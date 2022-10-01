Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
На Майдане независимости в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акцию организовали семьи военнопленных воинской части 3057 Нацгвардии Украины, имеющей постоянную дислокацию в Мариуполе.
Они потребовали освободить их родных из плена, устроив обмен "всех на всех".
Участники акции обратились к представителям власти, ООН и Международному комитету Красного Креста.
Фото и видео Олега Богачука
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Не от большого ума это
і треба кричати і волати про них, і чавити на всіх, на ті всі хрести і оони, і на ГУРи, і на всіх.
Так может наплевать, но не на всех?!
У кого требовали чтобы вернул? У путина? Да клал он на эти требования. У Зеленского?
Он что волшебник? Итак делает, что может. 215 человек обменяли недавно. Причем офицеров.
Что до рядовых, до даст бог ЗСУ щас наловят обменного фонда ценного.
Щоб міжнародні імпотенти не забували про свої обов'язки і світ знав, що наших ще багато в полоні. і щоб влада про них не забувала, хоча вони весь час повторюють, що продовжують працювати. Всі важелі треба задіювати.