Военкомы города Дербента в Дагестане заявили, что к военкоматам должно явиться все мужское население города. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились кадры того, как военные комиссары города Дербент в Дагестане делают объявления, что к военкоматам должно явиться все мужское население города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.
Руководитель республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал такую деятельность военных комиссаров.
Топ комментарии
+85 Перехватчик
показать весь комментарий29.09.2022 22:07
+81 Velykyj Lug
показать весь комментарий29.09.2022 22:06
+59 аспм мпри
показать весь комментарий29.09.2022 22:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А потім прийдуть чечени та запліднять їхніх дочок.
тож їх доля жити разом але у незалежних державах типа як чехі та словаки
Просто це ОДНОРАЗОВИЙ протимінний комплекс...
15 вересня, мабуть зараннє готуються до мобілізації, радуюцця.
У семейных окопах разместят,там и закопают.
протестующие сделают своё дело... Дагестан Вставай!!
а якщо воєнком кличе вже всіх мужиків,
то мабудь скоро тамтешні військові рф почнуть дохнути як в Україні