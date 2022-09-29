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Единственный путь нашей победы – вытеснить Россию с нашей земли, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского в конце 218-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.

Завтра - еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним шагом, который приблизит нас к безопасности и миру. До возобновления нашей территориальной целостности. Потому что ради этого воюют и работают миллионы украинцев. Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия.

Сегодня российская армия нанесла очередные подлые удары по мирным людям в Николаеве: снаряд разорвался у остановки общественного транспорта. Есть погибшие, раненые... Снова обстрелы Харькова, Сумщины, жестокий огонь на Донбассе, на юге Украины. Все это можно остановить только одним способом: освободить. Пока Россия не пришла, всюду на украинской земле была нормальная жизнь. И когда Россия уйдет, когда мы ее выжмем, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе. Не можем знать, сколько времени нужно, чтобы пройти по этому пути. Но знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути", – заявил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Боритесь – поборете!": Зеленский обратился к коренным народам РФ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
А шашлики коли?
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29.09.2022 22:19
+9
Найвеличніший лідер **********

намагається вмовити бійця

витиснути росію з нашої землі:
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29.09.2022 22:43
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А шашлики коли?
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29.09.2022 22:19 Ответить
Таки да, в цій справі він неперевершений.
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29.09.2022 22:26 Ответить
ЯК "перевершеним" може бути шизоїд??? Воно ж земакака, а не людина просто у принципі!!!
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29.09.2022 23:29 Ответить
Єдиний шлях до перемоги - це розвал Росії на декілька дрібних держав.
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29.09.2022 22:32 Ответить
ДУРКА за цим земакаком сумує! Сітка, ремені й галоперидол! І більше на вулицю не випускати навіть у наморднику цего шизоїда.
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29.09.2022 23:32 Ответить
Сегодня не в футболке,видать отопление экономит на благо народа.
Но морду так и не выбрил, няма денег
на пенку для бритья.
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29.09.2022 22:33 Ответить
Стиль называется "Жопа в кустах"
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29.09.2022 22:45 Ответить
Не час зараз про шашлики згадувати. Всі все вже розуміють. Після війни дамо оцінку. Якщо виживемо.
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29.09.2022 22:33 Ответить
Слово не горобець. Випустив - не спіймаєш.
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29.09.2022 22:36 Ответить
Вы пойдете в бой с командиром, вероятным предателем, потому, что выяснять "не на часі"? Вот-вот.
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29.09.2022 22:47 Ответить
Блд!!! А зараз не ЗРАДНИК гавнакамандующе тваридло?! Воно мацквє продалося у 1997-му, там 20+ років жило й дресироване!!!
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29.09.2022 23:28 Ответить
І що ви пропонуєте робити у найближчі дні чи тижні? Може майдан організувати? Дебіли бл...
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29.09.2022 23:44 Ответить
3.1416здіти - не мішки ворочати
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29.09.2022 22:19 Ответить
Третя заповідь
Не згадуй імені Господа Бога твого даремно
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29.09.2022 22:20 Ответить
Ми за це боремося з моменту отримання незалежності. А хто то був, коли казав, що ми один нарід і що має бути одна мова - російська. "Тот язык, на кором я разговариваю". І тоді та людина не жартувала, а говорила правду і навіть весь свій репертуал в "кварталі" і на кіностудії - виключно на російській.
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29.09.2022 22:20 Ответить
Ето другоє.
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29.09.2022 22:23 Ответить
Самый влиятельный еврей в мире фигни не скажет, особенно если поработали спичрайтеры. Конечно, единственный путь нашей победы - это полный развал Рашки, но москалям это говорить пока не надо, сюрприз будет.
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29.09.2022 22:26 Ответить
"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану"(с) - этот гундосый артист из офиса єрьмака продолжает шкодить Украине: https://www.youtube.com/watch?v=kd7cfZ1K1UM
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29.09.2022 22:26 Ответить
А что бы их вытыснуты с нашей земли,надо воевать и стрелять по ихней земле,я не прав?
Пока их гражданские в безопасности,а наши под обстрелами войной это не назовёшь
Это как подставь вторую щеку
Они будут вечно со своей территории
детские садики обстреливать.
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29.09.2022 22:30 Ответить
спочатку просрати третину, а потім розказувати як все відвоюємо
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29.09.2022 22:40 Ответить
Зеля почитай Фон Клаузевица... будет полезно... с руснёй нужно только так....
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29.09.2022 22:40 Ответить
Найвеличніший лідер **********

намагається вмовити бійця

витиснути росію з нашої землі:
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29.09.2022 22:43 Ответить
А далі що? У сценаристів фантазії не вистачає? Земля вздовж кордону з Кацапами стане 40-50 км мертвою зоною, яку вони будуть засипати снарядами і пробувати знову зайти. Довго втримаємо?
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29.09.2022 22:51 Ответить
Земакака кончений шизоїд... Витіснимо, приморозиться й буде ВІЧНА фуйня, як в Ізраіля... Це земакаку вішати треба негайно або за чаушеско відправляти, зегниди махом розбіжаться, а паРашії вигідно буде свого пупукіна вдавити, все на нього повісити й забратися у "сльозах" й шмарклях!
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29.09.2022 23:20 Ответить
Неа!!-только тотальная Кострация рабсии!!!
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30.09.2022 00:46 Ответить
Ну так шо "літаки летять, булемо всіх бомбить"? )
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30.09.2022 01:34 Ответить
Единственный путь нашей победы ,пан зеленский, является аннигиляция РФ как государства и парад ВСУ на Красной площади.
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30.09.2022 01:34 Ответить
Заткните его кто-нибудь!
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30.09.2022 05:56 Ответить
а может быть "влиятельнейшему еврею (?) мира" по версии "Джерусалем Пост" пора сказать о том, что расия должна быть уничтожена как страна? может пора перестать записывать гнусавые ни о чем видосики и уничтожить керченский мост? может пора начать кошмарить саму расию так, чтобы все ее население начало бояться захода солнца? может пора... уже все меньше народа хочет смотреть общественное телевидение, где идет наполеонизация "величайшего"... народ все чаще вспоминает поездку "влиятельнейшего" в Изюм с дерьмаком, но без Залужного... очень много вопросов - от сдачи Херсона до правительственного саботажа оборонзаказа... но народ все помнит и обязательно очень скоро все напомнит "мудрейшему" и призовет его к ответу...
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30.09.2022 07:29 Ответить
разгром полностью и гнать до мест дислокации быдлонасекомышей болот мацковии
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30.09.2022 07:58 Ответить
Шлях вказувала-прочитати всес в.icтор.вид Москва,же сказано,що наша территор.називаеться Русь,а.их рассеянни народи,голядь,мордва.Чого,поц,не скажеш.Ми русичи!!ах,да,поц же не рус..
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30.09.2022 08:06 Ответить
Если Украина в ближайшее время не избавиться от этого Оманского совкодрочера, пинчука, бени и всего ваЗЕлиновского Сброда быть беде...
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30.09.2022 08:27 Ответить
Юг полностью продал ,почему отменил наступление на Херсон ? Сегодня опять сбросили контейнер с химическим оружием и почему сейчас не разрушают антоновский мост идёт пополнение , а ты сдерьмаком хвост поджал
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30.09.2022 08:39 Ответить
Навіть якщо ми переможемо під керівництвом зрадників, Зеля все одно потім підпише капітуляцію.
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30.09.2022 09:03 Ответить
 
 