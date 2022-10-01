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В Минобороны РФ подтвердили бегство из Лимана. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия подтвердила бегство своих оккупационных войск из Лимана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на понесенные потери, имея значительное преимущество в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на этом направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта на более выгодные рубежи", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Топ комментарии
+81 Eispickel
показать весь комментарий01.10.2022 17:33
+79 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+74 arye z.
показать весь комментарий01.10.2022 17:12
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18:18
Сразу же после сообщения Минобороны РФ о том, что российские войска оставили Лиман, глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, обвинив его в потере города Лиман.
тока аленей не трогать - всіх інших можна....
1. Річка Оскіл тече через місто Куп'янськ.
2. Річка Красна тече через Сватове.
3. Річка борова -- через селище Містки
4. Айдар -- через Старобільск
5. Деркул -- через Біловодськ
6. Нарешті, Комишна-Мілова -- прямо біля державного кордону України.
Ще раз, для особливо "просунутих" - більша частина парашистьських військ знаходилась західніше Лиману, вони вже були оточені принаймі на вчорашній вечер. Тобто ні куди вони не дінуться, є маленька ймовірність прорватися вночі не великими групами, але не усім та ймовірність дуже маленька.
Ну ти і далі довіряй офіційним джерелам...
Інтуативно, ще і при обмеженній інформації та не бажанню її шукати, зовсім або майже немаючих фаху, у людей розуміти дуже поганенько виходить. Тим більше та емоційність, яка присутня в коментах до цієї статті зовсім не сприяє навіть намаганням сприяти нормальному розумінню ситуації.
Вчора піздно увечері навіть по деяких ТВ каналах говорилось, що:
- в Лимані точаться невеликі локальні бої;
- більша частина парашистів відійшла на захід, але знаходиться в оточенні.
Тобто те саме, про що я і писав.
Доречі, шалена думка в голову не приходила, чому в принципі люди, особливо більшість можуть
інтуативно розуміти перебіг військової операції, самої складної діяльності людини на данний момент часу, а щось на кшталт інтуативного розуміння літакобудування чи керування АЕС
будь-якою адекватною людиною сприймається як маячня чи важке психічне захворювання?
Невже не зрозуміло, ще з 2019, до виборів, що не треба довіряти зебілам, супер популістам та пустопорожнім балаболам?
Читайте хоча б інформацію ві ГШ (а є і інщи джерела, більш оперативні), у них е свій канал в Телеграм та сторінка у FB.
Тому кацапи кажуть, що героїчно відступили. Патєрь нєтЪ!!!
Хоча куди вони могли відступити з повного оточення...
В Інеті повно відео розстріляних при спробі втечі кацапів.
З заяв кацапів? 😁
Сейчас только видосики от блогеров разной степени зелености, позитивности и дебильности оптом и в розницу.
виходить якась частина орків залишилася у місті
КОНАШЕНКОВИМ Карл .!! Єто фініш ..
Правильні висновки: люди настільки не довіряють дєрьмаку і іншим зе-гнідам, що навіть ворожа пропаганда здається їм достовірнішою.
Але довіряти лайновкидам козломордого генштабу , це взагалі - пць . ! Я навіть не знаю , якою скотиною треба бути , щоб вірити ворогу більше ніж своїм збройним силам .
Про які 92% довір' я до ЗСУ тоді нам розказують соціологи .!?
Бо ЗСУ, на відміну від балакучих голів, зайняті ділом.
Але шокує мене дещо інше , а саме - як можна так тупо не довіряти своїм військовим .? Навіть не генералам з Генштабу , а простим солдатам . Жодного підтвердження " зеленого коридору " для русні немає , ні від Генштабу , ні від звичайних воїнів на передовій ( яких вже точно не запідозриш у бажанні випустити кацапню з мішка ) , але тут , на Цензорі , всеодно волають про зраду . пц .! .
Ще раз: якби запроданці і зрадники не очолювали країну, такої реакції би не було.
В мене все .
ну і ***** себе так насилувати?
з'їбітьсй з саіту і ваші проблеми з вами...
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
Соромлюся спитати, з яких пір Телеграм канал tZEinform став істиною в останній інстанції?
Навіть у більшості наших журнашлюшок вважається нормальним підтвердження інформації з 2-х незалежних джерел крім першоджерела...