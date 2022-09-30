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Десантники 95-й бригады уничтожили вражеский танк в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Десантники 95-й бригады уничтожили российский танк во время штурма Ольговки Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ти бач який живучий, ще й вилізло ...
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30.09.2022 14:42 Ответить
а один вискочив глянути що там заді тарабанить
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30.09.2022 14:42 Ответить
тільки пір'я з двохголової залізяки полетіло
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30.09.2022 14:44 Ответить
Це вже напрямок на Сватове.
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30.09.2022 14:50 Ответить
Мы ехали-ехали и наконец приехали
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30.09.2022 15:02 Ответить
Правильнее будет "На конец приехали".
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30.09.2022 18:05 Ответить
 
 