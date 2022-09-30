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Сотни россиян провожают мобилизованных на железнодорожном перроне в городе Усть-Кут. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В городе Усть-Кут Иркутской области собрались сотни родственников и мобилизованных друзей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Однако перрон оказался слишком узким для провожающих, и людей зажало между поездом и забором.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
Вони б так на площі виходили... а так, проводжають інвестиції в гробову Ладу
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30.09.2022 15:21
+33
Раби. Тьху, гидота...
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30.09.2022 15:22
+33
Інвестори та майбутні акціонери АО «АвтоВА́З»
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30.09.2022 15:22
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3-5 лямів москалі можуть мобілізувати спокійно...
Тому потихеньку перемелювати і палити це все гафно Хаймерсами і всім чим є у ЗСУ, потрібно ще на підступах до України(а краще на території росії та білорусі)....бо як вломиться це все гафно в Україну, то жодна тотальна мобілізація країну не врятує...Україна стане гігантською зоною бойових дій і суцільних геноцидів. Буча, Батурин, голодомор чи Волинська різня, порівняно із цим буде веселою прогулянкою...
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30.09.2022 17:01 Ответить
От таким методом мокша (уламок орди) виріс у велику злоякісну пухлину на Землі. Україна стала інструментом видалення. Ціна-життя патріотів українців, але для представників де-якого народу це втіха.
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30.09.2022 17:20 Ответить
відімо в толпє много мєчтатєлєй і возможних владєльцев бєлих жігулєй
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30.09.2022 17:25 Ответить
мабуть мобілізовані не знають про успіх наших сил оборони у наступальній операції. А може надіються, що пуйло застосує свою ядерну тактичну зброю. В будь-якому випадку незрозуміло - на що вони надіються. Або загинуть від нашої зброї, або від радіації. Як оті придурки, що окопалися в рудому лісі. Чи думають, що поки поїзд дійде то й війна скінчиться?
Ну що ж - нам своє робить...
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30.09.2022 17:27 Ответить
Ваньок з усть-з@лупєнських, родичі та близькі, скоріш за все, на пероні підбадьорюють не здаватись в полон, бо не видати тоді таку бажану річ в господарстві як лада гранта🤣
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30.09.2022 18:18 Ответить
Харошие руzzкие, за ***** не галасавали, хатят заваевать весь мир, но ваевать лично не хатят
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30.09.2022 18:34 Ответить
Стадо баранов гонящих на убой! Отрезвление придет позже, но будет поздно!!! А потом мамаши и родственники будут рыдать и рвать волосы на голове, обвиняя украинцев - пусть посмотрят в зеркало!!!
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30.09.2022 19:02 Ответить
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30.09.2022 19:29 Ответить
От туди пару ракет.
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30.09.2022 20:46 Ответить
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