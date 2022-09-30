СПЕЦВЫПУСК. Юрий Бутусов и "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. Разгром под Лиманом, НАТО! День 219. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В 20:30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире прокомментирует отказ Украины от переговоров с Путиным, ускоренное вступление в НАТО и бегство российских войск из Лимана.

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