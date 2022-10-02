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Премьера клипа ко Дню теробороны, созданного с участием Харьковского отдельного батальона ТрО. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
2 октября в Украине отмечается День территориальной обороны Украины.
Об этом сообщает Харьковский отдельный батальон территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 2 октября, День территориальной обороны Украины. Харьковская группа "Труба" посвятила свою новую песню "Подсолнух" воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны и всем теробороновцам Украины", - говорится в сообщении.
Клип был создан при участии Харьковского отдельного батальона ТрО.
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+10 Lapua
показать весь комментарий02.10.2022 11:30
+9 Alex Vassago
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+8 юрий Шмалько ea66d093
показать весь комментарий02.10.2022 11:47
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Слава Украине! а предателям и коллаборантам - пуля в лоб!
голiруч i кошмарили iх так, що тi своiм онукам накажуть навiть
не дивитися убiк Украiни!
Повертайтеся живими і з Перемогою!
Доземний уклін всім, хто зараз боронить Україну!