За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.
В сообщении отмечается: "За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.
А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское?
Украинское движение будет продолжаться.
Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума.
Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше.
Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.
Везде будет наше знамя".
Пожалуйста, подождите...
Ти - яскравий приклад, доречі.
второй военный переворот за 10 месяцев... рашку просють подмагти.... руцкогомиру хотять ))))
скучно живут видать....
Верховний головнокомандувач на мінімалках ***...
(наші в Лімані !!!)
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закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.
Херсонська і Запорізька області!!