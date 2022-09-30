Спасатели освобождают женщину из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО
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В ГСЧС опубликовали видео спасения заблокированной женщины из-под завалов многоэтажки в Николаеве, куда в ночь на 30 сентября попала российская ракета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спасательная операция была проведена в 3:40.
В ночь на 30 сентября враг нанес ракетный удар по спальному району Николаева. В результате попадания боеприпаса произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных постройках вылетели окна, уничтожено немало балконов. Женщину, которая находилась в доме, заблокировало строительными конструкциями.
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Хорошим роликом был тот, когда кацапы не забирали свои трупы, которые гнили в хлорке без захоронения и кремации. Вот это сильно сработало. А еще лучшим роликом является их военный позор, который был доказан количеством контрактов после Армии-2022. Тут арабы и азиаты не хуже всех разбираются в этом вопросе. А показывать им убитых мирных граждан настолько же бесполезно, сколько показывать это бразильцам каким-нибудь. У них каждый день пострелушки по всей стране, чего им до этого.