Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане независимости в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию организовали семьи военнопленных воинской части 3057 Нацгвардии Украины, имеющей постоянную дислокацию в Мариуполе.

Они потребовали освободить их родных из плена, устроив обмен "всех на всех".

Участники акции обратились к представителям власти, ООН и Международному комитету Красного Креста.

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Фото и видео Олега Богачука



























