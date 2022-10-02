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война (46746) Лиман (287) деоккупация (838) Цаплиенко (36)

Лиман прощается с триколорами оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

После того, как защитники Украины вошли в Лиман Донецкой области, они освобождают город от российских триколоров и флагов так называемой ДНР.

Соответствующее видео опубликовал в телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как украинский воин сбрасывает с металлической конструкции хлам оккупантов.

"Краткое прощание с триколорами в Лимане", - написал журналист.

Смотрите также: Более 300 км дорог разминировано и расчищено в освобожденных районах Харьковщины. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+32
Брати Капранови
@BratyKapranovy
·
1 жовт.
- Ви передавали ворогу координати частин ЗСУ.
- Так у нас же свобода слова.
Смішно? Але саме так працювали усі ці влащенки, голованови та інші гордони. Вони наводили ворожі спецслужби, підтримували прямих агентів, гуртували 5 колону.
Це - ті самі коригувальники вогню.
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02.10.2022 11:31
+31
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02.10.2022 11:23
+26
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02.10.2022 11:39
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02.10.2022 11:23 Ответить
Харе пропандировать агента-кгд - бабку-ванку.
Она шарлатанка - подстилка раиси.
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02.10.2022 12:27 Ответить
Коли бабця мольфарила то рф-ii ще не було...
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02.10.2022 13:11 Ответить
ванка - інтенсивно використовується в куйловській пропаганді.
кожен день "знаходять" все нові і нові "пророцтва" ванки десь із полок кгб - і все про одне - "полный крах англо-саксов и полное торжество мокшан"
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02.10.2022 16:07 Ответить
В нужник тей непотріб треба, в саму засрану дІрку і зверху шей випорожниться.
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02.10.2022 11:24 Ответить
Aquafresh не в тренді 👎
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02.10.2022 11:25 Ответить
Пригодится на тряпки для мытья полов !
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02.10.2022 12:34 Ответить
Головне: назавжди!
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02.10.2022 11:26 Ответить
і танчик на виду залишили, рашисти хр*нові
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02.10.2022 11:29 Ответить
Правильно, тряпка пособника Гитлера взятая как госфлаг Параши Путлером должна использоваться, как подстилка для свиней. Ну и тряпка скотного двора с вывеской "Беларуссия" так же. Впрочем, свинью так же побрезгуют на неё гадить.
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02.10.2022 11:30 Ответить
Брати Капранови
@BratyKapranovy
·
1 жовт.
- Ви передавали ворогу координати частин ЗСУ.
- Так у нас же свобода слова.
Смішно? Але саме так працювали усі ці влащенки, голованови та інші гордони. Вони наводили ворожі спецслужби, підтримували прямих агентів, гуртували 5 колону.
Це - ті самі коригувальники вогню.
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02.10.2022 11:31 Ответить
І обісцяти ці ганчірки.
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02.10.2022 11:32 Ответить
Скільки взяли в полон кацапні? чому тиша? Чи Зелений утирок їм коридор дав?
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02.10.2022 11:34 Ответить
нема полонених так розумію випустили все таки якихсь в свинарнику показували чоловік 10 ото і все
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02.10.2022 11:36 Ответить
Мабудь знову Ермак посередке ?
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02.10.2022 11:40 Ответить
А що у нас ермак вже керує військами? Як мінімум обійшли укріпрайон,звільнили території завдали противнику втрат вийшли на оперативний простір.дякуйте Богу та ЗСУ.кацапи теж вчаться,швидше тікати.
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02.10.2022 11:50 Ответить
Ні. Він вічно лізе домовлятися І ще Арахамія дружит с Абрамовічем , а той з Хутіним
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02.10.2022 12:06 Ответить
Воно тобі тре? Не сувай свого носа, куди не потрібно... Не нагнітай... Не знаєш, мовчи. Знаєш, помовчи!
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02.10.2022 11:47 Ответить
Не повертайте назад домовленості ПІД КОВДРОЮ . Українці мають знати кількість вбитих орків
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02.10.2022 12:18 Ответить
Здається, не дали їм коридору. Частина пішла на прорив, когось ловлять у місті, але організованого виходу колоною (як із Слав'янська в 2014-му) не було.
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02.10.2022 11:48 Ответить
Зе сказав випустити, а то Пуцін разозлится.
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02.10.2022 11:54 Ответить
"Російські сили, які 1 жовтня покинули Ліман , ймовірно складались із неукомплектованих підрозділів Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів. Вони зазнали великих втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян, вважають в розвідки Міністерства оборони Великої Британії." Вихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею - британська розвідка
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02.10.2022 12:03 Ответить
И танк нах. снимите. Уже раздражают ети совковые памятники, которые притягивают зло
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02.10.2022 11:35 Ответить
Так,совкова традіція ставити танкі - треба все це порушити , щоб визволитись ментально від кацапського менталітету
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02.10.2022 11:48 Ответить
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02.10.2022 11:39 Ответить
Обратите внимание: после кацапов, всегда остается куча мусора и грязи.
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02.10.2022 11:40 Ответить
Так они и дохнут за то, что бы украинцы не заставляли их руки мыть.
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02.10.2022 12:43 Ответить
Чита, россія - життя серед сміттезвалищ https://www.youtube.com/watch?v=6CuMuY2v4VQ&t=637s
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02.10.2022 12:46 Ответить
А СКІЛЬКІ Орків вбили в ліманскомукотлі ? Можно кількість ? ГруппіровкА була 5000?
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02.10.2022 11:42 Ответить
Российская армия попала в котел в Лимане. Сколько военных оказалось в окружении?

Окруженная российская группировка может насчитывать более 5 тысяч человек

https://istories.media/news/2022/09/30/rossiiskaya-armiya-popala-v-kotel-v-limane-skolko-********-okazalos-v-okruzhenii/
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02.10.2022 11:45 Ответить
минимум 1,5 к убитых до 1 к пленых и 2-3 к удалось сбежать но это отстрочка от смерти ненадолго ИМХО
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02.10.2022 11:47 Ответить
Т.е. сбежала примерно половина. Наверное, стандартно, когда идут на прорыв - не эксперт, не знаю. Но присоединяюсь к пожеланию, чтобы этот побег от смерти был ненадолго.
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02.10.2022 11:50 Ответить
Сбежало даже больше половина, там бежать, в смысле ехать полчаса до Кременной. Таковы реалии маневренной современной войны. Здесь реально окружить можно только прижав к каким-то естественным преградам, как вот наших прижали к морю в Мариуполе. А иначе очень трудно.
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02.10.2022 11:53 Ответить
Жаль , что удалось бежать вбивцям і насильникам . Писали, що мобікі не знущаються над цивільними , а ось кацапня як звірі . (Но це було в ЗМІ)
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02.10.2022 11:57 Ответить
Но этого нет в статистике пока (
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02.10.2022 12:18 Ответить
Мабуть, зараз це питання не на часі, але себе я часто запитую: що робити з людьми, які зараз живуть на Донбасі? Адже їх свідомість не так легко замінити, як перефарбувати чи замінити табличку на адмінбудівлі чи вказівник топоніму. Поміняти триколор чи двоглаву курку на жовто-блакитний прапор чи тризуб - це нескладно, а от розвернути мозок - складніше.
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02.10.2022 11:46 Ответить
Треба не проросійського міністра образованія і міністра культури
ІРИНА ФАРІОН
Викривлення історії, зрадники українці, відгородження від росії / Апостроф тв

https://youtu.be/fiNW89UsCSk
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02.10.2022 11:50 Ответить
Фаріон говорить , що діти вчаться рахувати на матрьошках - І ЦЕ В НАШІ ДНІ
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02.10.2022 12:23 Ответить
Я прослухав, дякую. Говорить правильно, але це стратегія - розповідати чесну історію з дитинства, під час шкільної освіти. Але результат буде через 1-2 покоління, а що робити зараз, а особливо - коли війна скінчиться? Позбавляти права обирати і бути обраним - порушення прав громадянина. Позбавляти громадянства (як у деяких чи всіх трьох "республіках радянської Прибалтики) - важко обґрунтувати, що не порушуються права людини.
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02.10.2022 15:05 Ответить
способ есть, он прибалтийский, лишение права голосовать на выборах до подтверждения гражданства через сложный достаточно тест.
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02.10.2022 11:51 Ответить
Бывший президент вфя довольно хорошо говорил по-украински.
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02.10.2022 12:07 Ответить
Не треба нікому нікуди розвертати ніякий мозок.
Є право переможця, він диктує свої правило життя.
Кому не подобається, може їхати куди завгодно, світ великий, чи змиритися та самому підлаштовуватися під вимоги переможця.
Так було завжди та повсюдно, так буде и на Донбасі.
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02.10.2022 11:53 Ответить
Так, но все це красиві слова на жаль
А звичайно до влади прориваються ті шо « по середки» - вони ісконноі історії України не знають , а тількі совко- імперську . І починается знову старі ігри з «хАрошими руськими» - а ті вже і ногі на стол знову складають '
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02.10.2022 12:02 Ответить
👍
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02.10.2022 14:49 Ответить
Чем опасна российская культура и почему весь мир ее отвергает

https://youtu.be/evDOfZtpEi4
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02.10.2022 12:07 Ответить
Обьясняю страждущим колонн пленных и любителям котлов. От Лимана до Кременной 25 км, это ПОЛЧАСА ходу на бронетехнике и ПОЛДНЯ ходу пешком через лес. Единственный способ помешать рашистам вырваться из "оперативного окружения" это было взять Заречное и Торское ДО взятия Лимана. Вот тогда у них бы были реальные проблемы уйти. А так оставили смертничков и днр-лнр прикрывать, сели на технику исправную, рванули по дороге и через полчаса были в Кременной. Наши пытались работать по дороге из засад по обочинам, артой крыть, но поскольку промежуток времени очень небольшой, то и результаты соответствующие.
Тем не менее потери противник понёс большие, особенно днр-лнр-овцы и кизяки.
В следующий раз, когда будете тереть за котёл просто посмотрите на карту и измерьте расстояние, которое нужно проехать окруженным, чтобы добраться до своих. Сейчас на Вторая Мировая, пехота ЕЗДИТ и быстро. Хотя повторюсь, в данном случае и пешком через лес недалеко.
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02.10.2022 11:49 Ответить
У Бутусова здесь на Цензоре был ролик, где как раз и видно, как вторая армия мира пешком и без оружия поодиночке очень быстро бежит через поля и лесочки.
Думаю, что ВСУ их ловить просто нет смысла, вот они и убежали.
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02.10.2022 11:57 Ответить
Кого успели снять, про того и ролик. Но в целом да, там даже убежать в принципе не велика проблема. Ловить их? Ну это надо пешком бежать за ними вслед как минимум. Или пытаться перехватить через лес, и всё это через мины, с угрозой самим попасть под обстрел своих же. Вообщем такое себе приключение. Тем более пешком бегут неудачники, тех кого на броню не взяли.
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02.10.2022 12:02 Ответить
Підтирання лайна це "прощання"?! Аффтар бальной на макітру,- клепки савєццкіє 100500...
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02.10.2022 12:08 Ответить
Не "прощається", а позбувається, або відригує. СюУкрпїнське слово "прощається" передбачає сум за тим, що відходить. Наприклад "прощається із загиблим", "прощається з дівчиною" і навіть "прощається з літом". Хтось справді думає, що за кацапо-власівським триколором у українського Лиману є сум? 😮
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02.10.2022 12:08 Ответить
Автор зі східу , тому проколи часто бувають в текстах
Вчити йому треба мову з Фаріон по суботах
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02.10.2022 12:21 Ответить
Знаю Іаріон, як викладача Львівської Полвтехніки. Чудова викладачка. Без "мух". Її образ як політика не має нічого спільного з її образом викладачки.
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02.10.2022 12:24 Ответить
прапори в Україні а в кацапів брудне ганчірья
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02.10.2022 14:28 Ответить
Что это за название "Лиман прощається із триколорами окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/v3370963" ? Мне кажется слово прощается здесь абсолютно не уместно. Такое впечатление что, "журналист" выражает соболезнование ...
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02.10.2022 14:43 Ответить
На самом севере части Харьковской области, которая еще находится под контролем рашистов еть населенный пункт Лиман Другий. Выглядит определяюще...
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02.10.2022 15:06 Ответить
Шануймося українці!

"із триколорами"??????????????.А деякі пишуть "російський аквафреш"?????.
Пропоную писати: ТРЯПКАЛОР!!!!!!!!!
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02.10.2022 19:51 Ответить
 
 