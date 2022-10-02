Премьера клипа ко Дню теробороны, созданного с участием Харьковского отдельного батальона ТрО. ВИДЕО

2 октября в Украине отмечается День территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает Харьковский отдельный батальон территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 2 октября, День территориальной обороны Украины. Харьковская группа "Труба" посвятила свою новую песню "Подсолнух" воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны и всем теробороновцам Украины", - говорится в сообщении.

Клип был создан при участии Харьковского отдельного батальона ТрО.

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