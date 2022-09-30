Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Все слышали, что происходит в Лимане, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 219-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла!
Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу – даже такому обнаглевшему, как Россия. Украина сегодня приняла решение в свою защиту. Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Работаем ради нашей победы", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
- Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.
Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
Переиздание учебников истории и географии станет в россии еженедельным.
Российские семьи, потерявшие троих и более детей в спецоперации, получат микроавтобус.
Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО
Ні ропанів ні шашликів тут немає.
за Азов і Бучу
За за Дніпро і кручі
За Ірпінь, який ти мучив
За за лани квітучі
За Херсон - землю родючу
За Донбас получиш
За Чернігів - неминуче
За ліси дрімучі
За Хмельницького Богдана!
За Франка Івана!
І за Суми, і за храми
ЗСУ прийде за вами!
І за ночі, і за рани
За кожен тривожний ранок!
За Харків і тюльпани
За Одесу-маму
За Рівне і Здолбунів, за Полтаву, Львів і пулі
За Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв
За Чернівці, Черкаси, Тернопіль і Кривий Ріг
За Запоріжжя і Житомир, і за Крим забуться - гріх
Ми Донбас повернем.
Що до Криму, так утнем,
Що Кремлю й вiдверне.
Горе-кремль ще й до Китаю
Данину поверне -
Забайкальський ввесь Сибiр
Й до Уралу землi.
НАТО ж вдячне за Вкраiну
Вовi, що у Кремлi.
Бо ранiше й увi снi
не йшли у цi Землi.
Проблема постійних ляпів Подоляка - в тому, що Подоляк випадкова людина і новітню історію знає з переказів і чуток.
Ні, Міша, українці, які колоною проривались із оточення в Іловайську, зброї не складали.
Андрій Тетерук
@a_teteruk
У відповідь @Podolyak_M
"Як учасник Іловайських боїв категорично наголошую - ми зброю не складали.
Таку пропозицію нами було категорично відхилено. Виходили з оточення з боями.
Українці не складають зброю перед ворогом. Слава Україні!"