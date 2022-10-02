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Защитники Украины вошли в приемную Пушилина в Лимане. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины зашли в приемную председателя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в Лимане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал AAF.

"Защитники Украины зашли в приемную главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в г. Лиман, а его давно и след пропал. Чувак так спешил, что даже флаг своей новой страны не успел забрать", - говорится в сообщении.

Как видно из сюжета, в приемную российской марионетки зашел также украинский военный, генерал полиции 3-го ранга, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич. Он снял со стен весь хлам, среди которого флаги РФ и "ДНР", а также портрет Пушилина.

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Топ комментарии
+79
Проверяйте московских попов
На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.

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02.10.2022 08:42
+66
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02.10.2022 09:01
+45
Глаза у него конченного афериста.
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02.10.2022 08:45
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А пєтушиліна на мєстє нє аказалась-он в кукарєчнай...
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02.10.2022 08:41 Ответить
Проверяйте московских попов
На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.

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02.10.2022 08:42 Ответить
Глаза у него конченного афериста.
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02.10.2022 08:45 Ответить
истиный отец Федор

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02.10.2022 10:16 Ответить
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02.10.2022 12:16 Ответить
От кровожерливі бандерівці- абідєлі дєнєчку пушилін! Ай ай й!
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02.10.2022 21:16 Ответить
А Пашу Мерседеса, тот что жирует в Лавре, задержали погранцы на контрабанде церковного имущества.
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02.10.2022 08:47 Ответить
не корысти ради, сын мой, а токмо волею пославшей мя супруги 🤣🤣
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02.10.2022 12:05 Ответить
просто вони звикають до компанії адже можуть в такому порядку сидіти на лавці гаагзького трибуналу
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02.10.2022 09:12 Ответить
Як можна цих виродків прикритих ризами терпіти на нашій землі?
Люди!! Схаменіться! Женіть цю нечисть звідусіль, там де вони там скрізь кров і сльози та людиноненависницька пропаганда гнилого, "смердящага" рузького міру.
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02.10.2022 09:15 Ответить
Іуди були завжди але на сьгоднішній день зрадників різних політичних партій лержслужбовців різних рангів силовиків ітд в рази більше ніж зрадників в рясах . досить проводить гоніння на православних .
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02.10.2022 10:54 Ответить
Є зрадники й з політичних партій і ми навіть знаємо, що це за партії.
На першому місці по зрадниках ОПЗЖ, на другому Слуга народу.
А у таких партій як Батьківщина та ЄС зовсім не має зрадників, жодного.
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02.10.2022 11:46 Ответить
ну шо вы хотите, в семье не без урода. Это всё наследие феодальной раздробленности и меджоусобных войн.
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02.10.2022 12:03 Ответить
УПЦ - це друзі Боневтіка, він тільки цих попів нагородив і тільки цю церкву підтримував його колишній трофімов і колишній дружбан-чорт баканов. Цим попам вони і до цього дня цілують руки, які по локоть в українській крові.Ці попи-сатаністи витворяюить все, що їм заманеться, а владі до них зовсім немає справи, тільки виключно підтримка. Скільки громад
дперейшло в ПЦУ, а суди і реєстратори гальмують цей процес по негласній вказівці влади. Слабо заборонити цю секту ФСБ? Вони вже діють відкрито, витирають ноги об все українське, а влада сліпа, вона бачить тільки волонтерів, Татьяну Чорновіл, Федину, Звіробій, Порошенка, Кривоноса, Марченка та інших патріотів України.
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02.10.2022 09:38 Ответить
Хто із священиків виний тих до суду але не прикривай тисячі зрадників від різних політсил яки допомогли ворогу захопити території України знищення міст сіл лікарень шкілі храмів УПЦ прихожани упц захищають Україну в лавах всу а ти як путін хочеш нищити в Україні Українське не вийде .
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02.10.2022 11:04 Ответить
Все одно, що у сінагогах Хезбола б хазяйнувала, чи не так Зєля?
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02.10.2022 11:41 Ответить
а з ким тоді Вася Лома з Усиком будуть молитися якщо вигнати московських попів
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02.10.2022 10:02 Ответить
Московских попов нужно проверять только на линии фронта в том плане, чтобы тварь не потянула с собой какую-нибудь позолоченную картинку, когда вышвыривают их из Украины. Все остальные проверки -пустая трата времени, они все враги.
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03.10.2022 07:35 Ответить
Обісрався Петушилін...
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02.10.2022 08:43 Ответить
Жаль,что петушилинской гниды там не оказалось
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02.10.2022 08:45 Ответить
А где же сам? А сам там даааавно не бывал, Петушилин.
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02.10.2022 08:46 Ответить
Кстати Пушин уже долгожитель всех его попередников давно грохнули пора и ему не нарушать традицию.
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02.10.2022 08:49 Ответить
он нужен как жертвенный баран, когда придет время его показательно грохнут свои же и скажут - ну вот, вопрос решен, все претензии к усопшему а мы непричем.
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03.10.2022 02:02 Ответить
Пенис Душилин
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02.10.2022 08:50 Ответить
Че Пушилін

(це як Гевара, але пушилін)
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02.10.2022 18:17 Ответить
Пам'ятається, що пушилін зникав з публічного простору і казали, що він втік. Так само сальдо довший час перебував в пітьмі "на лікарняному".
Тепер зрозуміло, що рашисти берегли цих колаборантів від їх ліквідації, допоки вони не підпишуть лжедоговори про анексію українських територій.
Виходить, що наразі вони - відпрацьований матеріал.
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02.10.2022 08:52 Ответить
Ви їх обличчя бачили під час підпису про анексії разом із ******... Там на лобі написано, що їм кінець. Вони були потрібні тільки щоб на камеру розказувати, що ми чекаємо на росію та організувати сбір підписів під дулами.. Тепер вже все
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02.10.2022 09:02 Ответить
Дай Бог вже швидше.
Щоб інші колаборанти побачили, яка доля на них чекає. І щоб тіні своєї боялися.
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02.10.2022 10:13 Ответить
Віримо у вас, що ви з часом так само увійдете в кремль ! Слава Вам, воїни ! Слава Україні !
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02.10.2022 08:52 Ответить
Пенис душилин поехал на фитнес. Скоро будет)
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02.10.2022 08:57 Ответить
Вы чё не понимаете?!Понятно ,что Пушилина там нет.Выходные же!С понедельника будет))))
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02.10.2022 08:58 Ответить
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02.10.2022 09:01 Ответить
кадр знизу обрізаний, ***** то явно сидить на "чемоданчику" )
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02.10.2022 09:06 Ответить
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02.10.2022 09:21 Ответить
кабинетная модель, трофей. подарок от аленевода )))
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02.10.2022 09:23 Ответить
Не верю. Все же какие -никакие технологии у кацапов есть. Унитаз в кабинете у него в стул встроен. Прямо в сидушку срет.
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02.10.2022 10:43 Ответить
))) с памперсами в орде напряжёнка, приходиться срать в сидушку. памперсы, прокладки, тампоны - все в боях. "фсё для хронта - фсё для пабеды!" ))
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02.10.2022 10:57 Ответить
не, там труба идет в Останкино, оттуда расходится через телевизоры в головы россиянам.
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03.10.2022 02:04 Ответить
Прикол)))) Дякую,
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02.10.2022 11:36 Ответить
було б ще краще, коли б пультрет петушиліна зняв, а на його місце повісив оригінал )
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02.10.2022 09:04 Ответить
Петушилин пошел на повышение. Теперь в самом кремле минеты делает
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02.10.2022 09:07 Ответить
чупершилін вже мабудь і з деенерівської приймальні здриснув та що в донецьку знаходиться
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02.10.2022 09:08 Ответить
-Товарищ майор,- спрашивают чмобики такого же командира,- а нам спальные мешки выдадут?
-Выдадут, выдадут! И не простые, а для "вечного сна". Этого "добра" на всех хватит!
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02.10.2022 09:09 Ответить
пластиковые, черные.
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03.10.2022 02:11 Ответить
Да копните где, кем, когда был петушилин 10 лет назад? Потом со стенок срывать позовете дворника--- генераль!
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02.10.2022 09:10 Ответить
МММ щик из Макеевки
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02.10.2022 09:42 Ответить
Це канєшно чудово! А що з котлом? Випустили пітарів!
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02.10.2022 09:35 Ответить
я зразу ж звернув увагу, на цього попа через його посмішку імбецила.
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02.10.2022 09:37 Ответить
Та не пушиліна, а душиліна- ПЕНІСА ДУШИЛІНА.
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02.10.2022 10:03 Ответить
Слава Україні !!!!!
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02.10.2022 10:39 Ответить
Лиман - значне місто України (за даними останнього перепису - з населенням понад 27 з половиною тис. чол., часткою українців майже 85% та таких, що визнають рідною українську мову - майже 70%. Отже, це найбільш "українське" місто всього Донбасу. Тим часом нинішні власті перетворили його у захланну "громаду" Краматорського району Донецької області. Тобто в ніщо. Та ось верховний пахан донецьких (деенерівських) головорізів відновив його районний статус й обладнав там імператорську приймальню... Тут є над чим задуматись. Бо це, насправді, серйозна політична проблема.
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02.10.2022 12:00 Ответить
дыровский флаг из-за чёрной полосы выглядит как будто с траурной лентой
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02.10.2022 14:03 Ответить
Как **** нужно себя любить, повесить свою дыбилячую фотку , на стене .
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02.10.2022 16:09 Ответить
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
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02.10.2022 17:26 Ответить
А шо тут такого - ГомоДомбосянін звичаний (HomoDombasyanyn Vulgarys) це ж норма у
природі. Нормальні Українці відтіля виїхали спочатку окупації, залищились одиниці.
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02.10.2022 17:40 Ответить
Днбасянє асвабадітєлі ще ті - гарно Метро асвабаждалі від продуктів і алкоголю



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02.10.2022 17:52 Ответить
Они бы и до Лондона дошли как обещали, но у них на пути оказалось Метро с халявным бухлом... И великий Лондонский поход закончился.
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03.10.2022 02:13 Ответить
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03.10.2022 15:36 Ответить
Чому на прийом заздалегідь не записалися?
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02.10.2022 19:43 Ответить
КРАСАВЦЫ !!! ПОПУТНОГО ВЕТРА !!!
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02.10.2022 20:21 Ответить
Боже, бережи захисників України!
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02.10.2022 20:36 Ответить
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03.10.2022 00:29 Ответить
Кстати, а попа в Лимане московиты с собой забрали? Того, что в 14-м со своей попихой встречал кацапов хлебом-солью, а потом так же их встречал в 22-м. Все московские попы -враги, те, которые не хотят служить московии и гундяеву, перешли в ПЦУ. Остальных -за поребрик, оставить им по одному платью и по коптилке, а тех, кто очень активно агитировал за "русский мир" -в каменоломню, пусть дробят камни, морды здоровые.
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03.10.2022 07:44 Ответить
 
 