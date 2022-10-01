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"Я не готов убивать": российский рэпер Петунин покончил с собой, чтобы не идти на войну. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

27-летний рэпер Иван Walkie Петунин из Краснодара покончил с собой из-за объявленной в России частичной мобилизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.

Тело музыканта обнаружили возле одного из высотных построек Краснодара. Незадолго до самоубийства он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается покончить с собой из-за нежелания идти на войну.

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

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Топ комментарии
+40
Ну и правильно. Намного легче сигануть с высотки, чем бороться за свои права с режимом) впрочем, хоть видео оставил, высказался, так сказать, с безопасного расстояния
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01.10.2022 09:43
+35
вже хороший рускій
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01.10.2022 09:47
+31
шибанутая страна на всю голову
проще сигануть с высотки чем пойти против власти
сами встали в позицию "НАЧАЛЬНИК ТОЛЬКО НЕ БЕЙ", еще до нападения на Украину
а сейчас удивляются, что их стаскивают с уютных диванов и дают ржавые автоматы.
до начала мобилизации их все устраивало
и убийства детей в Украине, и пытки и изнасилования мирных граждан Украины - любого возраста, и любого пола

воистину, когда Бог хочет наказать - он отбирает разум
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01.10.2022 09:50
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Та він прекрасно все зрозумів - тому й мовчить Та й я не зо зла - просто стараюся піднять форумчан-однодумців у інтелектуальному рівні Щоб потім не вишкіряться на кацапське бидло, яке зі злорадством йому "кістки перемиватиме" за "прокол"
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01.10.2022 20:30 Ответить
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01.10.2022 21:03 Ответить
за що вам серьозна і щира подяка!
іноді таке з ваших коментів узнаю, шо маленьким себе почуваю...
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01.10.2022 21:11 Ответить
Заглянь На "Ватру" - я там сьогодні смачнючу штуку виклав Тобі сподобається У мене банка уже закінчується - завтра робитиму ще одну!
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01.10.2022 21:40 Ответить
та ви ж там за їжу і смачно так, а я на дієті - тільки сало з хлібом...)
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01.10.2022 21:50 Ответить
А там дієтично-малокалорійне! Тільки віскарь до нього потрібен!
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01.10.2022 21:53 Ответить
ну не вірю я вам - заманите таки до холодільника...
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01.10.2022 21:58 Ответить
Так вiскарь нiвроку апетит придае. Потiм , sure, лишнiй раз не пройдеш повз холодильник.
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01.10.2022 22:01 Ответить
Спасибi. залюбки, але за iнших обставин. Не можу зрадити принципам. також боюся звабитись, бо не хочу мати здорову пузяру й морду ширшу, чим довшу. Дякую, шановний пане.
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01.10.2022 21:58 Ответить
тим , що радіють ...
Так ... , сумно , але там 5-10 % нормальних людей ...
І багато з них - ви можете бачити в мережі ...
Дебилизация + Мобилизация = Могилизация + Утилизация.
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01.10.2022 10:00 Ответить
Ви сильно перебільшуєте. не більше 2%, з яких 99% латентні.
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01.10.2022 10:13 Ответить
Тим що сумують... Ні щоб бариню втопити, друга втопив. Краще б сам втопився.
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01.10.2022 10:14 Ответить
глухонімий - не значить дурний. Герасим прикинув: втопить бариню - піде на каторгу, втопить Муму - бариня не доставатиме. Але муки совісті у нього були, от він їх не витримав і повісився.
Порівняння із тим репером я думаю не справедливе. Герасим однозначно краща людина.
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01.10.2022 10:39 Ответить
А чого це Герасим повісився? В оповіданні він просто від барині пішов, але ж її дозволу на це вже не питав. Так і жив у селі до самого скону. А в реальному житті Герасим залишився прислужником у барині. Бо він був її рабом.
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01.10.2022 12:13 Ответить
ой, у школі читали років з 55 тому. міг точно і не пам'ятати. А можливо в мене ще не адаптована версія оповідання була.
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01.10.2022 12:33 Ответить
Не мели дурниць! Я тримав у руках ще дореволюційне видання "Муму"(товариш -бібліограф і колекціонер) І у ньому Герасим знайшов собі в "дярьовні" жінку, з якою і жив
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01.10.2022 13:25 Ответить
мені зовсім нецікаво - що саме ти тримав у руках
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01.10.2022 16:42 Ответить
Ну так чого ж ти "дурь" пишеш - себе неуком на весь форум виставляючи? Ти ще скажи, що таким чином ти займаєшся "моральним мазохізмом"!
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01.10.2022 16:47 Ответить
нема там нормальних - ті 5-10 відсотків такі самі підараси як і 90-95%.
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01.10.2022 21:13 Ответить
0,5-0,1 там нормальних, блд!!! Нагадай алгебру й пораХУЙ!
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01.10.2022 23:10 Ответить
Добро пожаловать в клуб 27!
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01.10.2022 10:01 Ответить
хотя..... 27 это же рокеры вроде только, а не какие то обезьяны, косящие под нигеров, мычащие тупые тексты под такую же "музыку"
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01.10.2022 10:10 Ответить
"Гєрасім" замість того, щоб втопити Муму, втопився сам. Це вже прогрес.))
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01.10.2022 10:01 Ответить
неправильно зробив. Спочатку треба було прийти до воєнкомату, перестріляти весь персонал, спалити будівлю, а потім вже себе вбити. Недопрацював.
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01.10.2022 10:02 Ответить
Ви його портрет бачили?
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01.10.2022 10:40 Ответить
Кацапорепер самогыгнувся - жалость то какая... Такой храбрый на сцене , в распальцовке песни петь. А с распальцовкой на главцвынтар нарабсеи(червоний майдан), горе реперу - слабо.
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01.10.2022 10:03 Ответить
В президенты его!
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01.10.2022 10:04 Ответить
Жест доброї волі!

Чудовий приклад для 100+ М бидло-стада.

Гарний вступ до новин під Лиманом.
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01.10.2022 10:04 Ответить
кажуть, там 90+ М вже, росстат відчайдушно маневрує не перший рік
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01.10.2022 10:06 Ответить
Суїцидологія дуже цікава дисципліна. У нас є навіть декілька спеціалістів у цій галузі. Наприклад Вадим Сулицький. Дослідники стверджують що публічне самогубство, а в даному випадку репер здійснив саме "публічне самогубство", створюють хвилю самогубств. То ж чекаємо. Буде дуже багато "харошіх руzкіх". І це буде просто апофеоз ескапізму (втечі) а не вимоги справедливості як у випадку з сепуку. У кацапів на відміну від японських самураїв поняття честі взагалі відсутнє. Звідси, основною причиною самогубства слабких духом завжди є страх ще більшого приниження...
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01.10.2022 10:09 Ответить
Читав колись спомини якогось російського офіцера ХІХ ст (вже забув -кого саме Здається - Брусилова) Так от він згадує цікавий момент - один підпоручик застрелився уночі перед боєм Залишив предсмертну записку Написав, що боїться виявиться боягузом у бою...
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01.10.2022 16:31 Ответить
Це називається "егоїстичний суїцид". Євтаназія, до речі, є різновидом цього виду.
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01.10.2022 17:42 Ответить
Вся параша -ПНД . Всі кацапи повинні здохнути. (ВКПЗ)...
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01.10.2022 10:10 Ответить
Ідіот! Ні щоб замочити того хто посилає на цю війну!
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01.10.2022 10:12 Ответить
Він такий, як і більшисть його співвітчизників.
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01.10.2022 10:18 Ответить
Oi oi , a 8 let mog smatretj kak tvai sarodichi ubivajet ukraincev ujobok . Jesli pravda chto zdoh , to eta slava bogu .
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01.10.2022 10:18 Ответить
Дайте йому хороший гроб.
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01.10.2022 10:20 Ответить
-1
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01.10.2022 10:20 Ответить
Зинин лучше, Зинин круче, Зинин зажигательно-бензинен,
Дохлый репер самоизвинителен,падал вниз, но ушел за тучи,
А я говорю: ---- Зинин!
Не знаю ,кто была та Зина, кому и где , в какой локации она давала,
Но гены передались железные, правильные по естественности,
Отлился пацан из метала.
Тяжело быть героем, но легче , если рождён в их племени, на кручах днепровских,
Каждая из гор --- Голгота, Зинин же уродился в племенах орочьих, злобных, дерзких,
Средь мерзлот и болота.
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01.10.2022 10:21 Ответить
На самом деле он покончил с собой из-за соседа с перфоратором, даже посмертную речь писал под звуки перфоратора.
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01.10.2022 10:22 Ответить
Та не себе треба калічити та вбивати, а кремлівських, бункерного.
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01.10.2022 10:23 Ответить
ПНД он и в Африке ПНД
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01.10.2022 10:25 Ответить
боже, яке дурне...

у тебе був мільйон шляхів щоб оминути одненьке дерево посеред поля але ти з розгону саме в нього роз'їбало собі свою дурну голову...

ну, врешті-решт ти москаль а мертвий москаль то вже москаль хороший.
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01.10.2022 10:30 Ответить
Один репер из рабZeи тоже спел...две тысячи лет война, война без особых причин...погиб в подстроенной автокатастрофе ..,другой репер спел круче...никогда я не Вернусь ,в страну дураков и не Гениев...
Спите спокойно чуваки... ваш Концлагерь жив и по прежнему льет Кровь невинных людей на1/6 части суши....
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01.10.2022 10:42 Ответить
Ох и черти собрались в комментах, этот человек ничего нам гражданам Украины плохого не сделал, более того - убил себя, чтобы его не заставили делать... Чего вы на него накинулись бараны? Парень творческий, хрупкий, не справился со стрессом, поделиться было не с кем, видать родители вата полная и не поймут. Конечно поступил глупо, что тут скажешь. Но как смог выразил свой протест против режима.
Да можно сказать, почему 7 месяцев не протестовал, ну ответ очевиден - боялся. И это понять можно. Каждому по вине его. У него вины перед Украиной нет, он ничего не сделал и ни в чём не виноват. Так, что RIP.
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01.10.2022 10:43 Ответить
нет вины никакой? он 8 лет молчал после оккупации Крыма и не видел смерти наших на Донбасе, но когда пршла пора прострелить его шкуру, психика парня творческого и хрупкого не справилась со стрессом.....боялся щенок....
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01.10.2022 11:45 Ответить
Надеюсь большая часть расеи последует его примеру.
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01.10.2022 10:44 Ответить
Если бы носитель чемодана с дерьмом сделал это в 90тые годы, благо высоток в питере хватает, мир бы сейчас был совсем иным.
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01.10.2022 10:45 Ответить
Прости Господи, до меня только дотекло с чем ассоциируется эта ситуация

ДА ОН ЖЕ ГЕРАСИМ И МУМУ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

БЛДЖАД...

барыня сказала утопить Муму Герасим поплакал, но Муму утопил. правда, классическому немому дворнику хватило свалить после этого жить в деревню.
а этот - сказала барыня превратись в перегной в Украине - он выполнил приказ, только далеко решил не ехать.
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01.10.2022 10:45 Ответить
Про грех самоубийства дебилушка не слышал ничего
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01.10.2022 10:48 Ответить
хороший русский
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01.10.2022 10:50 Ответить
Я против, это грех. Можно как-то более разумно окончить свои дни.
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01.10.2022 10:55 Ответить
Володя Маяковский тоже сам себя замочил чтоб не жить в советском дерьме..а Серёга Есенин подох от водки...,а Лермонтов с Пушкиным друг друга замочили в том рюSSkoм сортире...
Это РабZея...🤣🦍🦍
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01.10.2022 10:55 Ответить
"а Лермонтов с Пушкиным друг друга замочили" - це щось нове
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02.10.2022 18:26 Ответить
Хоча б, тіматі з собою забрав би...
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01.10.2022 11:00 Ответить
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".
Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:03 Ответить
щось портрет пуйла у дагестанки дуже припудрений, насправдi ж воно таке -

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01.10.2022 11:58 Ответить
Запоребрикові розуміють тільки одну річ-піздюліна називається...все решта для них чуже
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03.10.2022 07:26 Ответить
За 53 года что я прожил на этой грешной Земле,уважал только двоих,родившихся на рабZee мавзолейцев...,за их гражданскую позицию...,это Валерия Новодворская и Анна Политковская...
Вечная Им Память...
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01.10.2022 11:08 Ответить
Немцов?
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01.10.2022 11:46 Ответить
есть еще, но все равно, их единицы- Фейгин, Пионтковский...
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01.10.2022 11:59 Ответить
Ахахаха)) Вы о чём? Наводворская родилась в Беларуси, а Палитковская в США))))
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01.10.2022 13:14 Ответить
Дівоче прзвище Політковської - Мазепа.

А ще колись була Галина Старовойтова. Теж боєць.
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02.10.2022 18:38 Ответить
Здох один свинособака, а такий резонанс з десятками коментарів... Сам теж руку приклав, каюсь)))
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01.10.2022 11:37 Ответить
Ох і дебіл, хоча молживо це початок флешмобу серед кацапської молоді, тоді дуже підтримую...
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01.10.2022 11:45 Ответить
нехай всі росіяни наслідують його приклад,земля чистіще буде!
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01.10.2022 11:55 Ответить
Передав челендж решті кацапам, чи просто тупо пішов?
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01.10.2022 12:07 Ответить
Він теж не цікавився політикою?
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01.10.2022 12:10 Ответить
Кобзону нужны кадры.
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01.10.2022 12:14 Ответить
Якби кацапи в пам`ять Петуніну започаткували флеш-моб по самоліквідації, то було б дуже добре
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01.10.2022 12:21 Ответить
Міг би з собою якийсь военкомат прихватити . Не хорошо с порожнимі руками до вічності йти
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01.10.2022 12:21 Ответить
не правильно було йому вбивати себе.... треба було спробувати ***** вбити, це б вберегло багато життів....
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01.10.2022 12:36 Ответить
Может ему позвонили и объяснили, что никуда он со своей бумагой не денется. Он уже столкнулся с этой системой и больше иметь с ней дело
не захотел. Послал путина на три буквы как смог.
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01.10.2022 12:37 Ответить
"Я не готовий вбивати за будь-які ідеали".
Тут он должен был добавить: "...не виновных ни в чём украинских граждан", - тогда можно засчитать как протест против пуйловской вакханалии.

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01.10.2022 12:49 Ответить
Правильно сделал. На войне если не готов убивать ты- значит убьют тебя.
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01.10.2022 13:04 Ответить
Дивно, що типу правосланий кацап не в курсі, що самовбивство - це теж гріх.
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01.10.2022 13:08 Ответить
Одного россиянина он уже убил. Хороший русский.
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01.10.2022 13:58 Ответить
кацапы, если вы решили покончить жизнь самоубийством - подождите, не спешите самоустраняться, вы можете реально помочь в борьбе против режима и ускорить завершение войны (если вас будет много).
ночью сжечь ближайший военкомат, либо любое другое государственное учреждение, вышки сотовой связи, заправки, газопроводы, трансформаторные подстанции.
сжечь транспорт либо жилье местным главарям существующего режима.
повредить железнодорожное полотно.
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01.10.2022 14:13 Ответить
МО ЛО ДЕ ЦЬ , холодець!
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01.10.2022 14:42 Ответить
а тобі, казлу, і не придеться нікого вбивати,
їди сюди - пітунін... в тебе все померкне за 3 дні.
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01.10.2022 21:16 Ответить
Щоб чинити опір системі кремля,треба бути сильною особистістю.
Дякуємо,що в нашій країни є мільйон сильних особистостей на фронті і ще мільйони в тилу - перш за все діти,які збирають кошти армії...
Такий у нас народ,така у нас нація непереможна.
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01.10.2022 23:03 Ответить
ай-ай-ай
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02.10.2022 08:25 Ответить
Оце правильний вчинок для кацапа, хоча для християнина це теж саме вбивство, іронія.
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02.10.2022 18:29 Ответить
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