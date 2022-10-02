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Нам больше не нужен ПДЧ, нам нужно начало переговоров по членству Украины в НАТО, - Порошенко

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко во время выступления на международной конференции по безопасности в Висби на острове Готланд (Швеция) призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что сейчас Украина является "зонтиком безопасности" для Европы и НАТО, и ей нужна быстрая и решительная поддержка союзников. Порошенко также отметил, что любые другие варианты "безопасных гарантий" играют в пользу Путина.

"Довольно говорить о "гарантиях безопасности", это абсолютно вредный месседж. Когда я стал президентом в 2014 году, я взял группу своих советников, чтобы выяснить, как мы можем использовать гарантии безопасности из Будапештского меморандума. Никак! Это лишь сигнал о том, как помочь Путину избежать членства Украины в НАТО", - считает Порошенко.

"Нам нужно членство в НАТО. Зеленский отметил, что это было послание всему миру и сигнал для украинского народа - у нас больше нет другой альтернативы", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также напомнил, что уровень поддержки членства в Альянсе среди украинцев превышает 75%.

"Нам больше не нужен План действий по членству, нам нужно начало переговоров по членству. Я не верю в Бухарестскую декларацию об открытости дверей в НАТО. Двери в НАТО для нас закрыты. И это несправедливо по отношению к украинскому народу, к народам Европы, к народам государств-членов НАТО, потому что теперь Украина является "зонтиком" для НАТО", - констатирует Порошенко.

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Он также призвал союзников по НАТО брать пример со стран Балтии, демонстрирующих однозначную поддержку евроатлантических стремлений Украины.

"А что касается скептиков: если вы не можете сказать "да", пожалуйста, молчите. Мы делаем все возможное, чтобы перед саммитом в Вильнюсе мы могли заручиться единодушной поддержкой государств-членов Альянса", - сказал Порошенко.

"Вильнюс - это очень счастливый город для Украины, потому что в Вильнюсе мы должны были завершить инициативу Восточного партнерства по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Этого не произошло, и потому началась Революция достоинства. Но я позвонил президенту Литвы и попросил привезти мне ручку с Вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре 2014 г. И в первую же неделю, когда меня избрали президентом, я подписал этой ручкой Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - напомнил лидер "Европейской солидарности"

"Пожалуйста, сохраните ручки до следующего саммита НАТО. Я остаюсь оптимистом - Украина будет в НАТО. Украина будет лучшей армией Европы. Нам нужно ваше единство и солидарность с Украиной", - резюмировал Порошенко.
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Топ комментарии
+53
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02.10.2022 14:23
+49
сказано порошенком по ділу і конкретно
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02.10.2022 14:17
+42
Петя,на відміну від зе,політик і державник.Він працює на благо України.Внесення курсу в НАТО до Конституції відбулося завдяки Пороху.Це справа його життя,можна й так сказати.Він не дрібне закомплексоване чмо,щоб з помсти гратися інтересами країни.
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02.10.2022 14:27
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ты импотент не суди по себе...
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02.10.2022 18:35 Ответить
Хто хотів то за тридцять років вступив в НАТО а ми вибирали владу що хотіла на двох стільцях всидіти а зелені навіть в 2021 му херню проти вступу городили
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02.10.2022 14:57 Ответить
На цей час армія України тільки поступається США та Китаю, це вони нас запрошувати повинні
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02.10.2022 14:58 Ответить
ну на счёт Китая только по численности поступається - а так всё правильно...
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02.10.2022 15:10 Ответить
Не вводь в оману людей. Наша армія не має власного ВПК. Армія яка випрошує зброю не може бути реальною довгостроковою силою.
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02.10.2022 15:12 Ответить
Правильно рассуждает Петро: сейчас нужно поддерживать Зеленского, а не забрасывать овном.
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02.10.2022 15:15 Ответить
він підтримує Зеленського, коли той йде в правильному напрамку і вся його патрія підтримує, але Зеленський і до цього часу воює виключно з Порошенко, він невиправний і це дуже погано для держави. Бо бойків, коломойських, сальдо, балицьких і інших покидьків Зеленський не бачив, а брав їх в свою патрію, частина з яких перейшла на бік ворога, а патріотів, як гнобив, так і продовжує це робити.
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02.10.2022 15:32 Ответить
Зе ніколи не виправиться , а тим більше не вибачиться перед

Порошенком за те , що за всі ці роки разом із Коломойським вилили
стільки лайна і брехні , що це може пережити тільки дуже сильна людина , якою являється Петро Олексійович !!🙁
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02.10.2022 15:50 Ответить
Про лайно и брехню надо ещё хорошо подумать, на кого этих субстратов вылито больше - на Петра или Зеленского.
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02.10.2022 16:05 Ответить
Не забувай - лайно у "Блазня" більше "низом підпливає" Бо він "обсирається" кругом - де не ступить чи щось зробить!
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02.10.2022 16:39 Ответить
Ну якщо це каже Ярік , головний спєц по лайну. Тоді "повіремо".
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02.10.2022 17:11 Ответить
Когда Порошенко не рисуется, не играет на публику, а делает реальное дело для армии и страны, Зеленский его поддерживает.
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02.10.2022 16:02 Ответить
Сміяться у якому місці? Коли Порошенко торік восени та зимою 2021-2022 року метався до Європи та США, щоб домовиться про поставки протитанкової та протизенітної зброї в Україну, чим займався Зеленський? Правильно - палки в колеса ставив", щоб той не міг зустрічаться з керівниками держав, які надавали військову допомогу!!! Нагадать "свистопляску" з прикордонниками в аеропорту? Нагадать "судилища", які віднімали у Порошенка час, який можна було витратить на чергову зустріч?! Замість зустрічать вантажі з ПТРК (як він зустрічав літак з ватою під час КОВІД), "Блазень" бухав у Буковелі!
Ти у цьому "підтримку" вбачаєш?
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02.10.2022 16:37 Ответить
Суділіщє у Пєті щє попереду. Готуйся. Купуй попкорн. Дійство буде довгим, а галасу , галасу скільки буде...
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02.10.2022 17:14 Ответить
Та я ваші "судилища" вже четвертий рік спостерігаю! Як не почнете - так і "всеретеся"!!!
"Якщо дуже довго сидіть в залі судових засідань у очікуванні суду над Порошенком, то можна дочекаться судового вироку для Зеленського..."
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02.10.2022 18:16 Ответить
А ми нікуди і не поспішаємо. Януковоща досі судять. Так що попкорн тобі щє знадобиться. Ну а для Пєті хустинки та підгузники
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02.10.2022 18:23 Ответить
Чекай-чекай... Півтора року залишається А там і суд! Над "Блазнем" Там уже конкретика - "державна зрада" І цілий "букет" звинувачень!
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02.10.2022 18:26 Ответить
Ну і нехай буде по твоєму. Хай Зєлю судять. Головне невідворотність покарання. А якщо будуть судити Зєлю , то Пєтю і тим паче. Бажаючих дати покази на Пєтю вагон та мала тєлєжка.
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02.10.2022 18:55 Ответить
Та їх же по всій Україні четвертий рік серед білого дня з прожекторами шукають! І ніяк знайти не можуть! Рябошапка шукав - зняли з посади Венедіктова шукала - зняли з посади Тепер уже третій "шукає" Мабуть прожектори погані!
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02.10.2022 19:01 Ответить
А ти кудись поспішаєш? Я ні.
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02.10.2022 19:05 Ответить
Щось не віриться! Всі білборди колись рясніли: "Весна іде! Саджать будемо!" Якби так наші люди городину саджали то вже-б з голоду вимерли! Четвертий рік все "саджаєте"! Гімно в Інтернеті!
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02.10.2022 19:11 Ответить
Так весна буває кожного року. Так що чекай. Попкорном запасись. Та валер'янкой.
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02.10.2022 19:15 Ответить
Я вже "мед княжий хмільний" тримаю для цього Відсвяткуємо вибори нові, перемогу у війні - а там і до вироку недалеко буде!
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02.10.2022 19:19 Ответить
От бачиш як у тебе "немного текст по дебильному написан". По перше вибори. А потім перемога. Ну що ж. Буває і таке.
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02.10.2022 19:29 Ответить
Я писав "не про ту війну" - а про війну з твоїми "блазенятами"! Ця війна, яку вони ведуть з народом України, приносить не менше біди і горя, ніж війна з кацапами!
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02.10.2022 19:49 Ответить
От бачиш. Ти десь у паралельній реальності. Та, не та. У всіх нормальних людей на цей час є тільки одна війна. І ціх людей більшість. Ну а у маргіналів , меньшісті , суцільний похибці так як у тебе.
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02.10.2022 19:57 Ответить
Переможців не судять, й ти це прекрасно знаєш. Поясню: якщо Україна не встоїть, то її не стане, й судити буде нікого й нікому. А якщо встоїть, то...читай моє перше речення.
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03.10.2022 06:52 Ответить
Ех, коби ж ти був Олександр Оченко, але ж ти Алєксандр Ґлазков...
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02.10.2022 18:46 Ответить
Бояра?Дітсад? Ні палата номер шість.
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02.10.2022 18:58 Ответить
Русскій, українською буде "дит", а не "діт". Тренуйся на "паляниці".
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02.10.2022 19:15 Ответить
Граматику знаєш? Ну що ж . Палата номер шість пішла тобі на користь.
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02.10.2022 19:22 Ответить
Яр ти взагалі і поважна людина а за баригу топиш, скільки тобі років.
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02.10.2022 19:54 Ответить
А хто ти такий щоб мені оцінку давать?
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02.10.2022 20:03 Ответить
Це ти, подпоручік, образився, що тебе назвали поважним Та то він пошуткував, не злись
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02.10.2022 20:55 Ответить
Сейчас не время для разборок: на дворе война, и сначала нужно выгнать убийц из дома, обезопасить дом на будущее, а потом уже вести внутренний разбор полётов.
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02.10.2022 17:42 Ответить
А коли "падлючать" у спину і воювать заважають - теж будем "чекать кінця війни" і потім "проводить розборки"? Нагадать, як "тормознули" оточення кацапні на Поліссі? Чи як порушили кримінальні справи проти Пашинського та Чорновол з директором "Луча", які вивели з-під ракетного удару "Стугни" з "Нептунами"? У Радомишлі "зеленим" гарно "тормознуть" вдалося - склади залишили на місці В результаті нальоту ми залишилися без запасу снарядів для "Вільхи"!
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02.10.2022 17:58 Ответить
Тобі заважають? Воювати?
На дівані.
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02.10.2022 19:23 Ответить
Ти здоровий? (ну - якщо не вважать тебе "інвалідом розумової праці"!) А у мене шостий рік, як нога протезована Так що заткнись і не смерди!
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02.10.2022 19:57 Ответить
Я так і знав. Інвалід. Як і я . Так що хоть тут ми колеги.
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02.10.2022 20:09 Ответить
От-от Тільки є суттєва різниця: у мене нога пошкоджена А у тебе - мізки!
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02.10.2022 20:11 Ответить
У мене пошкоджено серце. Аневрізма. Вже 10 років.
Тепер зрозуміло чому ти такий злий.
Це усе міняє.
Вибач , що тебе роздратував.
Тільки зрозумій. Злістю та образами ти людей не переконаєш. Тільки налаштуєш против себе. Це ж фізика. "Сила действия, равна силе противодействия".
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02.10.2022 20:26 Ответить
Підкажи. Де щас Пашинській воює?
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02.10.2022 19:24 Ответить
А ти, бідаха, не знаєш? У Верховній Раді! Ти краще скажи, скільки "слуг народу" колаборантами стали!
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02.10.2022 19:55 Ответить
Де Пашинській воює я не знаю. А ти???
З колаборантами усе ясно.
А Медведчук це хто???
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02.10.2022 20:02 Ответить
Мене не цікаво де , і скільки. У цьому питанні я поділяю думку Кривоноса. Усім довічне, або розстріляти.
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02.10.2022 20:27 Ответить
Петру не треба Зеленського "забрасывать гавном" - він сам з цим прекрасно справляється!
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02.10.2022 16:42 Ответить
Бєліссімо. От якщо ти кажеш про лайно , то я тобі "вірю".
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02.10.2022 17:16 Ответить
А якщо "Глазков" щось напише - то йому точно ніхто не повірить!
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02.10.2022 18:09 Ответить
Ну і ладно. Я же нє спєц по лайну. Такий як ти.
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02.10.2022 18:12 Ответить
Та ти знаєш - за стільки років ви змусили навчиться розбираться у вашому лайні То голубим срали, то білим, то зеленим Тільки встигай у відтінках орієнтуваться!
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02.10.2022 18:20 Ответить
Важко не погодитись з шановним паном Президентом. Його слова та Богу у вуха!
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02.10.2022 15:28 Ответить
Попри те, що Zе з клоунами підписали другу заявку України про вступ до НАТО (першу, нагадаю, підписували Ющенко, Яценюк і Тимошенко), яка, як виявилось, не була погоджена з США та іншими країнами-лідерами НАТО - це стало правильним кроком. Дуже правильним, особливо в контексті погроз ***** застосувати тактичне ЯО проти України.

Тепер, якщо тільки він застосує ЯЗ проти України (чи навіть розпочне підготовку застосування!), НАТО має однозначно ввімкнути дію статті 5 свого Статуту... І все дуже елементарно! Якщо не буде застосована 5-та стаття - то що ж то буде за такий військовоий союз, який не здатен захистити від агресора свого майбутнього члена?

Порох всю свою останню політичну каденцію поклав на те, щоб була подана ця заявка. Щоправда, він би сам волів би її підписати - але... ну що ж, тут не склалося... Але склалося для України, і це - головне!
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02.10.2022 16:00 Ответить
Нельзя ли по короче, Склифасофский.
Казав би коротко , та ясно . "Пєтя БОГ"
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02.10.2022 17:19 Ответить
@Александр Глазков

Додайте свій титул, не соромтесь:

"Проффесор, дохтор порохофобии и зелебобии, Глазков А."
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02.10.2022 19:15 Ответить
Щє один дохтур Хауз з'явився.
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02.10.2022 19:18 Ответить
Завжди Україну губила оця гризотня «патріотів» Гризлися хто більше любить Україну -неньку ,а по факту про₴&бували все .
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02.10.2022 16:03 Ответить
А де в нас патріоти гризуться?
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02.10.2022 16:36 Ответить
Подивишся на цензорі так аби могли дотягтися до горла один одного то поперегризали би Навіть кацапа не потрібно
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02.10.2022 18:35 Ответить
Формула перемоги України над ************** в поточній війні (автор - П.Порошенко):

Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.

Немає часу вагатися - час діяти!
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02.10.2022 16:41 Ответить
Пєті не мемуари треба писати , а явку з повинной. Хоча, якщо він тренирується , то нехай.
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02.10.2022 17:21 Ответить
Якось без Вас розбереться, що йому говорити, писати буде Вова. Про наклепи на Петра Олексійовича, фейки і відверту брехню підтвердили ДБР (опричники Боневтіка), Генпрокуратура, СБУ, поліція, НАБУ які всі разом на замовлення Бені і росії порушили більше 300 справ, провели по ним перевірку і закрили "за відсутності складу злочину". Навіть свою писанину не направляли в суд, щоб не отримати позови проти себе.
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02.10.2022 18:08 Ответить
Я і не сперчаюсь. Прокурори з ним розберуться.
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02.10.2022 18:13 Ответить
Так у вас такі ж "прокурори", як і "політики" За чотири роки навіть ні одного звинувачення висунуть не змогли! Про "обвинувальний висновок" чи (тим більше) - про судовий вирок, я вже й мови не веду!
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02.10.2022 18:51 Ответить
Не переживай. Прокурори працюють. Пацієнт хай доходить до кондиції.
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02.10.2022 19:34 Ответить
Ага Головне - щоб "передозу" не було! Бо я так думаю, що охорона паби Бені не дрімає - в потрібний момент сипонуть конячу дозу "коксу" і постане "Блазень" перед "вищим судом" (бо надто багато знає)
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02.10.2022 19:39 Ответить
Тебе бы романы писать. "Начальник".
Письменником нє?
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02.10.2022 19:41 Ответить
привет. за зечмошников голосовал? Почему его за три года не усадили? Не на часі было или Оманскими договорняками о сдаче юго-востока и водой в Крым заняты были? Покажи явку с повинной, эфэсбэшничек
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02.10.2022 19:27 Ответить
Що пив?
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02.10.2022 19:36 Ответить
значит опэшный
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02.10.2022 19:38 Ответить
Значит як завжди. Біла горячка.
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02.10.2022 19:43 Ответить
такое. перестань стрелять и бегом в кремль
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02.10.2022 20:03 Ответить
Закусывать нужно.
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02.10.2022 20:06 Ответить
йди шаурму їсти після Трусківця і дороги будуй. росіяни теж люди, авжеж, вони не підуть війною?)) Блт мало в тебя ракетами шмаляли
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02.10.2022 20:12 Ответить
Мінздрав попереджує. Пальонка це яд.
Ти не чуєш.
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02.10.2022 20:32 Ответить
Лучше порох сухой в пороховницах, чем жидкий ва- зе- Лин в ягодицах! Старинная запорожская поговорка.
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02.10.2022 17:11 Ответить
@Борис Дородный b39ee959

> Лучше порох сухой в пороховницах, чем жидкий ва- зе- Лин в ягодицах!

Талановито!
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02.10.2022 19:18 Ответить
Народ, невже ні в кого нема особистих контактів з Іваном Сулімою? З вересня минулого року тут не появляється! Що з чоловіком си сталося? То хоч було кого... ну, не буду говорити... а раптом... Іван то навіть старший за мене... тому тільки хороше про нього...

Але ж як же нині його замінює Александр Глазков! І навіть на державну перейшов! (як і Іван свого часу). Різниця лише в тому, що Іван облизував юдьку; а Глазков - ще на початку року обстоюваав ригів (особливо своїх харківських) а нині - Zелю і його шоблу! Але мантри - тіж самі!

А за Івана потрібно дізнатись, чому не появляється...
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02.10.2022 18:00 Ответить
Мабуть "зійшовся посередині" з кацапами! Він же (здається) - сумчанин!
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02.10.2022 18:11 Ответить
Знов припущення. Кашпіровскій з тебе ніякий. Підробка. Халтура, то есть.
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02.10.2022 19:40 Ответить
про сумчан ні слова, порвем.
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02.10.2022 20:05 Ответить
Очкур притримай - репне! "Рватель недороблений"...
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02.10.2022 20:09 Ответить
Особисті контакти? Ты чё, серьезно?
Ниче , что я тебе на двух языках?
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02.10.2022 19:39 Ответить
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