"Я не готов убивать": российский рэпер Петунин покончил с собой, чтобы не идти на войну. ВИДЕО

27-летний рэпер Иван Walkie Петунин из Краснодара покончил с собой из-за объявленной в России частичной мобилизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.

Тело музыканта обнаружили возле одного из высотных построек Краснодара. Незадолго до самоубийства он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается покончить с собой из-за нежелания идти на войну.

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

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