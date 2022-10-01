"Я не готов убивать": российский рэпер Петунин покончил с собой, чтобы не идти на войну. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
27-летний рэпер Иван Walkie Петунин из Краснодара покончил с собой из-за объявленной в России частичной мобилизации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.
Тело музыканта обнаружили возле одного из высотных построек Краснодара. Незадолго до самоубийства он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается покончить с собой из-за нежелания идти на войну.
"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин.
По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".
Пожалуйста, подождите...
іноді таке з ваших коментів узнаю, шо маленьким себе почуваю...
Так ... , сумно , але там 5-10 % нормальних людей ...
І багато з них - ви можете бачити в мережі ...
Дебилизация + Мобилизация = Могилизация + Утилизация.
Порівняння із тим репером я думаю не справедливе. Герасим однозначно краща людина.
Чудовий приклад для 100+ М бидло-стада.
Гарний вступ до новин під Лиманом.
Дохлый репер самоизвинителен,падал вниз, но ушел за тучи,
А я говорю: ---- Зинин!
Не знаю ,кто была та Зина, кому и где , в какой локации она давала,
Но гены передались железные, правильные по естественности,
Отлился пацан из метала.
Тяжело быть героем, но легче , если рождён в их племени, на кручах днепровских,
Каждая из гор --- Голгота, Зинин же уродился в племенах орочьих, злобных, дерзких,
Средь мерзлот и болота.
у тебе був мільйон шляхів щоб оминути одненьке дерево посеред поля але ти з розгону саме в нього роз'їбало собі свою дурну голову...
ну, врешті-решт ти москаль а мертвий москаль то вже москаль хороший.
Спите спокойно чуваки... ваш Концлагерь жив и по прежнему льет Кровь невинных людей на1/6 части суши....
Да можно сказать, почему 7 месяцев не протестовал, ну ответ очевиден - боялся. И это понять можно. Каждому по вине его. У него вины перед Украиной нет, он ничего не сделал и ни в чём не виноват. Так, что RIP.
ДА ОН ЖЕ ГЕРАСИМ И МУМУ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
БЛДЖАД...
барыня сказала утопить Муму Герасим поплакал, но Муму утопил. правда, классическому немому дворнику хватило свалить после этого жить в деревню.
а этот - сказала барыня превратись в перегной в Украине - он выполнил приказ, только далеко решил не ехать.
Это РабZея...🤣🦍🦍
Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».
Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.
Вечная Им Память...
А ще колись була Галина Старовойтова. Теж боєць.
не захотел. Послал путина на три буквы как смог.
Тут он должен был добавить: "...не виновных ни в чём украинских граждан", - тогда можно засчитать как протест против пуйловской вакханалии.
ночью сжечь ближайший военкомат, либо любое другое государственное учреждение, вышки сотовой связи, заправки, газопроводы, трансформаторные подстанции.
сжечь транспорт либо жилье местным главарям существующего режима.
повредить железнодорожное полотно.
їди сюди - пітунін... в тебе все померкне за 3 дні.
Дякуємо,що в нашій країни є мільйон сильних особистостей на фронті і ще мільйони в тилу - перш за все діти,які збирають кошти армії...
Такий у нас народ,така у нас нація непереможна.