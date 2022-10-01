Пьяные мобилизованные россияне разбили автобус, которым ехали в воинскую часть. ВИДЕО

Россияне не изменяют народным традициям даже во время мобилизации: выпивают, дерутся, уничтожают имущество.

В частности, в сеть попало видео, где пьяные российские мобилизованные разбили автобус, которым ехали в воинскую часть, передает Цензор.НЕТ.

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