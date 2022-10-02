Нам больше не нужен ПДЧ, нам нужно начало переговоров по членству Украины в НАТО, - Порошенко
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Петр Порошенко во время выступления на международной конференции по безопасности в Висби на острове Готланд (Швеция) призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Он отметил, что сейчас Украина является "зонтиком безопасности" для Европы и НАТО, и ей нужна быстрая и решительная поддержка союзников. Порошенко также отметил, что любые другие варианты "безопасных гарантий" играют в пользу Путина.
"Довольно говорить о "гарантиях безопасности", это абсолютно вредный месседж. Когда я стал президентом в 2014 году, я взял группу своих советников, чтобы выяснить, как мы можем использовать гарантии безопасности из Будапештского меморандума. Никак! Это лишь сигнал о том, как помочь Путину избежать членства Украины в НАТО", - считает Порошенко.
"Нам нужно членство в НАТО. Зеленский отметил, что это было послание всему миру и сигнал для украинского народа - у нас больше нет другой альтернативы", - подчеркнул пятый президент.
Порошенко также напомнил, что уровень поддержки членства в Альянсе среди украинцев превышает 75%.
"Нам больше не нужен План действий по членству, нам нужно начало переговоров по членству. Я не верю в Бухарестскую декларацию об открытости дверей в НАТО. Двери в НАТО для нас закрыты. И это несправедливо по отношению к украинскому народу, к народам Европы, к народам государств-членов НАТО, потому что теперь Украина является "зонтиком" для НАТО", - констатирует Порошенко.
Он также призвал союзников по НАТО брать пример со стран Балтии, демонстрирующих однозначную поддержку евроатлантических стремлений Украины.
"А что касается скептиков: если вы не можете сказать "да", пожалуйста, молчите. Мы делаем все возможное, чтобы перед саммитом в Вильнюсе мы могли заручиться единодушной поддержкой государств-членов Альянса", - сказал Порошенко.
"Вильнюс - это очень счастливый город для Украины, потому что в Вильнюсе мы должны были завершить инициативу Восточного партнерства по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Этого не произошло, и потому началась Революция достоинства. Но я позвонил президенту Литвы и попросил привезти мне ручку с Вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре 2014 г. И в первую же неделю, когда меня избрали президентом, я подписал этой ручкой Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - напомнил лидер "Европейской солидарности"
"Пожалуйста, сохраните ручки до следующего саммита НАТО. Я остаюсь оптимистом - Украина будет в НАТО. Украина будет лучшей армией Европы. Нам нужно ваше единство и солидарность с Украиной", - резюмировал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Порошенком за те , що за всі ці роки разом із Коломойським вилили
стільки лайна і брехні , що це може пережити тільки дуже сильна людина , якою являється Петро Олексійович !!🙁
Ти у цьому "підтримку" вбачаєш?
"Якщо дуже довго сидіть в залі судових засідань у очікуванні суду над Порошенком, то можна дочекаться судового вироку для Зеленського..."
На дівані.
Тепер зрозуміло чому ти такий злий.
Це усе міняє.
Вибач , що тебе роздратував.
Тільки зрозумій. Злістю та образами ти людей не переконаєш. Тільки налаштуєш против себе. Це ж фізика. "Сила действия, равна силе противодействия".
З колаборантами усе ясно.
А Медведчук це хто???
Тепер, якщо тільки він застосує ЯЗ проти України (чи навіть розпочне підготовку застосування!), НАТО має однозначно ввімкнути дію статті 5 свого Статуту... І все дуже елементарно! Якщо не буде застосована 5-та стаття - то що ж то буде за такий військовоий союз, який не здатен захистити від агресора свого майбутнього члена?
Порох всю свою останню політичну каденцію поклав на те, щоб була подана ця заявка. Щоправда, він би сам волів би її підписати - але... ну що ж, тут не склалося... Але склалося для України, і це - головне!
Казав би коротко , та ясно . "Пєтя БОГ"
Додайте свій титул, не соромтесь:
"Проффесор, дохтор порохофобии и зелебобии, Глазков А."
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
✅ Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
✅ Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
✅ Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
✅ Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
✅ Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.
Немає часу вагатися - час діяти!
Письменником нє?
Ти не чуєш.
> Лучше порох сухой в пороховницах, чем жидкий ва- зе- Лин в ягодицах!
Талановито!
Але ж як же нині його замінює Александр Глазков! І навіть на державну перейшов! (як і Іван свого часу). Різниця лише в тому, що Іван облизував юдьку; а Глазков - ще на початку року обстоюваав ригів (особливо своїх харківських) а нині - Zелю і його шоблу! Але мантри - тіж самі!
А за Івана потрібно дізнатись, чому не появляється...
Ниче , что я тебе на двух языках?