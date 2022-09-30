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Спасатели освобождают женщину из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В ГСЧС опубликовали видео спасения заблокированной женщины из-под завалов многоэтажки в Николаеве, куда в ночь на 30 сентября попала российская ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спасательная операция была проведена в 3:40.

В ночь на 30 сентября враг нанес ракетный удар по спальному району Николаева. В результате попадания боеприпаса произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных постройках вылетели окна, уничтожено немало балконов. Женщину, которая находилась в доме, заблокировало строительными конструкциями.

Смотрите также: Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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эти кадры должны быть на мпровых тв каналах.особенно арабских и азиатских.их позиция важна. нам должны помогать не только только оружием но и морально.а арабские страны и финансово могут помочь.причем важна не сама сумма а сам факт . для раши это удар .
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30.09.2022 09:51 Ответить
Арабы и азиаты не ценят человеческую жизнь. При строительство стадионов для ЧМ по футболу могло погибнуть до 10000 человек. И им плевать на это. Они вообще не мусульман за людей не считают, а гражданство никогда и никому не дают в принципе, чуть ли не лично глава государства вручную выписывает новое гражданство для тех, кто исключительно им нужен.

Хорошим роликом был тот, когда кацапы не забирали свои трупы, которые гнили в хлорке без захоронения и кремации. Вот это сильно сработало. А еще лучшим роликом является их военный позор, который был доказан количеством контрактов после Армии-2022. Тут арабы и азиаты не хуже всех разбираются в этом вопросе. А показывать им убитых мирных граждан настолько же бесполезно, сколько показывать это бразильцам каким-нибудь. У них каждый день пострелушки по всей стране, чего им до этого.
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30.09.2022 10:15 Ответить
Путин, чтоб ты сдох, нет гнил медленно долго и больно. Тварь
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30.09.2022 09:52 Ответить
Потрібно за кожного вбитого українця вбивати як мінімум трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення 3:1)
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30.09.2022 10:18 Ответить
 
 