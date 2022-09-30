РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13709 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
29 864 35
война (46696) уничтожение (3823) Javelin (153)

Украинские воины уничтожают вражеский танк из ПТРК Javelin в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины с помощью ПТРК Javelin уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пуска ракеты из американского ПТРК опубликовано в соцсетях.

Смотрите: Уничтожение российского Т-72Б3М с ПТРК Javelin вблизи Гракова Харьковской области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+75
показать весь комментарий
30.09.2022 11:50
+48
Дуже радує, коли в кацапів підгорає.
показать весь комментарий
30.09.2022 11:54
+33
Какая-то махровая антирасейщина.
показать весь комментарий
30.09.2022 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.09.2022 11:50 Ответить
Дуже радує, коли в кацапів підгорає.
показать весь комментарий
30.09.2022 11:54 Ответить
Яке приємне товариство! Навіть не встиг побачити висер, а він вже знищений
показать весь комментарий
30.09.2022 12:05 Ответить
САСАТЬ , КАЦАП !!!
показать весь комментарий
30.09.2022 11:55 Ответить
Геймер?
показать весь комментарий
30.09.2022 11:56 Ответить
дрочер))))
показать весь комментарий
30.09.2022 11:58 Ответить
танк дороже стоит
показать весь комментарий
30.09.2022 11:56 Ответить
якийсь простий американський парубок виготовий з любовю цей девайс, з однією мрією, щоб ним було зашкварено кацапський танк - так що ж ми будем через якісь 100к забирати мрію в хорошої людини ?
показать весь комментарий
30.09.2022 12:12 Ответить
Какая-то махровая антирасейщина.
показать весь комментарий
30.09.2022 11:54 Ответить
Проста татальная русафобія.
показать весь комментарий
30.09.2022 11:57 Ответить
файно задвинув, красиво
показать весь комментарий
30.09.2022 12:40 Ответить
И дарагая не узнает
Какой в танкиста был канец.
показать весь комментарий
30.09.2022 11:55 Ответить
кАнец был пАдгАревший
показать весь комментарий
30.09.2022 12:01 Ответить
Тут хтось виставляв таку фотку.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:08 Ответить
https://t.me/riamelitopol/70575

ВСУ окружили россиян в Лимане "Вторая армия мира" бежит. Пытаются прорваться из котла.
Великая тактическая перегруппировка началась.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:01 Ответить
карма з сафарі повертається
показать весь комментарий
30.09.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2022 12:03 Ответить
І під кінець сюжету тітка з двору виглянула - мабуть "перевіряла якість та приймала роботу"!
показать весь комментарий
30.09.2022 12:03 Ответить
То не тітка. То боєць у шоломі.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:10 Ответить
Ну - ОТ! "Усю малину спортив!"
показать весь комментарий
30.09.2022 12:15 Ответить
дивилась чи хлопцям додаткову порцію вареників накидати)))
показать весь комментарий
30.09.2022 17:32 Ответить
Украинская Народная забава - жарить аленятину, в закрытом мангале...
показать весь комментарий
30.09.2022 12:11 Ответить
файно
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
30.09.2022 12:57 Ответить
Бийте, хлопці цю москальську сволоту. Бийте без жалю, з Вами Україна і господь Бог.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:40 Ответить
Будьте прокляті всі кацапи без винятку,бо ви всі винні за десятки тисяч мирних українських громадян і за горе 6 млн біженців,за знищені домівки,за вбитих вами,рашистами,дітей!Вас треба знищити за агресію та зло,бо ви - рашисти,гірше фашистів,кажуть старі люди в окупації!Горіть в пеклі,нелюди ви усі!
показать весь комментарий
30.09.2022 14:14 Ответить
Слава Богу, красіво.
Хоч іноді бачимо що Джавелінами щось підбивають, ще б Стінгерами, а не Іглами збивали
б кацапів, то було б взагалі файно.
показать весь комментарий
30.09.2022 15:47 Ответить
Стінгери - "то на Новий Рік!". А Ігли - в України в "товарних кількостях" та власного виробництва/модернізації.

Але я думаю, що хлопці більше Іглами користуються, бо Ігла важить 10кг з пусковою трубою. А Стінгер - 16 кг з ПУ, наскільки я зрозумів.

А коли ти бігаєш по посадкам пєшкодралом - +6кг це важливо. Якщо вже щось тягти на собі (в 16 кг), то Іглу + 2 "мухи".

Звісно, все це теоретизування диванного генералісімуса.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:39 Ответить
Це не тайна що Стінгер надійшіший і точніший за Іглу.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:35 Ответить
Не думаю, що є хоч якийсь централізований наказ "спочатку витрачайте Ігли". Думаю, тут комплекс факторів. Все ж таки все це не ТРО роздають, а воно передусім поступає в кадрові частини ЗСУ, а там вже склалася ситуація, коли ротний своїм рішенням визначає де і які засоби застосовувати з наявних. І він достеменно знає - хто і як в нього чим звичний та краще користується.

Бачив декілька разів ролики, на яких сержант МТЗ, як добрий газда про свій город, розповідає: тут у мене Карли Густави (є 4 з 7 видів ***********), тут у мене НЛАВ, тут у мене РПГ-7, тут у мене заначені джавелінчики....

Тож, думаю, по мірі проходження все більшої кількості хлопців навчання в країнах НАТО - хлопці будуть обирати не Іглу, а Стінгер. Ну а зараз - маємо те, що маємо. І, звісно, Стінгери є. Навіть думки немає про те, що їх немає в мото-піхотних підрозділах.
показать весь комментарий
03.10.2022 18:21 Ответить
Сім місяців війни, а літаки кацапів збиваємо знову Іглами + скандали з бізнес партнером дЄрмака Шараповим який завідує всією зброєю для ЗСУ.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:19 Ответить
 
 