла наїхав.
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29.09.2022 22:07 Ответить
правильно - усім разом з'явитись та спалити нахєр той військомат... як справжні чоловіки з гарячою кров'ю...
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29.09.2022 22:09 Ответить
горді джігіти перетворяться на.........????????
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29.09.2022 22:12 Ответить
Какие джигиты, просто овц@@бы. Они всегда ими были и останутся.
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29.09.2022 22:23 Ответить
Це вже крінж, чи ще ні? Російський протимінний комплекс Уран-6 підірвався на міні. Протимінний комплекс підірвався на міні))
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29.09.2022 22:13 Ответить
Все ж логічно-міна знешкоджена протимінним комплексом.
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29.09.2022 22:26 Ответить
Не, ну цюж міну він "знешкодив" - усе логічно...
Просто це ОДНОРАЗОВИЙ протимінний комплекс...
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29.09.2022 22:26 Ответить
Там міна була не тієї системи.
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29.09.2022 22:32 Ответить
Кривизна земной поверхности.
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30.09.2022 11:17 Ответить
Может он вообще до мины не доехал, сам развалился.
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30.09.2022 00:55 Ответить
Російський протиракетний крейсер "Москва" був знищений ракетами. Так що "це ж було вже". І ще буде.
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30.09.2022 07:33 Ответить
У всего есть свой пердел!
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30.09.2022 12:41 Ответить
Спрацювала протипіхотна.
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01.10.2022 21:19 Ответить
геноцид
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29.09.2022 22:14 Ответить
Когда один военком призвал всех дагов.
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29.09.2022 22:15 Ответить
Та у них там взагалі "вєсєло дєвкі пляшут": https://youtu.be/tgoeq1OTbOI

15 вересня, мабуть зараннє готуються до мобілізації, радуюцця.
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29.09.2022 22:18 Ответить
Треба їм такуж овертюру зробити, тільки там повинно вказати: "перед HIMIRS- всі равні"...
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29.09.2022 22:21 Ответить
https://photos.app.goo.gl/VkCtCvVGdyVr97Gp9
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29.09.2022 22:24 Ответить
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29.09.2022 22:24 Ответить
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29.09.2022 22:39 Ответить
Ото молодец! А баб забыл,там санитарками,поварами,а их детишки будут патроны подносить.
У семейных окопах разместят,там и закопают.
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29.09.2022 22:19 Ответить
Я думав, що розпад недоімперії розпочнеться з Чечні, або Татарстану, а виходить, що вже розпочався з Дагестану.
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29.09.2022 22:21 Ответить
Как говорил мне один рабсеянин, манал я за олигархов воевать.
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29.09.2022 22:23 Ответить
И военкома заберите с собой, нахрен он теперь нужен если всех призвали.
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29.09.2022 22:25 Ответить
Таким заявлением военком играет на руку протестующим...
протестующие сделают своё дело... Дагестан Вставай!!
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29.09.2022 22:26 Ответить
Когда-то там жили гордые и свободные люди...
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29.09.2022 22:28 Ответить
Скоро в ********* станут очень востребованы операции по смене пола.Таиланд напрягся.
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29.09.2022 22:37 Ответить
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29.09.2022 22:39 Ответить
"за русь усрусь"
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29.09.2022 23:18 Ответить
******* не розуміють що на мобілізацію прийшли лише жінки і дали люлей,
а якщо воєнком кличе вже всіх мужиків,
то мабудь скоро тамтешні військові рф почнуть дохнути як в Україні
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29.09.2022 22:42 Ответить
Новости из дурдома.
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29.09.2022 22:49 Ответить
Скоро в Рашке сезон сафари на военкомов откроют. Руслан Зинин только начал...
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29.09.2022 23:42 Ответить
Дебилы, блин.
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29.09.2022 23:49 Ответить
100% ці воєнкоми етнічні кацапи
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29.09.2022 23:58 Ответить
Возможно даже этичные "дибилы" (воспитали в рашке новую национальность, вместо мозгов говно!). Это как при сссре - новая общность - "совеЦкие люди".
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01.10.2022 09:26 Ответить
І шо воєнкомів ще не постріляли?
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30.09.2022 01:12 Ответить
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30.09.2022 06:37 Ответить
У мене є один старий приятель - аварець, який давно мешкає в Україні. Роки чотири тому запитав у нього: чи не їздив він до себе в Дагестан, ?. Він каже: так був недавно, там всі кажуть, що в Україні нацисти, фашисти.., ну я цих родичив послав на х#й і поїхав.
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30.09.2022 11:03 Ответить
ЛУКАШЕНКО????
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30.09.2022 12:42 Ответить
Житєлі дербєнта,якщо у вас виявилось гостре бажання здохнути В Україні,та бути прикопаним у посадці, (в крайньому випадку), то тоді ласкаво просимо в Україну. І своїх воєнкомів прихватіть...
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01.10.2022 16:09 Ответить
 
 