Десантники 95-й бригады уничтожили вражеский танк в Харьковской области. ВИДЕО

Десантники 95-й бригады уничтожили российский танк во время штурма Ольговки Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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