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В Донецкой области пограничники "затрофеили" российские БТР и БМП. ВИДЕО
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На Святогорском направлении пограничники "затрофеили" две единицы вражеской техники
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"Противник, наспех оставляя позиции, под стремительным нажимом Сил обороны Украины, даже не смог забрать БТР-82 и БМП-2. Инженерное подразделение пограничников эвакуировало найденную технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "трофеи" передадут одному из ремонтно-восстановительных предприятий и уже скоро боевые машины поступят в строй украинской армии.
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