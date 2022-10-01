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Пьяные мобилизованные россияне разбили автобус, которым ехали в воинскую часть. ВИДЕО
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Россияне не изменяют народным традициям даже во время мобилизации: выпивают, дерутся, уничтожают имущество.
В частности, в сеть попало видео, где пьяные российские мобилизованные разбили автобус, которым ехали в воинскую часть, передает Цензор.НЕТ.
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+55 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий01.10.2022 13:18
+43 Urs
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+35 аспм мпри
показать весь комментарий01.10.2022 13:12
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"солдаты, что-ль? на руль пьяный прыгнул ?"
треба зустріти достойно - в нуль...
От якраз..кажуть попіл Іловайська...нье - нье ..хай спочатку декілька "попілів" голодоморів! пройде..
Щьвієєто наближаєтся!)
"...- Пьяный что-ли?..."
Ні, курва, Пушкіна перечитав!