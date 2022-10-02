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Свиньи доедают останки российского оккупанта в освобожденном Лимане. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Останки российского захватчика в освобожденном Лимане доедают свиньи. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российская армия сбежала из Лимана, бросив своих погибших товарищей на съедение животным. Путин объявил Донбасс территорией России, провел в Лимане "референдум", а теперь останки россиян доедают свиньи", - говорится в сообщении.
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+90 Борменталь Незабаром
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+52 baba parasya
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+51 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий02.10.2022 11:51
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КУР - Крепко Увареные Руские. О как!
если бы не признак склеившихся ласт...
Кого з харчующихся на цьому ролику ви вважаєти людьми?
чотириноге їсть двоногого
свині своїх не їдять
а оказалось он - говно,
хотя в траве лежал зелёный,
хотя и с мухами дружил...
Де ви бачити канібалізм?!! Звичайне харчуваня у харчовому ланцюжку!
То ваша домашня кішечка чи собачка теж канібали?!! А може хвостаіті люди і підуть обирати вам президента Шаріка і голову ВРУ Мурзика?!!!
А от риба,яка не втекла,точно буде вгодована.
та й решті також: "Пропадете без вести в свинячих кишках!"
-Геройски, сожрали свиньи!
не забираєте з поля бою , можливо він ще був живий?
Це говорить про те , що кацаня - це дика мразота і труси 😠
Треба все оцінювати тверезо, але ж в нас всі ******* хайп
"Великий Куш" з Бредом Пітом хтось диився ? 😆
- А де наш Ваня ?
- Ваню свині зїли в Україні 😆
І ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ КАЖІТЬ ЩО СВИНИНА ЦЕ ГАРНЕ МЯСО ))