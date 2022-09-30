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Украинские воины взяли под контроль поселок Ямполь в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины освободили от оккупантов поселок Ямполь в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из украинских воинов, который снял короткое видео вблизи админздания в поселке.

"Ну что, котики. Ямполь - наш", - говорит он на записи.

Читайте: ВСУ, вероятно, взяли россиян в оцепление в Лимане, - ISW
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Топ комментарии
+80
Молодці!Бережи Бог ваші життя! Вірте,надійтеся,вдома Вас чекають ті хто любить.
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30.09.2022 11:15
+68
Ямпіль уже позаду,женуть на Кремінна, Рубіжне. А там і до Лисичанськ рукою подати. Нехай ноги захисників, колеса їх машин будуть невтомними і самі Герої -живими.
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30.09.2022 11:41
+62
похоже под Лиманом началась рассадка кацапов на бутылки и выдача мешков.
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30.09.2022 11:20
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Молодці!Бережи Бог ваші життя! Вірте,надійтеся,вдома Вас чекають ті хто любить.
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30.09.2022 11:15 Ответить
Ямпіль уже позаду,женуть на Кремінна, Рубіжне. А там і до Лисичанськ рукою подати. Нехай ноги захисників, колеса їх машин будуть невтомними і самі Герої -живими.
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30.09.2022 11:41 Ответить
💙💛🇺🇦💪
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30.09.2022 13:25 Ответить
Валентинестей и не скажешь!
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30.09.2022 13:25 Ответить
Підтвердження від Генштабу?
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30.09.2022 11:15 Ответить
Підтвердження від бійців які його визволили .!!
Підтвердження від Генштабу можна й не дочекатись . .
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30.09.2022 11:22 Ответить
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30.09.2022 23:49 Ответить
Інститут війни уже зранку написав,що там оркам капут, 2 години назад мій комент підтвердив Бутусов, що побігли гади,а в спини їх свої і розстріляли
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30.09.2022 11:26 Ответить
Ну, сподіватимемось.
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30.09.2022 11:28 Ответить
Схоже, що так. Ось що на діпстейті, а там майже завжди інфа із запізненням.
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30.09.2022 11:37 Ответить
Діпстейт підтверджує https://deepstatemap.live/#10.75/48.9811/38.0755
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30.09.2022 12:12 Ответить
Поменьше бы на телеграм это помещали!!!
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30.09.2022 13:29 Ответить
Это даю Если инфа преждвеременная (а так бывало), то будет горькое разочарование. Лучше бы дождаться официального сообщения от Генштаба.
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30.09.2022 13:49 Ответить
Писали, что ВСУ держат язык за зубами-не очень доверяют некоторым.
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30.09.2022 13:55 Ответить
Помнится, гуляла инфа (вроде как даже с роликом), что ВСУ уже на окраинах Херсона. Увы, пока нет.
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30.09.2022 14:16 Ответить
Почему, стоят на окраинах и орду на Правый берег выставили. Тактика.
ВСУ знают, что и когда делать. И чтоб в строю сберечь максимально. Молимся.
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30.09.2022 14:33 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 11:16 Ответить
пока вообще всё выглядит не плохо, по тому как парашники сруться на своих ресурсах.
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30.09.2022 11:19 Ответить
похоже под Лиманом началась рассадка кацапов на бутылки и выдача мешков.
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30.09.2022 11:20 Ответить
на бутылки сажают поляки а мешки раздают румыны)
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30.09.2022 11:21 Ответить
Но и те, и те с крестами.
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30.09.2022 11:22 Ответить
Прошу прощения, и те, и те на танках с крестами.
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30.09.2022 11:23 Ответить
с косами, и тишина ....
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30.09.2022 11:41 Ответить
и негры постоянно танцуют на БТРах....
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30.09.2022 13:08 Ответить
Креста на них нет!
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30.09.2022 13:27 Ответить
Не просто негры, а негры-геи из НАТО.
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30.09.2022 17:37 Ответить
а навколо негри танцюють з хрестами)
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30.09.2022 15:22 Ответить
Дуже гарна та позитивна новина...
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30.09.2022 11:22 Ответить
Казан зачинено.
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30.09.2022 11:26 Ответить
Там до речі , і Дробишево - на межі .. Кацапня з навколишніх н/п тікає у Лиман .. Мабуть планують створити групу прориву . .
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30.09.2022 11:27 Ответить
Це селище також перейшло в другу фарбу, чекаємо на новини,але Лиман реально закритий. Герої Іловайська можуть спати спокійно.
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30.09.2022 11:34 Ответить
якщо наші увійшли в Ямпіль, то це означає, що вони контролюють лісок північніше Ямпіля.
тоді дорога з Лиману під кулиметним вегнем наших... як мінімум.
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30.09.2022 13:33 Ответить
Подарки для ЗСУ «Радио Свобода». Эти снимки сел Карповка, Новое и Редкодуб на Лиманском направлении передал журналистам украинский военный с позывным «Эней».
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30.09.2022 11:28 Ответить
А что в ящиках, какое оружие?
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30.09.2022 11:31 Ответить
карандаши к РЗСО Град
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30.09.2022 11:32 Ответить
Були, скоріш за все. Ящики вже відкривали.
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30.09.2022 11:38 Ответить
ага і пусті ящики так файно поскладали
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30.09.2022 12:34 Ответить
Негайно повернути. По повітрю. І бажано прямо у Белгород.
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30.09.2022 11:34 Ответить
@ Ivan Livliv

> Негайно повернути. По повітрю. І бажано прямо у Белгород.

Ага, культурненько так. "Простите, это не вы, случайно, обронили?"
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30.09.2022 19:40 Ответить
в Лимане будет хороший лендлиз.
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30.09.2022 12:51 Ответить
😃 Саме "лендліз", бо з "поверненням" власнику.
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30.09.2022 19:06 Ответить
Треба щоб москалі на стовпах "телепались"...
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30.09.2022 11:30 Ответить
,,Ви же сриваїте результати рехвєрєндума😢''
А серйозно - молодці хлопці.
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30.09.2022 11:30 Ответить
Дробишеве ще в зоні ризику, але Ямпіль карта привітала як ВИЗВОЛЕННЯ. СЛАВА ЗСУ
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30.09.2022 11:30 Ответить
Дробишеве тепер у глибокому оточенні, як я по картах розумію. Будемо тримати пальці, щоб наші не дали кацап втікти...
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30.09.2022 11:38 Ответить
если что это Российские военные бегут из Ямполя.
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30.09.2022 11:42 Ответить
на самом деле, это контротступление...
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30.09.2022 11:52 Ответить
Ні,статус не визначено,але уже не окупація. Розовий перейшов в зелений,а синій почекаємо.
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30.09.2022 11:43 Ответить
те що я зранку писав..а мене критикували..за "котел" для рашистів ще рано радіти.як підтвердження моїх слів Юрій Бутусов Вместе с тем, следует отметить, что оснований заранее праздновать победу нет - мы получили исторический шанс за войну наказать врага, но этот шанс еще предпстоит реализовать.
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30.09.2022 12:09 Ответить
На Джейка Джилленхола похож.)
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30.09.2022 11:31 Ответить
Одна надія на ЗСУ .
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30.09.2022 11:31 Ответить
Ура! Ура! Ура!
Слава ЗСУ!
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30.09.2022 11:32 Ответить
Казан готовый- буде смачний гуляш
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30.09.2022 11:33 Ответить
Румунсько-польський рецепт 🙂🙂🙂
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30.09.2022 11:42 Ответить
Теплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших ног.
Звездная пыль - на сапогах.
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30.09.2022 11:34 Ответить
коц и его жена стешин с тещей слалдковым сумели снять кадры -наступление ЗСУ Mickey Mouse song
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30.09.2022 11:39 Ответить
Так пісня на англійській, а кацапи тільки румун та поляків бачили. То може вже армія США в Лимані висадилась?
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30.09.2022 12:27 Ответить
Документальные кадры из-под Лимана!
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30.09.2022 13:30 Ответить
я не знаю может на фото и видео чаще попадают ссо, но экипировка впечатляет...
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30.09.2022 11:37 Ответить
Та ніт. Майже стандартна снаряга. Кожен під себе, щось переробля, щось підкупа, та й волонтери допомагають.
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30.09.2022 12:06 Ответить
Один з моїх синів у відпустці, після поранення. Я приміряв його амуніцію. Вразив Штатівськи бронік(анатомічний) . Після підгонки до фігури, його маса розподілилась по тілу і плечі звільнились. Я, дідусь, зміг в ньому трохи пробігтись
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30.09.2022 14:34 Ответить
Велика подяка нашим ЗСУ ,Слава вам и велика повага! Бережи вас Господь!
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30.09.2022 11:39 Ответить
Це добре.
Але ж Генштаб просив про режим "інформаційної тиші..."
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30.09.2022 11:42 Ответить
То ми ж тут тихо переписуємося...
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30.09.2022 11:50 Ответить
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30.09.2022 14:19 Ответить
Але ж кацапам наш Генштаб не указ . ! . Вони в своїх соцмережах , про Лиманський котел верещать як недорізані свині . Аж вуха закладає . . Важко таке не почути .
То ж нехай наш Генштаб вибачає ..
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30.09.2022 11:51 Ответить
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30.09.2022 12:15 Ответить
ша..
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30.09.2022 12:14 Ответить
На крок ближче до Перемоги.
Слава ЗСУ!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.09.2022 11:42 Ответить
плов с мидиями в КОТЛЕ...
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30.09.2022 11:48 Ответить
С угрями.......
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30.09.2022 12:20 Ответить
Коротко як постріл!
Респект!!!)))
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30.09.2022 11:55 Ответить
Дуже файно.
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30.09.2022 12:01 Ответить
Т-традиція.
"ЗСУ под Лиманом взяли в котёл 752 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ.

Этот полк попал в окружение в новогоднюю ночь 1995 года в Грозном, Чечня. Тогда было уничтожено более половины личного состава. В окружение также попал сформированный «Союзом добровольцев Донбасса» отряд под названием «Русский легион» (он же «Барс-13»)."
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30.09.2022 12:09 Ответить
там ще якійсь Кубанський полк
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30.09.2022 12:15 Ответить
то бубизянко из козлиценских
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30.09.2022 12:30 Ответить
кізяцкій
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30.09.2022 14:23 Ответить
752 гвардєйскому бойовий досвід війни в Грозному пригодився
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30.09.2022 14:21 Ответить
так..так а бєнікаламою потрібно все здати...особливо патріотів
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30.09.2022 12:13 Ответить
Дробишево під контролем ЗСУ. Наступне Сватове. Слава Україні
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30.09.2022 12:19 Ответить
Слава Нації - піzda російській *********!!!
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30.09.2022 12:24 Ответить
Взагалі то не селище, а місто. Молодці Герої України
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30.09.2022 12:33 Ответить
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30.09.2022 12:40 Ответить
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30.09.2022 12:50 Ответить
в Заречном хороший урожай брони будет - там у них начнет кончаться дизель, и дальше они уже своим пешком будут бежать. Ну, у кого еще две ноги останутся.
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30.09.2022 13:04 Ответить
@Urs

> в Заречном хороший урожай брони будет

Взагалі, вважаю, після війни видобуток залізної руди в Україні треба буде призупинити: металлобрухту роzzейського вистачить і для Криворожсталі і для Кременчука.
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30.09.2022 19:48 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця, ріднесенькі
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30.09.2022 13:18 Ответить
Героям Слава!
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30.09.2022 13:31 Ответить
Котел закрыт .
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30.09.2022 16:29 Ответить
Кто не успел, тот опоздал
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30.09.2022 16:41 Ответить
Для довідки: Ямпіль визволив полк поліції спеціального призначення "Сафарі".
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30.09.2022 19:28 Ответить
Кацапские холопы,после харьковского рывка в свой тыл их непобедимой ********* армии, офуели и прозрели!😆Поняли лапти козломордые,что их ******* и аналоговнет армия Кацапстана на деле дутый фейк!
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01.10.2022 08:00 Ответить
 
 