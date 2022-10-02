Защитники Украины вошли в приемную Пушилина в Лимане. ВИДЕО

Защитники Украины зашли в приемную председателя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в Лимане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал AAF.

"Защитники Украины зашли в приемную главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в г. Лиман, а его давно и след пропал. Чувак так спешил, что даже флаг своей новой страны не успел забрать", - говорится в сообщении.

Как видно из сюжета, в приемную российской марионетки зашел также украинский военный, генерал полиции 3-го ранга, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич. Он снял со стен весь хлам, среди которого флаги РФ и "ДНР", а также портрет Пушилина.

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