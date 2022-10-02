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Наши пограничники – россиянам: Не отдадим вам ни метра нашей земли. Сколько бы еще мяса не пришло в Украину – это уже ничего не изменит. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники обратились к частично мобилизованным лицам из РФ с советом всячески избегать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наши пограничники обращаются к россиянам на русском языке. Перед подписчиками из Украины за язык оригинала извиняются.

В видео они отмечают, что так называемая "специальная военная операция на 3 дня" затянулась.

"Мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. Сколько бы еще мяса не пришло в Украину - это уже ничего не изменит... С большой долей вероятности, вы вернетесь домой в черном пакете" , – обращаются они к россиянам.

Поэтому пограничники советуют им всячески избегать мобилизации.

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Топ комментарии
+19
І ми підтримуємо пораду прикордонників. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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02.10.2022 10:33
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.10.2022 10:36
+5
касабчики- ви там помолодше вибирайте-наші собаки не можуть їсти стару касапятину.. ну дуже вже вона смердюча
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02.10.2022 10:35
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І ми підтримуємо пораду прикордонників. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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02.10.2022 10:33 Ответить
касабчики- ви там помолодше вибирайте-наші собаки не можуть їсти стару касапятину.. ну дуже вже вона смердюча
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02.10.2022 10:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.10.2022 10:36 Ответить
пора их уже на консервы перерабатывать и на раССею в виде гум.помощи отправлять..
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02.10.2022 10:46 Ответить
Це американське ружжо м4а1 у хлопців?
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02.10.2022 10:47 Ответить
Цікаво чи таке *ружжо* вже є для шульги(оратор),пам*ятаю як незручно було з затвором на АК.
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02.10.2022 11:48 Ответить
Кацапи мають запобігливо вчити українську мову. Будь які звернення до кацапів російським суржиком неприпустимі. Спробуйте звернутись до кацапа українською в ********** і ви негайно отримаєте по морді. То чому ж ми на своїй землі маємо до них взагалі звертатися? Тим більше їх свинособачою? Хочуть врятуватися? Нехай ламають щелепи тренуючись вимовляти слово "паляниця", але у нас таких слів безліч... Смерть кацапським окупантам! Шануймося!
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02.10.2022 10:59 Ответить
Наші прикордонники взагалі "абарзєлі":
Настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Пашу Мерседеса) зловили на контрабанді.
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02.10.2022 11:20 Ответить
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02.10.2022 11:22 Ответить
наші Воїни найкращі - все буде Україна....гуртуємось всі разом і всі помагаєм хто чим може - Слава Україні- Героям Слава!!!)))
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02.10.2022 11:25 Ответить
Красавчеги ...
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02.10.2022 12:31 Ответить
Дякуємо захисникам України !🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.10.2022 12:55 Ответить
Ото справжні прикордонники- стережуть кордон, а не теє, що штани прсиджує в Шегінях, Краковці, Раві, Яготині, ті капсу Зелені набивають... Отакі Українські парадокси. Якби не ті вибори2019 року...
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02.10.2022 14:08 Ответить
 
 