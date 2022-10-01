В Донецкой области пограничники "затрофеили" российские БТР и БМП. ВИДЕО

На Святогорском направлении пограничники "затрофеили" две единицы вражеской техники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.

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"Противник, наспех оставляя позиции, под стремительным нажимом Сил обороны Украины, даже не смог забрать БТР-82 и БМП-2. Инженерное подразделение пограничников эвакуировало найденную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "трофеи" передадут одному из ремонтно-восстановительных предприятий и уже скоро боевые машины поступят в строй украинской армии.