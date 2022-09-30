Уничтожение вражеской САУ 2С5 "Гиацинт-С" и двух грузовиков "Урал" с боеприпасами. ВИДЕО
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Украинские воины уничтожили вражескую САУ 2С5 "Гиацинт-С" и два грузовика "Урал" с боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на технику оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.
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на власні очі бачимо як представник родини Brachycera переходить на оn-line пошук здобичі,
на цьому конкретному відео бачимо ретельний пошук координат
за якими буде здобич. (¡эʎʞіv хіwɔ)
https://www.youtube.com/watch?v=eFwTmLRDBFM
Вільна Україна переможе!
А "моль", в шинелі гоголя, ненавидить москаликів і тонами шле добрива до Неньки.