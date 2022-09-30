Украинские воины уничтожают вражеский танк из ПТРК Javelin в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины с помощью ПТРК Javelin уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пуска ракеты из американского ПТРК опубликовано в соцсетях.
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+75 Олександр Дніпро
показать весь комментарий30.09.2022 11:50
+48 Сергей Сергей b6462634
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+33 Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий30.09.2022 11:54
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Какой в танкиста был канец.
ВСУ окружили россиян в Лимане "Вторая армия мира" бежит. Пытаются прорваться из котла.
Великая тактическая перегруппировка началась.
слава ЗСУ!
Хоч іноді бачимо що Джавелінами щось підбивають, ще б Стінгерами, а не Іглами збивали
б кацапів, то було б взагалі файно.
Але я думаю, що хлопці більше Іглами користуються, бо Ігла важить 10кг з пусковою трубою. А Стінгер - 16 кг з ПУ, наскільки я зрозумів.
А коли ти бігаєш по посадкам пєшкодралом - +6кг це важливо. Якщо вже щось тягти на собі (в 16 кг), то Іглу + 2 "мухи".
Звісно, все це теоретизування диванного генералісімуса.
Бачив декілька разів ролики, на яких сержант МТЗ, як добрий газда про свій город, розповідає: тут у мене Карли Густави (є 4 з 7 видів ***********), тут у мене НЛАВ, тут у мене РПГ-7, тут у мене заначені джавелінчики....
Тож, думаю, по мірі проходження все більшої кількості хлопців навчання в країнах НАТО - хлопці будуть обирати не Іглу, а Стінгер. Ну а зараз - маємо те, що маємо. І, звісно, Стінгери є. Навіть думки немає про те, що їх немає в мото-піхотних підрозділах.