Лиман прощается с триколорами оккупантов. ВИДЕО

После того, как защитники Украины вошли в Лиман Донецкой области, они освобождают город от российских триколоров и флагов так называемой ДНР.

Соответствующее видео опубликовал в телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как украинский воин сбрасывает с металлической конструкции хлам оккупантов.

"Краткое прощание с триколорами в Лимане", - написал журналист.

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