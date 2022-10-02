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Лиман прощается с триколорами оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
После того, как защитники Украины вошли в Лиман Донецкой области, они освобождают город от российских триколоров и флагов так называемой ДНР.
Соответствующее видео опубликовал в телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как украинский воин сбрасывает с металлической конструкции хлам оккупантов.
"Краткое прощание с триколорами в Лимане", - написал журналист.
Топ комментарии
+32 Ksenia VB
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+31 Віталій Маркович
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+26 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий02.10.2022 11:39
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Она шарлатанка - подстилка раиси.
кожен день "знаходять" все нові і нові "пророцтва" ванки десь із полок кгб - і все про одне - "полный крах англо-саксов и полное торжество мокшан"
@BratyKapranovy
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1 жовт.
- Ви передавали ворогу координати частин ЗСУ.
- Так у нас же свобода слова.
Смішно? Але саме так працювали усі ці влащенки, голованови та інші гордони. Вони наводили ворожі спецслужби, підтримували прямих агентів, гуртували 5 колону.
Це - ті самі коригувальники вогню.
Окруженная российская группировка может насчитывать более 5 тысяч человек
https://istories.media/news/2022/09/30/rossiiskaya-armiya-popala-v-kotel-v-limane-skolko-********-okazalos-v-okruzhenii/
ІРИНА ФАРІОН
Викривлення історії, зрадники українці, відгородження від росії / Апостроф тв
https://youtu.be/fiNW89UsCSk
Є право переможця, він диктує свої правило життя.
Кому не подобається, може їхати куди завгодно, світ великий, чи змиритися та самому підлаштовуватися під вимоги переможця.
Так було завжди та повсюдно, так буде и на Донбасі.
А звичайно до влади прориваються ті шо « по середки» - вони ісконноі історії України не знають , а тількі совко- імперську . І починается знову старі ігри з «хАрошими руськими» - а ті вже і ногі на стол знову складають '
https://youtu.be/evDOfZtpEi4
Тем не менее потери противник понёс большие, особенно днр-лнр-овцы и кизяки.
В следующий раз, когда будете тереть за котёл просто посмотрите на карту и измерьте расстояние, которое нужно проехать окруженным, чтобы добраться до своих. Сейчас на Вторая Мировая, пехота ЕЗДИТ и быстро. Хотя повторюсь, в данном случае и пешком через лес недалеко.
Думаю, что ВСУ их ловить просто нет смысла, вот они и убежали.
Вчити йому треба мову з Фаріон по суботах
"із триколорами"??????????????.А деякі пишуть "російський аквафреш"?????.
Пропоную писати: ТРЯПКАЛОР!!!!!!!!!