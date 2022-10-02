Свиньи доедают останки российского оккупанта в освобожденном Лимане. ВИДЕО 18+

Останки российского захватчика в освобожденном Лимане доедают свиньи. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Российская армия сбежала из Лимана, бросив своих погибших товарищей на съедение животным. Путин объявил Донбасс территорией России, провел в Лимане "референдум", а теперь останки россиян доедают свиньи", - говорится в сообщении.

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