Украинские воины взяли под контроль поселок Ямполь в Донецкой области. ВИДЕО
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Украинские воины освободили от оккупантов поселок Ямполь в Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из украинских воинов, который снял короткое видео вблизи админздания в поселке.
"Ну что, котики. Ямполь - наш", - говорит он на записи.
Топ комментарии
+80 Сум
показать весь комментарий30.09.2022 11:15
+68 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий30.09.2022 11:41
+62 Vadim Izumov 8c903f2e
показать весь комментарий30.09.2022 11:20
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Пожалуйста, подождите...
Підтвердження від Генштабу можна й не дочекатись . .
ВСУ знают, что и когда делать. И чтоб в строю сберечь максимально. Молимся.
тоді дорога з Лиману під кулиметним вегнем наших... як мінімум.
> Негайно повернути. По повітрю. І бажано прямо у Белгород.
Ага, культурненько так. "Простите, это не вы, случайно, обронили?"
А серйозно - молодці хлопці.
Слава ЗСУ!
Отпечатков наших ног.
Звездная пыль - на сапогах.
Але ж Генштаб просив про режим "інформаційної тиші..."
То ж нехай наш Генштаб вибачає ..
Слава ЗСУ!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Респект!!!)))
"ЗСУ под Лиманом взяли в котёл 752 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ.
Этот полк попал в окружение в новогоднюю ночь 1995 года в Грозном, Чечня. Тогда было уничтожено более половины личного состава. В окружение также попал сформированный «Союзом добровольцев Донбасса» отряд под названием «Русский легион» (он же «Барс-13»)."
> в Заречном хороший урожай брони будет
Взагалі, вважаю, після війни видобуток залізної руди в Україні треба буде призупинити: металлобрухту роzzейського вистачить і для Криворожсталі і для Кременчука.