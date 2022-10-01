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Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ, находясь в тяжелом моральном состоянии, позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.
В разговоре с женой оккупант признается, что звонит попрощаться.
"Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - говорит он.
Жена же в ответ говорит оккупанту: "Ой, нам сказали, что вы там держитесь, что у вас приказ стоять насмерть".
Оккупант сквозь слезы рассказывает, что их (военных РФ) осталось мало.
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+47 Born 5ab2300a
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чорний.
чувак на прохідній дає папірець вахтеру
той читає: ПЕРЕПУСТКА НА ВИНОС ТРУПА.
вахтер пита: чувак, а труп де?
ЧУВАК СТРІЛЯЄТЬСЯ.
вахтер тоді: ПРИВІТ! А ВИНОСИТИ ХТО БУДЕ?
(прихильники творчості Толкіна не в захваті від цього)
- Нет, ты должен сдохнуть, не ной!
(прихильники творчості Толкіна не в захваті від цього)
За Іловайськ, за всіх українських хлопців і дівчат, які загинули у боях за Україну, за всіх мирних, за дітей - ангелочків, за Оленівку, за всіх скалічених українців, за поламані українські долі, за закатованих в фашистських, орківських катівнях, за всю Україну!!!
Мочіть їх хлопці, ніякий полон, цих орків ітак вже тисячі на бюджетному утриманні!
Слава ЗСУ ! Слава Україні!
Майже підтримую і розумію.
Але в такі часи особливо треба зберігати холодний розум та не піддаватися емоціям.
Особисто я б залишив для обмінного фонду принаймі офіцерів, наприклад, починаючи з майорів.
Не треба забувати скільки ще в полоні наших і в яких вони умовах там, деякі більш ніж пів року.
І ще, якщо парашисти знатимуть, що у разі оточення їх чекає тільки смерть, то у них не буде стимулу здаватися, що приведе до більших втрат наших, необхідних ресурсів та затягування часу для знищення оточенних паращистів.
Може Вам варто змінити нік, бо якось не камільфо, Ваші коменти на наших та парашистьських ексПерДів дуже не схожі, не варто навіть в назві себе їм уподібнювати.
Не нав'язую, тільки висловлюю свою особисту думку.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
-Лада-200
Буде на чому на панель їздити
А припертися до Укравни вбивати мирних украінців для нього було нормально ‼️‼️‼️
Нехай усіх в оточенні виведуть із важкого морального стану ДО АДУ
Суровая реальность: муженька объявляют предателем, который не устоял насмерть и вообще преступно пропал без вести. Любаню арестовывает ФСБ и как жену предателя отправляет в ГУЛАГ копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2, а детей предателя забирают в режимный детдом имени Ежова для малолетних врагов народа.