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Пьяные мобилизованные россияне разбили автобус, которым ехали в воинскую часть. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне не изменяют народным традициям даже во время мобилизации: выпивают, дерутся, уничтожают имущество.

В частности, в сеть попало видео, где пьяные российские мобилизованные разбили автобус, которым ехали в воинскую часть, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Сотни россиян провожают мобилизованных на железнодорожном перроне в городе Усть-Кут. ВИДЕО
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Топ комментарии
+55
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01.10.2022 13:18
+43
жаль, что им еще не выдали оружие и б\к.
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01.10.2022 13:10
+35
говорят, что Ксюшу Собчак и Лаврова хотят призвать в кавалерию.
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01.10.2022 13:12
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скрэпа .... духовная
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01.10.2022 13:05 Ответить
для этих патронов и водки не жалеть - сами поубиваются

"солдаты, что-ль? на руль пьяный прыгнул ?"
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01.10.2022 14:41 Ответить
пля, який мерзотний у кацапів акцент!!
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01.10.2022 18:27 Ответить
такий,як і самі кацапи
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03.10.2022 21:44 Ответить
А похмелье будет горькое.Истинно!
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01.10.2022 13:06 Ответить
Гадаю його не буду. Похмілля настигне їх на фронті. А там життя для них коротке. Половина так і здохне синючими.
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01.10.2022 13:19 Ответить
Лучше бы друг-друга покалечили - здоровее бы выросли..
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01.10.2022 13:06 Ответить
зечня до Укаїни їде - зі статтею і без.
треба зустріти достойно - в нуль...
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01.10.2022 13:06 Ответить
Гуляй рванина от рубля и выше.
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01.10.2022 13:08 Ответить
алкобатальон
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01.10.2022 13:09 Ответить
Алкоресурс їде до Херсонського бавовняного комбінату
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01.10.2022 17:01 Ответить
Водка за рулем не только убивает, но и продлевает чмобикам жизнь!
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01.10.2022 13:09 Ответить
про скляний хер вже шуткували?
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01.10.2022 13:09 Ответить
Кацапи їхали , зоби не доіхати до тієї військовоі частини
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01.10.2022 13:10 Ответить
Скоро веселощі закінчаться.І підуть чорні пакети.
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01.10.2022 13:10 Ответить
жаль, что им еще не выдали оружие и б\к.
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01.10.2022 13:10 Ответить
!!
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01.10.2022 13:46 Ответить
Нефіг було водієві наливати, а так ті хто п'є на фронті це вже смертники.
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01.10.2022 13:11 Ответить
та паннятна) от вони і останній раз собі буханули)
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01.10.2022 13:42 Ответить
Хто ім доктор.
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01.10.2022 13:12 Ответить
Наши не догадывается скидывать им водку с самолетов они тогда в жизни не протрезевеют.
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01.10.2022 13:12 Ответить
Не водку, а метиловый спирт
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01.10.2022 13:57 Ответить
говорят, что Ксюшу Собчак и Лаврова хотят призвать в кавалерию.
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01.10.2022 13:12 Ответить
Ну да. Одного обозным мерином, другую полковой лошадью.
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01.10.2022 13:19 Ответить
Можна і в підземну кавалерію.
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01.10.2022 15:59 Ответить
Или скрестить их вместе и вывести нового сверх мобильного солдата руzкой армии которому не нужен транспорт для передвижения
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01.10.2022 13:34 Ответить
А кто кем будет (кто лошадью, а кто всадником?) хотя кто лошадь, уже давно всем известно...
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01.10.2022 22:06 Ответить
Бутылка волки против танков ВСУ не поможет.
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01.10.2022 13:17 Ответить
Один из способов не попасть на фронт.
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01.10.2022 13:17 Ответить
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01.10.2022 13:18 Ответить
Русский мир, ****...Отбросы Человечества!
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01.10.2022 13:23 Ответить
все пропьем, но флот не опозорим)
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01.10.2022 13:24 Ответить
Уверен, что они ещё даже не начинали! Начинайте разведротами в тылу на оккупированных территориях выкладывать бутылками водки тропинки к минным полям!
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01.10.2022 13:24 Ответить
У их скоко жигулей не выпускают.
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01.10.2022 13:25 Ответить
Уже "фсё". Отменили "Жигули", равно как и гробовые миллионы. Теперь подыхают чисто за бредовые идеи плешивого карлика.
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01.10.2022 19:42 Ответить
Водяри оркам не жаліти!!
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01.10.2022 13:25 Ответить
Как я и говорил, оставляйте на пути следования орков водку. Дальше они все сделают сами.
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01.10.2022 13:31 Ответить
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01.10.2022 13:34 Ответить
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01.10.2022 14:44 Ответить
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01.10.2022 15:20 Ответить
Ярік воділа!
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01.10.2022 13:39 Ответить
судячи з і цього..то буде трошки геноцид раісянського орко-чмоньства)))
От якраз..кажуть попіл Іловайська...нье - нье ..хай спочатку декілька "попілів" голодоморів! пройде..
Щьвієєто наближаєтся!)
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01.10.2022 13:40 Ответить
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01.10.2022 13:41 Ответить
косять падли )))))))))))
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01.10.2022 13:54 Ответить
вони на ногах ледь стоять
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01.10.2022 14:01 Ответить
мертві вже. Щосб регочуться, бухають, блюють підноги. А насправді мертві вже всі.
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01.10.2022 14:02 Ответить
может этим типа козлам подбрасывать бочки со спиртом на передок...а?..а через пару часов брать их "тепленькими"?
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01.10.2022 14:40 Ответить
Дане відео реально демонструє наскільки засрані голови соловїно-киселевим послідом у орків. Таке враження що ці тіла їдуть не на війну у якій вже полягла їх професійна армія, а на алко-фестиваль.
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01.10.2022 15:08 Ответить
Жаль, HIMARS не достанет туда, жаль..
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01.10.2022 15:15 Ответить
Третє відео:

"...- Пьяный что-ли?..."

Ні, курва, Пушкіна перечитав!
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01.10.2022 15:31 Ответить
"Гуляй,рванина,от рубля и выше!" (с) Поки ще живі....
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01.10.2022 16:48 Ответить
Да нет, они уже мертвы, только об этом не знают (с)
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02.10.2022 04:42 Ответить
...пили били, колбасили--- морду в жопу превратили--- потому что пьяные мы были... . Старая песенка по тем местам.
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01.10.2022 16:56 Ответить
***... які упорті...за що вони воюють???
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01.10.2022 19:07 Ответить
Нет чтобы полбутылки водки разлить на мотор и поджечь ...
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01.10.2022 20:44 Ответить
Водку поджечь?
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02.10.2022 00:07 Ответить
свинособака - https://www.youtube.com/watch?v=05JtLdRRhwk
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01.10.2022 20:52 Ответить
кацапське стадо чурбанів
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01.10.2022 20:56 Ответить
Надо просто их всех мочить.
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01.10.2022 23:38 Ответить
Можем повторить.... вот и повторили
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02.10.2022 12:34 Ответить
 
 