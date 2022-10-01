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Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

На Майдане независимости в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию организовали семьи военнопленных воинской части 3057 Нацгвардии Украины, имеющей постоянную дислокацию в Мариуполе.

Они потребовали освободить их родных из плена, устроив обмен "всех на всех".

Участники акции обратились к представителям власти, ООН и Международному комитету Красного Креста.

Смотрите также: Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото и видео Олега Богачука

Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 01
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 02
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 03
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 04
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 05
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 06
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 07
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 08
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 09
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 10
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 11
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 12
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 13
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 14
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Топ комментарии
+14
это всё потому, что все твои родственники дома. на руку маЦквы был выбор в 2019 году.
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01.10.2022 16:33
+13
А хто тоді "надавил" на Зеленського у 2020 році, який дав наказ ( згідно договору, підписаного з ху#лом в Парижі) розмінувати 20 ділянок на кордоні з Мордором? Саме народ мав тоді встановити для зє червоні лінії....але , згідно вашій логіці , народу має бути *****, що і сталось....Тому маємо біду...
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01.10.2022 16:59
+12
Хорошая акция, Красный крест и ООН нужно пинать день и ночь, чтобы эти сонливые инфантильные бездельники хотя бы что-то делали. Их даже покупать и вербовать не нужно, сами по себе решили стать такими сосунками и занимать чужие должности, вместо которых могут и должны прийти дерзкие и конкретные люди, кто умеет общаться с подонками типа России и еще десятков других диктаторских стран, где все тоже самое как под копирку происходит. Боневтик пока еще на тяге работает и ему напомнить пока что не нужно, если бы так до войны работал, то мы бы не сдали Юг и уже победили, засовывая швабру путину в жопу.
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01.10.2022 16:01
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Хорошая акция, Красный крест и ООН нужно пинать день и ночь, чтобы эти сонливые инфантильные бездельники хотя бы что-то делали. Их даже покупать и вербовать не нужно, сами по себе решили стать такими сосунками и занимать чужие должности, вместо которых могут и должны прийти дерзкие и конкретные люди, кто умеет общаться с подонками типа России и еще десятков других диктаторских стран, где все тоже самое как под копирку происходит. Боневтик пока еще на тяге работает и ему напомнить пока что не нужно, если бы так до войны работал, то мы бы не сдали Юг и уже победили, засовывая швабру путину в жопу.
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01.10.2022 16:01 Ответить
До чого иуи Червоний Хрест і ООН? Ви пінайте тих, хто з них розмінував Чрнгар і хто їх здав в полон. ТИх, хто хамість ракет екпував російський бітум і відводив наші війська.
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01.10.2022 18:24 Ответить
Я конечно все понимаю но по моему ета акция наруку кремлю. И вышедшие на акцию получат обратный результат.
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01.10.2022 16:25 Ответить
это всё потому, что все твои родственники дома. на руку маЦквы был выбор в 2019 году.
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01.10.2022 16:33 Ответить
А хто тоді "надавил" на Зеленського у 2020 році, який дав наказ ( згідно договору, підписаного з ху#лом в Парижі) розмінувати 20 ділянок на кордоні з Мордором? Саме народ мав тоді встановити для зє червоні лінії....але , згідно вашій логіці , народу має бути *****, що і сталось....Тому маємо біду...
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01.10.2022 16:59 Ответить
Будь ласка, надайте посилання на текст договору.
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01.10.2022 17:11 Ответить
після вирів буде і иекст договору і багато чого. про що ми ще навіть не дргадуємося.
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01.10.2022 18:25 Ответить
З офіційного сайту Президента України:

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Володимир Зеленський про річницю саміту «Нормандської четвірки» в Парижі: Україна показала всьому світу, що зацікавлена у мирі, але рух має бути двостороннім...

9 грудня 2020 року - 20:20

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pro-richnicyu-samitu-normandskoyi-chetvi-65489
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01.10.2022 23:52 Ответить
Можете ознайомитися з хронологію зустрічі по хвилинам, хто про що говорив, хто про що домовлявся

Нормандська зустріч" у ПарижіФОТО, ВІДЕО10.12.2019 06:42

На саміт у Парижі зібралися лідери "нормандської четвірки" - президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.

https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/2834087-normandska-zustric-u-parizi.html
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02.10.2022 00:09 Ответить
Тоже есть такое ощущение. Опыт показывает, что чем выше медийность военнопленных и заложников, тем сложнее их вытащить....
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01.10.2022 19:56 Ответить
та ні, практика показує, що чим тупіший керівник, тим більше ганьби і труднощів. Із прочитаних коментів сколадається таке враження, що наших 3 тисячі полонених спочатку зрадили, розмінувавши Чончар, а потім здали в полон Червоний Хрест і ООН. Та ні, це все зробили тут, наші, які в ОП, а через своїх ботів хочуть і переводять стрілки на ЧХ, ООН, спортлото, чи організацію глухих.
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01.10.2022 21:05 Ответить
Терпеть не могу маминькиных экспертов, которые точно знают что где разминировали, как надо руководить, как воевать, когда и как в плен сдаваться.
Не от большого ума это
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01.10.2022 22:57 Ответить
навпаки! будь-який розголос ДОПОМАГАЄ!
і треба кричати і волати про них, і чавити на всіх, на ті всі хрести і оони, і на ГУРи, і на всіх.
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02.10.2022 01:26 Ответить
Сейчас в Лимане наловят обменный фонд.
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01.10.2022 16:54 Ответить
Дай боже, але ***** на свої наплювати.
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01.10.2022 17:09 Ответить
ага-ага, только вот уже 800 человек с начала большой войны всё-таки обменять удалось.
Так может наплевать, но не на всех?!
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01.10.2022 17:43 Ответить
останній обмін організував презилент Туреччини і Саудити, не забувайте про це.
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01.10.2022 18:27 Ответить
пишуть, що останніх 6 людей виміняли на ОДНОГО кадирівця.
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02.10.2022 01:27 Ответить
Да все эти акции надо проводить у офисов международных организаций, а не на Майдане.
У кого требовали чтобы вернул? У путина? Да клал он на эти требования. У Зеленского?
Он что волшебник? Итак делает, что может. 215 человек обменяли недавно. Причем офицеров.
Что до рядовых, до даст бог ЗСУ щас наловят обменного фонда ценного.
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01.10.2022 17:42 Ответить
Правильно, хто такі міжнародні організації, у них є армії? Немає. Потрібно проводити біля офісу того, хто їх здав в полон, хто готувався до війни в Буковелях і Трускавцях і замість готувати укриття і часткову евакуацію всіх кликав на шашлики. Не відводьте увагу наріду в бік "міжнародних", вони ракетні програми не заморожували і не проводили політику "какая разница".
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01.10.2022 18:29 Ответить
А БУБУОЧКА БОНЕВТІЧНИЙ ЯК ГІВНА У РОТ НАБРАВ, ТИХО ЯК В ТАНЦІ.

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01.10.2022 21:16 Ответить
Цікаво, це показували по бєнямарафону?
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02.10.2022 00:48 Ответить
Вважаю, що абсолютно правильно проводити такі акції і показувати ці фото на весь світ.
Щоб міжнародні імпотенти не забували про свої обов'язки і світ знав, що наших ще багато в полоні. і щоб влада про них не забувала, хоча вони весь час повторюють, що продовжують працювати. Всі важелі треба задіювати.
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02.10.2022 01:31 Ответить
 
 