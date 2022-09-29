Военкомы города Дербента в Дагестане заявили, что к военкоматам должно явиться все мужское население города. ВИДЕО

В сети появились кадры того, как военные комиссары города Дербент в Дагестане делают объявления, что к военкоматам должно явиться все мужское население города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

Руководитель республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал такую деятельность военных комиссаров.

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