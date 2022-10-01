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В Донецкой области пограничники "затрофеили" российские БТР и БМП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Святогорском направлении пограничники "затрофеили" две единицы вражеской техники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Противник, наспех оставляя позиции, под стремительным нажимом Сил обороны Украины, даже не смог забрать БТР-82 и БМП-2. Инженерное подразделение пограничников эвакуировало найденную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "трофеи" передадут одному из ремонтно-восстановительных предприятий и уже скоро боевые машины поступят в строй украинской армии.
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Топ комментарии
+8
не згідний з вами- це непоганий комплект запчастин.
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01.10.2022 16:08
+8
В рембатах ВСУ этот"металобрухт"отрехтуют,проведут то,выкрасят и будет как новенький громить рашистов
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01.10.2022 16:49
+4
Та на Ямполі та поблизу і так непоганий. Пісочок. Які там бараболі та полуниця ростуть - просто пєсня! От в Криму грунт покращити було б непогано )))
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01.10.2022 16:32
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то вже не зброя - (31 секунда)- це просто металобрухт...але і він згодиться
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01.10.2022 15:56 Ответить
не згідний з вами- це непоганий комплект запчастин.
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01.10.2022 16:08 Ответить
??? С чего вы взяли? Думаете люди которые вывозят технику не разбираются. Сдается вы далеки от техники)
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01.10.2022 16:14 Ответить
В рембатах ВСУ этот"металобрухт"отрехтуют,проведут то,выкрасят и будет как новенький громить рашистов
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01.10.2022 16:49 Ответить
Наш КРАЗ легко потягнув роззуту БМП.... КРАЗ супер... Не можна давати загинути підприємству КРАЗ!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2022 21:03 Ответить
Однозначно, КРАЗ должен быть! Практически в каждой промышленно развитой стране есть свой "национальный" производитель грузовых автомобилей. И в 100% случаев, он также производит военные грузовики и другую спец.технику. При этом, частные производители легковых автомобилей могут находится на рынке - в глубокой жопе, но чтобы производитель грузовых автомобилей разорился - такого нигде и никогда не было. Поэтому, КРАЗ нужно перезапускать и развивать производство. Тем более, после войны будет большой спрос на такую технику.
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02.10.2022 11:13 Ответить
Нужно котловым мокшам в Лимане включить в мегафоны козацький марш, чтобы помнили с кем имеют дело.
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01.10.2022 16:00 Ответить
прикопати - і чорт з ними. весною буде грунт жирніший
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01.10.2022 16:09 Ответить
Та на Ямполі та поблизу і так непоганий. Пісочок. Які там бараболі та полуниця ростуть - просто пєсня! От в Криму грунт покращити було б непогано )))
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01.10.2022 16:32 Ответить
і на Поліссі теж пісні грунти....
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02.10.2022 09:32 Ответить
звісно не найкращі зразки ленд-лізу але нехай буде
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02.10.2022 10:49 Ответить
 
 