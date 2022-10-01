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Зеленский (16530) обращение (495) флаг (894) Лиман (287)

За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

В сообщении отмечается: "За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.

А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское?

Смотрите также: Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Все слышали, что происходит в Лимане, - Зеленский. ВИДЕО

Украинское движение будет продолжаться.

Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума.

Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше.

Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.

Везде будет наше знамя".

Читайте также: Зеленский просит предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО
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Топ комментарии
+22
Той випадок, коли комік став лідером малоросів та колаборантів.

Ти - яскравий приклад, доречі.
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01.10.2022 22:13
+21
Глава Міноборони Німеччина прибула в Україну: пообіцяла ППО найближчими днями
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01.10.2022 22:02
+16
плешивый *****тся указы об исключении из состава расеи подписывать..... ))
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01.10.2022 22:06
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Завтра буде день і післязавтра теж.
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01.10.2022 21:58 Ответить
Все новости прочитал, тьфу, рассказали. Пора пилить видосы
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01.10.2022 21:59 Ответить
а шо такое? кушать спокойно не можете?? )))
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01.10.2022 22:02 Ответить
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01.10.2022 22:03 Ответить
Глава Міноборони Німеччина прибула в Україну: пообіцяла ППО найближчими днями
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01.10.2022 22:02 Ответить
Тот случай когда комик от природы превратился в национального Лидера, а национальный лидер превратился в комика.
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01.10.2022 22:03 Ответить
шо ты куришь витек?
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01.10.2022 22:11 Ответить
То же самое что и гомик,ой простите комик,который превратился в......ну как покурил естественно
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02.10.2022 07:46 Ответить
Той випадок, коли комік став лідером малоросів та колаборантів.

Ти - яскравий приклад, доречі.
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01.10.2022 22:13 Ответить
шашлыков объелся...?
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01.10.2022 22:27 Ответить
Раньше у рашистов были просто поражения, , а теперь карлику придется обьяснять мокшам, почему они теряют свои расейские города и территории.
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01.10.2022 22:03 Ответить
плешивый *****тся указы об исключении из состава расеи подписывать..... ))
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01.10.2022 22:06 Ответить
а шо про Буркина-Фасо никто ничего...
второй военный переворот за 10 месяцев... рашку просють подмагти.... руцкогомиру хотять ))))
скучно живут видать....
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01.10.2022 22:07 Ответить
Вже помагатори закінчились. Давненько як...
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01.10.2022 22:23 Ответить
А ось і Відосик з центру Лиману 💛💙
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01.10.2022 22:10 Ответить
Точно на Донбасі? ЗЄ мапу України хоч раз бачив?

Верховний головнокомандувач на мінімалках ***...
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01.10.2022 22:12 Ответить
Ще один зелений малорос...
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01.10.2022 23:27 Ответить
Вова з носа видує. Зворотньою тягою.
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01.10.2022 22:12 Ответить
а чого киянин не в Київі? здоров*я не дозволяє?
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01.10.2022 22:49 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
(наші в Лімані !!!)

https://t.me/uaobozrevatel/51174
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01.10.2022 22:24 Ответить
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01.10.2022 22:25 Ответить
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА "УКРАИНА - ОРДА"
закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.

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01.10.2022 22:42 Ответить
Буратина,а ты тут причем ?СЛАВА ЗСУ И НАООДУ УКРАИНЫ !
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02.10.2022 07:04 Ответить
а не пора ли дать право именно ЗАЛУЖНОМУ говорить о победах? З-А-Л-У-Ж-Н-О-М-У! разве имеет право об этом говорить сдающий свинопасам за 50 тысяч евро виллу в Италии?
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02.10.2022 07:16 Ответить
По Запорожской области вообще движения нет. (
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02.10.2022 08:26 Ответить
я смотрю футболку поменнял...наверно истлела,млять...теперь бы ещё рожу побрить...
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02.10.2022 11:58 Ответить
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02.10.2022 15:57 Ответить
Особисто мені Донбас пофіг. Головне Херсон, Мелітополь, Бердянськ,ЗАЕС,
Херсонська і Запорізька області!!
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02.10.2022 17:03 Ответить
подтолстел... подтолстел.... война... но... нешановный - ХЕРСОН, МЕЛИТОПОЛЬ, НИКОПОЛЬ... ты...
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02.10.2022 20:07 Ответить
 
 