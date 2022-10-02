Наши пограничники – россиянам: Не отдадим вам ни метра нашей земли. Сколько бы еще мяса не пришло в Украину – это уже ничего не изменит. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские пограничники обратились к частично мобилизованным лицам из РФ с советом всячески избегать мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Наши пограничники обращаются к россиянам на русском языке. Перед подписчиками из Украины за язык оригинала извиняются.
В видео они отмечают, что так называемая "специальная военная операция на 3 дня" затянулась.
"Мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. Сколько бы еще мяса не пришло в Украину - это уже ничего не изменит... С большой долей вероятности, вы вернетесь домой в черном пакете" , – обращаются они к россиянам.
Поэтому пограничники советуют им всячески избегать мобилизации.
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