В Минобороны РФ подтвердили бегство из Лимана. ВИДЕО

Россия подтвердила бегство своих оккупационных войск из Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное преимущество в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на этом направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта на более выгодные рубежи", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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