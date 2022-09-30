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Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Все слышали, что происходит в Лимане, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 219-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

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"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла!

Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу – даже такому обнаглевшему, как Россия. Украина сегодня приняла решение в свою защиту. Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Работаем ради нашей победы", – сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+45
Зараз зателефонував побратим з Ямполя.
- Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.

Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
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30.09.2022 21:56
+43
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30.09.2022 21:55
+22
у Лимані зараз
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30.09.2022 21:59
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Правила форума Совет форумчан
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30.09.2022 21:55 Ответить
Слава ЗСУ і усім Силам оборони!
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30.09.2022 21:56 Ответить
А ты, шмаркля,уклонист-наркоман.каким боком здесь?
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30.09.2022 23:25 Ответить
Зараз зателефонував побратим з Ямполя.
- Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.

Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
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30.09.2022 21:56 Ответить
Було б добре позбутись агентів рашки у владі.
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30.09.2022 21:56 Ответить
Зеленского под управлением Ермака убрать и все буде добре...
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30.09.2022 22:08 Ответить
Конституційним шляхом, Сєргєй?
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30.09.2022 22:24 Ответить
яким боком до цієї події хенералісімус?
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30.09.2022 21:57 Ответить
Як завжди - ротом.
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30.09.2022 22:08 Ответить
https://youtu.be/Kc-b-XWokDg
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30.09.2022 22:31 Ответить
Сприяв хіба що окупації, але не визволенню.
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30.09.2022 22:33 Ответить
...це ЗСУ, НГУ, ТрО мають суттєві результати, ніц не ти, вальдемар
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30.09.2022 21:58 Ответить
у Лимані зараз
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30.09.2022 21:59 Ответить
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30.09.2022 22:03 Ответить
Там від Ямпіль думаю 7 км. То можна і зайти
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30.09.2022 22:25 Ответить
глянуть, чё там у мокшан..... )
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30.09.2022 22:32 Ответить
ЗСУ ідуть на декількох напрямках на Сватове. Це і з Куп'янськ, через Борову, там такі маршрути карта показує,що Допоможи Боже українським захисникам..
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30.09.2022 22:39 Ответить
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Переиздание учебников истории и географии станет в россии еженедельным.
Российские семьи, потерявшие троих и более детей в спецоперации, получат микроавтобус.
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30.09.2022 22:01 Ответить
...УАЗ буханку!!!
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30.09.2022 22:02 Ответить
в масштабе 1:43
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30.09.2022 22:10 Ответить
из папье-маше
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30.09.2022 22:44 Ответить
из бумаги быстрее склеить, выкройки 1 лист а4
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30.09.2022 22:51 Ответить
тут не скорость важна, а обтекаемость форм. девятку-зубило, да из бумаги можно сделать, не нарушив аутентичность модели. Но дутые кузова требуют округлой болванки и спецтехнологии. То есть поклейку из выкройки удачно переживёт т РАФ, а не буханка.
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30.09.2022 23:22 Ответить
РАФ 1980 года выпуска.
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30.09.2022 23:31 Ответить
"Зачем вам микроавтобус, если некого в нём возить?"
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30.09.2022 22:15 Ответить
как некого, а полученного барана на чем везти
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30.09.2022 22:27 Ответить
Все бараны пойдут своим ходом.
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30.09.2022 22:42 Ответить
с возможностю выбора - или лего, или как пазлы ))
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30.09.2022 22:27 Ответить
а в лес ты не хочешь сходить приЗЕдент...?
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30.09.2022 22:03 Ответить
Я, наприклад, ще не чув офіційної інформації, що відбувається у Лимані Донецької області.
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30.09.2022 22:07 Ответить
да нет уже никого в лимане.завтра наш флаг вывесят.
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30.09.2022 22:46 Ответить
Це, офіційна інформація? І що, кацапів що, таки випустили?
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30.09.2022 22:51 Ответить
Я имею ввиду командиров, ихтам уже нет . Пихота огородами сама здрыснет. Но там есть определённое упёртое шобло, которые хотят вывезти намародёреное барахло, автомобили легковые и прочее, под прикрытием брони.
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30.09.2022 23:11 Ответить
А вот и завтра наступило.

Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО
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01.10.2022 13:33 Ответить
Це ще не в Лимані, а на в'їзді до Лиману тільки.
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01.10.2022 14:40 Ответить
А яким боком тут зеЛебобікНайзеленіший42годі?
Ні ропанів ні шашликів тут немає.
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30.09.2022 22:12 Ответить
Хлопці,ЗСУ, дайте їм , щоб своїй крові купалися!
за Азов і Бучу
За за Дніпро і кручі
За Ірпінь, який ти мучив
За за лани квітучі
За Херсон - землю родючу
За Донбас получиш
За Чернігів - неминуче
За ліси дрімучі
За Хмельницького Богдана!
За Франка Івана!
І за Суми, і за храми
ЗСУ прийде за вами!
І за ночі, і за рани
За кожен тривожний ранок!
За Харків і тюльпани
За Одесу-маму
За Рівне і Здолбунів, за Полтаву, Львів і пулі
За Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв
За Чернівці, Черкаси, Тернопіль і Кривий Ріг
За Запоріжжя і Житомир, і за Крим забуться - гріх
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30.09.2022 22:12 Ответить
За Одесу-маму...
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30.09.2022 22:28 Ответить
Ще за Тростянець, Охтирку, Ізюм, Куп'янськ, Марганець і Нікополь!
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30.09.2022 22:20 Ответить
У цiм роцi, я те бачу,
Ми Донбас повернем.
Що до Криму, так утнем,
Що Кремлю й вiдверне.

Горе-кремль ще й до Китаю
Данину поверне -
Забайкальський ввесь Сибiр
Й до Уралу землi.

НАТО ж вдячне за Вкраiну
Вовi, що у Кремлi.
Бо ранiше й увi снi
не йшли у цi Землi.
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30.09.2022 22:21 Ответить
Taras Ratushnyy

Проблема постійних ляпів Подоляка - в тому, що Подоляк випадкова людина і новітню історію знає з переказів і чуток.
Ні, Міша, українці, які колоною проривались із оточення в Іловайську, зброї не складали.
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30.09.2022 22:39 Ответить
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30.09.2022 22:42 Ответить
Слова Подоляка "Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф." це вже початок торгу з Кремлем?
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30.09.2022 22:53 Ответить
Зечмоні у всій своїй "красі". Як тільки щось починають бовкати - то все невпопад.
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30.09.2022 22:58 Ответить
подоляка - ти де був коли наші ЗІ ЗБРОЄЮ виходили з полону? на кухні борщ їв з кастрюлі?
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30.09.2022 23:04 Ответить
Пасквілі строчив в соцмережах на "злачинну владу", яка вигнала його попереднього роботодавця Яника.
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30.09.2022 23:09 Ответить
Нічого немає такого вже тайного,що не стало б явним.Ці пророчі слова підтверджуються.Не думаю,що це ляп Подоляка.І тоді дивувало, як це домовлялися,що колона була розстріляна?Мабуть, для пояснення дій кацапів, ті перемовщики і запевняли нас,що наші бійці були зі зброєю.Але зараз це вже ніяк не перевіриш...
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01.10.2022 09:37 Ответить
Є живі свідки, учасники тих подій.

Андрій Тетерук

@a_teteruk

У відповідь @Podolyak_M

"Як учасник Іловайських боїв категорично наголошую - ми зброю не складали.
Таку пропозицію нами було категорично відхилено. Виходили з оточення з боями.
Українці не складають зброю перед ворогом. Слава Україні!"
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01.10.2022 09:43 Ответить
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01.10.2022 02:18 Ответить
Цього Зеленського не можна показувати на люди: він дразнить і злить українців більше за всіх московських пропагандистів разом взятих. Своїми словами - остойоб уже своїми пустопорожніми самозакоханими монологами... Дешевий клоун.
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01.10.2022 07:52 Ответить
Пане Орест,так навіщо ви дивитися відеозвернення?Всі ж,просунуті, ненавидять совок,но всім їм хочеться отієї пропагандистської,совкової подачі новин з фронту-"Від радянського інфорбюро..." та ще голосом покійного Левітана.А тут облом.І щоб без картинки,а біля репродуктора на площі.
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01.10.2022 09:44 Ответить
 
 