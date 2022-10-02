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Премьера клипа ко Дню теробороны, созданного с участием Харьковского отдельного батальона ТрО. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

2 октября в Украине отмечается День территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает Харьковский отдельный батальон территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 2 октября, День территориальной обороны Украины. Харьковская группа "Труба" посвятила свою новую песню "Подсолнух" воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны и всем теробороновцам Украины", - говорится в сообщении.

Клип был создан при участии Харьковского отдельного батальона ТрО.

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Топ комментарии
+10
Вообще, в этой войне Украинская тер.оборона показала себя отлично! Поздравляю!

Слава Украине! а предателям и коллаборантам - пуля в лоб!
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02.10.2022 11:30
+9
Зі святом дорогі Захисники України!
Повертайтеся живими і з Перемогою!
Доземний уклін всім, хто зараз боронить Україну!
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02.10.2022 11:47
+8
харків'яни - красавці!
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02.10.2022 11:47
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02.10.2022 11:18 Ответить
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02.10.2022 11:20 Ответить
Вообще, в этой войне Украинская тер.оборона показала себя отлично! Поздравляю!

Слава Украине! а предателям и коллаборантам - пуля в лоб!
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02.10.2022 11:30 Ответить
харків'яни - красавці!
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02.10.2022 11:47 Ответить
До речі,київські ТРО також захистили Київ та область.Сумські ТРО першими зустріли ворога.
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02.10.2022 16:20 Ответить
Всi воiни ТРО-Героi! Але сумськi Захистникi-ТРО, зустрiли ворога
голiруч i кошмарили iх так, що тi своiм онукам накажуть навiть
не дивитися убiк Украiни!
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02.10.2022 18:11 Ответить
Всі молодці на Півночі та Північному Сході!
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03.10.2022 07:40 Ответить
Зі святом дорогі Захисники України!
Повертайтеся живими і з Перемогою!
Доземний уклін всім, хто зараз боронить Україну!
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02.10.2022 11:47 Ответить
Харківська ТрО - це герої. Харків був майже оточений, але скільки лізли орки, стільки їх тероборонці разом з 92 Бригадою нищили на вʼїздах в місто. Всі ДРГ також перебили. Роту кадирівців, захопивших школу на Шевченка, разом з СБУ теж знищили. Пуйлу наобіцяли, що Харків - ватне місто та зустріне рашистів квітами. Але зустріли кулями та снаряди. Харків - це жах для загарбників.
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02.10.2022 11:49 Ответить
Які ж у нас красиві Воїни!
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02.10.2022 12:06 Ответить
ДОБРІ,МУЖНІ,СВІТЛІ ЛЮДИ ......ЖИВІТЬ ..... ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА ЗАВДЯКИ ВАМ ГЕРОЇ
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02.10.2022 13:12 Ответить
widać tez samochód z Polski.
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02.10.2022 15:58 Ответить
Зі святом ВОЇНИ світла,добра!
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02.10.2022 16:17 Ответить
 
 