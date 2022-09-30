Украинские воины взяли под контроль поселок Ямполь в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские воины освободили от оккупантов поселок Ямполь в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из украинских воинов, который снял короткое видео вблизи админздания в поселке.

"Ну что, котики. Ямполь - наш", - говорит он на записи.

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