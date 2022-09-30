Десантники 95-й бригады уничтожили вражеский танк в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Десантники 95-й бригады уничтожили российский танк во время штурма Ольговки Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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