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Сотни россиян провожают мобилизованных на железнодорожном перроне в городе Усть-Кут. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В городе Усть-Кут Иркутской области собрались сотни родственников и мобилизованных друзей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Однако перрон оказался слишком узким для провожающих, и людей зажало между поездом и забором.
Топ комментарии
+70 Kyrylo Nazarenko
показать весь комментарий30.09.2022 15:21
+33 Сергей Сергей b6462634
показать весь комментарий30.09.2022 15:22
+33 Muron
показать весь комментарий30.09.2022 15:22
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Пожалуйста, подождите...
Тому потихеньку перемелювати і палити це все гафно Хаймерсами і всім чим є у ЗСУ, потрібно ще на підступах до України(а краще на території росії та білорусі)....бо як вломиться це все гафно в Україну, то жодна тотальна мобілізація країну не врятує...Україна стане гігантською зоною бойових дій і суцільних геноцидів. Буча, Батурин, голодомор чи Волинська різня, порівняно із цим буде веселою прогулянкою...
Ну що ж - нам своє робить...
Цього барана точно не мобілізують.