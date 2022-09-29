Единственный путь нашей победы – вытеснить Россию с нашей земли, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского в конце 218-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.
Завтра - еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним шагом, который приблизит нас к безопасности и миру. До возобновления нашей территориальной целостности. Потому что ради этого воюют и работают миллионы украинцев. Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия.
Сегодня российская армия нанесла очередные подлые удары по мирным людям в Николаеве: снаряд разорвался у остановки общественного транспорта. Есть погибшие, раненые... Снова обстрелы Харькова, Сумщины, жестокий огонь на Донбассе, на юге Украины. Все это можно остановить только одним способом: освободить. Пока Россия не пришла, всюду на украинской земле была нормальная жизнь. И когда Россия уйдет, когда мы ее выжмем, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе. Не можем знать, сколько времени нужно, чтобы пройти по этому пути. Но знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути", – заявил Зеленский.
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Но морду так и не выбрил, няма денег
на пенку для бритья.
Не згадуй імені Господа Бога твого даремно
Пока их гражданские в безопасности,а наши под обстрелами войной это не назовёшь
Это как подставь вторую щеку
Они будут вечно со своей территории
детские садики обстреливать.
намагається вмовити бійця
витиснути росію з нашої землі: