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Защитники Украины вошли в приемную Пушилина в Лимане. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины зашли в приемную председателя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в Лимане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал AAF.
"Защитники Украины зашли в приемную главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в г. Лиман, а его давно и след пропал. Чувак так спешил, что даже флаг своей новой страны не успел забрать", - говорится в сообщении.
Как видно из сюжета, в приемную российской марионетки зашел также украинский военный, генерал полиции 3-го ранга, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич. Он снял со стен весь хлам, среди которого флаги РФ и "ДНР", а также портрет Пушилина.
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+79 Светлана Науменко
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показать весь комментарий02.10.2022 08:45
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На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.
Люди!! Схаменіться! Женіть цю нечисть звідусіль, там де вони там скрізь кров і сльози та людиноненависницька пропаганда гнилого, "смердящага" рузького міру.
На першому місці по зрадниках ОПЗЖ, на другому Слуга народу.
А у таких партій як Батьківщина та ЄС зовсім не має зрадників, жодного.
дперейшло в ПЦУ, а суди і реєстратори гальмують цей процес по негласній вказівці влади. Слабо заборонити цю секту ФСБ? Вони вже діють відкрито, витирають ноги об все українське, а влада сліпа, вона бачить тільки волонтерів, Татьяну Чорновіл, Федину, Звіробій, Порошенка, Кривоноса, Марченка та інших патріотів України.
(це як Гевара, але пушилін)
Тепер зрозуміло, що рашисти берегли цих колаборантів від їх ліквідації, допоки вони не підпишуть лжедоговори про анексію українських територій.
Виходить, що наразі вони - відпрацьований матеріал.
Щоб інші колаборанти побачили, яка доля на них чекає. І щоб тіні своєї боялися.
-Выдадут, выдадут! И не простые, а для "вечного сна". Этого "добра" на всех хватит!
природі. Нормальні Українці відтіля виїхали спочатку окупації, залищились одиниці.